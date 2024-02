Anzeige: Neueröffnung Asia Restaurant Paradise in Lahr

Yee Wei Tang-Lim und Yongjun Tang ziehen mit ihrem Asia Restaurant Paradise von Waldkirch nach Lahr um. In der Geroldsecker Vorstadt 33 warten auf die Gäste asiatische – und speziell chinesische – Spezialitäten.

Das Ehepaar Yee Wei Tang-Lim und Yongjun Tang ist in der Gastro-Szene kein unbeschriebenes Blatt – zumindest wenn man sich in Waldkirch umhört. Dort führten die 40-jährige Malaysierin und der 48-jährige Chinese das Asia Restaurant Paradise als Familienbetrieb und bauten sich mit köstlichen Gerichten und ihrer Gastfreundlichkeit einen hervorragenden Ruf auf. Nach zehn Jahren wurde der Pachtvertrag nicht verlängert, weil die Räumlichkeiten künftig anderweitig genutzt werden. Keine gute Nachricht für die vielen Waldkircher Stammgäste, ein Glücksfall hingegen für Lahr.

Rund 60 Gäste finden Platz in den Räumen in der Geroldsecker Vorstadt 33 – dem früheren Domizil des „Goldenen Adlers“, der dort im Jahr 1897 eröffnet hatte und zu den besten Adressen der Stadt wurde. Das Ambiente ist gemütlich und vermittelt asiatisches Lebensgefühl. An den Wänden hängen Bilder mit chinesischen Symbolen – natürlich darf hierbei auch der Drache nicht fehlen.

Ab Samstag, 24. Februar, dürfen sich Lahrer Gourmets auf die Kochkünste von Yongjun Tang freuen, der sein Handwerk in China gelernt und über die Jahre perfektioniert hat. Immer an seiner Seite: Ehefrau Yee Wei Tang-Lim. Die Malaysierin ist für den Service verantwortlich und verwöhnt die Gäste mit ihrem freundlichen, zuvorkommenden Auftreten.

Anstatt vom Buffet dürfen die Gäste ihre Speisen aus einer vielfältigen Karte wählen. Neben typischen asiatischen Gerichten wie Curry oder Chop Suey bereitet Yongjun Tang auch original chinesische Spezialitäten zu, die nicht überall zu bekommen sind. So zum Beispiel geschmorten Schweinebauch, Kung Pao Huhn, Mapo Dofu (in Chilisauce geschmorter Tofu) oder einen deftigen Auberginen-Eintopf. Bei vielen dieser Gerichte spielt der Szechuanpfeffer eine große Rolle, da er ihnen eine ganz besondere, angenehm scharfe Note verleiht.

Öffnungszeiten

Geöffnet ist das Asia Restaurant Paradise täglich von 11.30 bis 14 Uhr sowie von 17.30 bis 22 Uhr. Dienstag ist Ruhetag. Alle Speisen können auch bestellt und vor Ort abgeholt werden.