Anzeige: Neueröffnung des EDEKA-Markts in Calw

Der EDEKA-Markt in den Calwer Kimmichwiesen öffnet am Mittwoch, 7. Januar, wieder seine Ladentüren. Auf die Kunden warten an den ersten beiden Öffnungstagen Rabatte.
Mehr als fünf Monate war das Geschäft in der Gottlob-Bauknecht-Straße 15 nach dem Brand der Leergutautomaten Ende Juli 2025 geschlossen. Der Schaden war immens. Das Innere des Ladens war durch die Rauchentwicklung kontaminiert, das Dach über der Leergutannahme war komplett zerstört. Der Gesamtschaden, der durch den Brand und die finanziellen Folgen der Betriebsunterbrechung entstanden sind, wird auf mehr als 2,5 Millionen Euro geschätzt.