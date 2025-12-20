Anzeige: Neueröffnung Holz Hörakustik in Zell

Andreas Holz Hörakustik öffnet am 5. Januar eine neue Filiale in Zell a. H. Kunden können sich auf moderne Hörtechnik, persönliche Beratung und individuelle Beratung freuen.
Andreas Holz Hörakustik eröffnet am Montag,5. Januar, sein nächstes Fachgeschäft in Zell a. H. Das junge, inhabergeführte Unternehmen wächst seit seiner Gründung vor gut fünfeinhalb Jahren in Freiburg schnell, aber strukturiert und verfügt inzwischen über neun Standorte: Nach den Filialen in Schutterwald, Friesenheim und Rheinau-Freistett, die seit Oktober dieses Jahres ihre Türen geöffnet haben, folgte Anfang Dezember der Standort in Lahr.