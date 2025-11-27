Anzeige: Neueröffnung Andreas Holz Hörakustik in Lahr

Andreas Holz Hörakustik öffnet am 1. Dezember seine neue Filiale in Lahr. Kunden können sich auf moderne Hörtechnik, persönliche Beratung und individuelle Beratung freuen.
Andreas Holz Hörakustik eröffnet am Montag,1. Dezember, sein nächstes Fachgeschäft in Lahr. Das junge, inhabergeführte Unternehmen wächst seit seiner Gründung vor gut fünfeinhalb Jahren in Freiburg schnell, aber strukturiert: Nach den Standorten in Schutterwald, Friesenheim und Rheinau-Freistett, die seit Oktober vergangenen Jahres ihre Türen geöffnet haben, folgt nun der nächste Schritt im Ortenaukreis. Die Heimat des neuen Standorts wird die Bismarckstraße 24 in Lahr sein.