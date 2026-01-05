Anzeige: Neueröffnung des EDEKA-Markts in Calw

Der EDEKA-Markt in den Calwer Kimmichwiesen öffnet am Mittwoch, 7. Januar, wieder seine Ladentüren. Auf die Kunden warten an den ersten beiden Öffnungstagen Rabatte.

Mehr als fünf Monate war das Geschäft in der Gottlob-Bauknecht-Straße 15 nach dem Brand der Leergutautomaten Ende Juli 2025 geschlossen. Der Schaden war immens. Das Innere des Ladens war durch die Rauchentwicklung kontaminiert, das Dach über der Leergutannahme war komplett zerstört. Der Gesamtschaden, der durch den Brand und die finanziellen Folgen der Betriebsunterbrechung entstanden sind, wird auf mehr als 2,5 Millionen Euro geschätzt.

Der Blick geht jetzt nach vorne Aber jetzt kann wieder nach vorne geschaut werden. „Wir freuen uns darauf, am EDEKA-Standort in den Calwer Kimmichwiesen die Kunden wieder begrüßen zu können“, zeigt sich Marco Saile, Vorstandsvorsitzender der Verbrauchergenossenschaft Calw eG (VGC), erleichtert.

Auch für das rund 46-köpfige Mitarbeiter-Team endet damit eine schwierige Zeit. In den fünf Monaten hatten sie Urlaub und Überstunden abgebaut, die übrige Zeit waren sie freigestellt. Wenn in anderen Filialen Not am Mann oder der Frau war, halfen sie dort aus. In den vergangenen Wochen konnte das Team im Markt wieder mit vollen Kräften anpacken.

Das Sortiment ist jetzt auf dem aktuellen Stand. Foto: Edeka

Laut Marco Saile wurde das Sortiment auf den aktuellen Stand gebracht. Denn, so der Experte, fünf Monate sei im Lebensmittelbereich eine lange Zeit, da verändere sich viel. Manche Produkte werden aus dem Sortiment genommen, andere kommen neu hinzu.

Vollsortimenter mit rund 18 000 Artikeln

Der EDEKA-Markt in Calw ist ein sogenannter Vollsortimenter, das heißt, die Produktpalette deckt alles ab, was die Kunden für den täglichen Bedarf benötigen. Das Warenangebot reicht von Lebensmitteln über Drogerieartikel bis hin zu Haushaltswaren.

Rund 18 000 Artikel bietet der EDEKA-Markt auf einer Verkaufsfläche von 1600 Quadratmetern im Calwer Gewerbegebiet Kimmichwiesen an. Bei der Produktauswahl setzt EDEKA auf Regionalität und Qualität. Das gilt auch für die Bedientheken, an denen ein umfangreiches Sortiment an Käsesorten sowie Wurst- und Fleischwaren erhältlich ist.

Auch das Getränkeangebot ist groß. Foto: Edeka

Unter anderem gibt es nachhaltigere und regionale Markenprogramme. Dazu gehören Geflügel- und Schweinefleisch für mehr Tierwohl von Hofglück sowie Produkte in Bio-Qualität oder von heimischen Landwirten.

Kundenservice wird großgeschrieben

Neben einem großen Produktangebot bietet der EDEKA-Markt auch einen umfangreichen Kundenservice an. Ab einem Einkauf von 10 Euro und der Bezahlung mit EC-Karte können Kunden kostenlos bis zu 200 Euro Bargeld abheben. Außerdem steht die EDEKA-App mit „Scan & Go“ als Selbstbedienungskasse zur Verfügung.

Wer individuelle Geschenkideen sucht, wird ebenfalls fündig: Die Mitarbeiter stellen für die Kunden individuelle Geschenkkörbe zusammen. Auch der sogenannte Metzgerei-Plattenservice wird gerne genutzt. Ganz gleich, ob für einen Empfang, für ein privates oder geschäftliches Event, die Platten werden ganz nach Kundenwunsch kreiert.

Bequem bestellen im Onlineshop

Einen weiteren besonderen Service bietet der Markt mit dem Onlineshop www.feinesfleisch.de. Dort kann Fleisch vom Rind, Kalb, Schwein, Lamm, Geflügel oder Wild online bestellt und im Markt am Wunschdatum abgeholt werden. Für ein heimisches „Burgerevent“ können beispielsweise Patties bestellt werden. Wer das Besondere sucht, findet dort Bresse Hühner, Wagyu Rinder-Filets, Neuseeland Lammkronen und vieles mehr.

Die neue Leergutannahme Foto: Edeka

Mit der Eröffnung des EDEKA-Markts öffnet auch die dortige Vesperkult-Filiale. Der Back-Shop, eine Tochtergesellschaft der Verbrauchergenossenschaft Calw eG, bietet nicht nur Brot & Co., sondern auch belegte Backartikel. Und für den Hunger zwischendurch gibt es eine warme Theke.