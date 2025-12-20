Anzeige: Neueröffnung Holz Hörakustik in Zell

Andreas Holz Hörakustik öffnet am 5. Januar eine neue Filiale in Zell a. H. Kunden können sich auf moderne Hörtechnik, persönliche Beratung und individuelle Beratung freuen.

Andreas Holz Hörakustik eröffnet am Montag,5. Januar, sein nächstes Fachgeschäft in Zell a. H. Das junge, inhabergeführte Unternehmen wächst seit seiner Gründung vor gut fünfeinhalb Jahren in Freiburg schnell, aber strukturiert und verfügt inzwischen über neun Standorte: Nach den Filialen in Schutterwald, Friesenheim und Rheinau-Freistett, die seit Oktober dieses Jahres ihre Türen geöffnet haben, folgte Anfang Dezember der Standort in Lahr.

Mit dem Fachgeschäft in Zell a. H. wird das Unternehmen erstmals auch für Kundinnen und Kunden im Kinzigtal vor Ort sein und dort seinen perfekten Service anbieten. Heimat der jüngsten Geschäftsstelle wird das Ärztehaus in der Hauptstraße 66.

Beide Gründer sind fest in der Region verwurzelt

Die beiden Gründer, Andreas Holz und Sebastian Jund, stammen beide aus Neuried und sind fest in der Region verwurzelt. Hörakustikermeister Andreas Holz führt bereits seit 2020 erfolgreich ein Fachgeschäft in Freiburg-St. Georgen. Mit der Expansion im Kinzigtal möchten die Gründer noch näher an die Menschen in ihrer Heimat rücken. In der neuen Zeller Filiale stehen die Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt. Das Team nimmt sich bewusst viel Zeit für jede einzelne Person – von der ersten Höranalyse bis zur langfristigen Begleitung.

In modern ausgestatteten Räumlichkeiten – wie hier in Freistett – werden die Kunden von Andreas Holz Hörakustik künftig auch in der Zeller Filiale bestens beraten. Foto: Jund

Es gibt keine starren Abläufe, keine festen Vorgaben, wann ein Kauf erfolgen muss. Jeder Kunde erhält die Beratung, die er braucht – so ausführlich wie gewünscht und so verständlich wie nötig. Wer sich für technische Details interessiert, bekommt diese erklärt. Wer einfach nur eine unkomplizierte Lösung sucht, wird ebenso abgeholt. Service endet dabei nicht mit der Anpassung eines Hörgeräts.

Alle führenden Marken und Modelle zu bekommen

Auch wer bereits Hörsysteme von einem anderen Anbieter besitzt, kann diese bei Andreas Holz Hörakustik überprüfen, nachjustieren und warten lassen. Ergänzt wird das Angebot durch Hausbesuche. Als herstellerunabhängiger Hörakustiker führt das Unternehmen sämtliche führenden Marken und Modelle und kann dadurch vollkommen individuell beraten: von kostenfreien Krankenkassenlösungen bis hin zu High-End-Geräten mit modernster Technologie.

Ein weiterer Vorteil: Der Standort ist für die Kundinnen und Kunden ideal erreichbar. Der Eingang ist barrierefrei, Parkplätze für Pkw und Fahrrad sind direkt am Ärztehaus vorhanden.– ein Pluspunkt insbesondere für Senioren oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Obwohl das Fachgeschäft noch nicht final eingerichtet ist, sind die Telefone bereits aktiv und Termine können ab sofort unter 07821/50 37 227 vereinbart werden.

Zum Start ist das Fachgeschäft montags und mittwochs von 9 bis 12.45 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Ab April ist eine Ausweitung der Öffnungszeiten geplant – dann montags bis freitags.

Wir freuen uns sehr darauf, nun auch im Kinzigtal vertreten zu sein, um die Nahversorgung für die Bürger darzustellen. Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Start in Zell“, verkündet Geschäftsführer Andreas Holz.