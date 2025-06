Anzeige: Neueröffnung Getränke Kloos

Der Getränkehandel Kloos in Seelbach schreibt mit dem mehr als doppelt so großen Neubau in der Eisenbahnstraße das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte.

Schon einen knappen Monat, seit dem 23. Mai, werden im neuen Getränkemarkt der Firma Kloos in Seelbach Limonaden, Säfte, Biere, Weine, Sekte und viele weitere alkoholische wie nicht alkoholische Durstlöscher verkauft. Die große Eröffnungsfeier hat sich das aus Seelbach stammende Familienunternehmen noch aufgehoben. Sie steigt am kommenden Freitag, 20. Juni, und die Seelbacher sollen unbedingt mit dabei sein dürfen, wenn die Sektkorken knallen.

Für die beiden Geschäftsführer Marco und Axel Kloos ist der neue Markt in ihrer Heimatgemeinde eine „Herzensangelegenheit“. In der Talstraße ist die Seelbacher Filiale seit 2000 beheimatet, in der Eisenbahnstraße hat sich das Unternehmen ein neues Schmuckstück bauen lassen. Einen „Markt der Zukunft“, wie es Marco Kloos beschreibt.

Mehr als doppelt so groß als ihr Vorgänger – 650 Quadratmeter statt 280 – ist die Filiale. „Wir haben ganz bewusst in diese Größe investiert“, sagt Marco Kloos. Denn die Ausweitung der Fläche ermöglicht es der Firma, ihre Produkt- sowie ihre Markenvielfalt zu erhöhen. „Vorher hatten wir vielleicht sechs verschiedene Hellbiere. Jetzt können wir den Kunden 15 bis 20 Sorten anbieten“, freut sich Kloos.

Die neuen Verkaufsräume präsentieren sich lichtdurchflutet. Foto: Stahl

So kommt die Erweiterung dem Kunden zugute, der auch im Bereich der alkoholfreien Biere und sogenannter „Ready to Drinks“, das sind fertig gemischte Aperitifs, Cocktails und Longdrinks, nun mehr Auswahl hat.

Viel Liebe und Mühe hat die Firma Kloos auch in den neuen Innenbereich des Markts gesteckt und dafür extra mit einem Ladenbauer zusammengearbeitet. Die Gänge sind geradlinig und übersichtlich, der Weinbereich besticht durch modern beleuchtete Regale.

„Wir wollten ein Konzept erstellen, wie unser Fachmarkt der Zukunft aussehen soll“, verrät Marco Kloos. Der Seelbacher Markt ist somit ein Prototyp für weitere Filialen – und entspricht in jeder Hinsicht modernsten Standards.

Dazu gehört auch, dass ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen. 24 sind es an der Zahl. „Wir setzen auf Kundenservice. Viele Parkplätze, gute Abläufe, kurze Wartezeiten. Man kann einfach zu uns hinfahren und einkaufen“, beschreibt Axel Kloos die Vorteile der neuen Filiale. Hinzu kommt der persönliche Kundenkontakt: Das Personal ist schon viele Jahre dabei – wenn ein Vater mit dem Sohn oder der Tochter am Samstag Getränke kaufen geht, gibt es einen Lolli oder Gummibärchen für die Kleinen.

Timo (von links), Axel und Marco Kloos freuen sich bereits auf die große Eröffnungsfeier am Freitag, 20. Juni. Foto: Stahl

Nicht zuletzt durch ihre Verwurzelung in Seelbach wissen Axel und Marco Kloos, was Dorfgemeinschaft bedeutet. Mit dem neuen Markt haben sie daher auch die Rahmenbedingungen geschaffen, um den Fest- und Abholbereich auszubauen. Kühlwagen, Kühlschränke, Garnituren – all das können sich Vereine oder Privatpersonen bei Getränke Kloos ausleihen, um den Feierabendhock oder das Grillfest zu einem besonderen Erlebnis zu machen.

Apropos Dorfgemeinschaft: Die neue Filiale soll künftig mehr als nur ein Markt sein. Marco Kloos kündigt Veranstaltungen an. Ein Bier-Tasting oder eine Wein-Verkostung stellt er sich vor –fußläufig zu erreichen für die Seelbacher.

Erst einmal steht jedoch die große Eröffnung an. Nach einer internen Feier am Donnerstag geht es am Freitag richtig los. Es ist alles geboten für ein zünftiges Fest. Und um die Getränke müssen sich die Gäste bei der Firma Kloos ohnehin keine Sorgen machen.

Das Programm bei der Eröffnungsfeier

Am kommenden Freitag steigt bei Getränke Kloos ab 14.30 Uhr die große Eröffnungsfeier. Es gibt einen Bierstand mit frisch gezapftem Bier vom Fass, stimmungsvolle Musik, sowie eine Hüpfburg für die jüngeren Besucher. Außerdem findet eine große Verlosung statt, bei der es elektronische Geräte wie I-Pads oder Liegestühle gewinnen gibt. Jeder Einkauf ab zehn Euro nimmt an der Tombola teil. Am Freitag und am Samstag erwarten die Gäste zudem ganz besondere Angebote, die nur im Neubau in Seelbach gelten.