Anzeige: Neueröffnung Andreas Holz Hörakustik in Lahr

Andreas Holz Hörakustik eröffnet am Montag,1. Dezember, sein nächstes Fachgeschäft in Lahr. Das junge, inhabergeführte Unternehmen wächst seit seiner Gründung vor gut fünfeinhalb Jahren in Freiburg schnell, aber strukturiert: Nach den Standorten in Schutterwald, Friesenheim und Rheinau-Freistett, die seit Oktober vergangenen Jahres ihre Türen geöffnet haben, folgt nun der nächste Schritt im Ortenaukreis. Die Heimat des neuen Standorts wird die Bismarckstraße 24 in Lahr sein.

Dieser ist nicht nur Ausdruck des kontinuierlichen Wachstums, sondern verspricht ebenfalls höchste Qualität und modernste Technik. Mit hochpräzisen Messanlagen, einem breiten Portfolioführender Hersteller wie Phonak, Widex, Signia oder Oticonsowie einem Team, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt, bietet Andreas Holz Hörakustik alles rund ums Hören. Ob winzige, fast unsichtbare Im-Ohr-Hörgeräte oder Hinter-dem-Ohr-Modelle: Die Auswahl ist groß und die Beratung individuell.

Die beiden Gründer, Andreas Holz und Sebastian Jund, stammen beide aus Neuried und sind fest in der Region verwurzelt. Hörakustikermeister Andreas Holz führt bereits seit 2020 erfolgreich ein Fachgeschäft in Freiburg-St. Georgen. Mit der Expansion in der Ortenau möchten die Gründer noch näher an die Menschen in ihrer Heimat rücken. In der neuen Lahrer Filiale stehen die Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt. Das Team nimmt sich bewusst viel Zeit für jede einzelne Person – von der ersten Höranalyse bis zur langfristigen Begleitung.

Es gibt keine starren Abläufe, keine festen Vorgaben, wann ein Kauf erfolgen muss. Jeder Kunde erhält die Beratung, die er braucht – so ausführlich wie gewünscht und so verständlich wie nötig. Wer sich für technische Details interessiert, bekommt diese erklärt. Wer einfach nur eine unkomplizierte Lösung sucht, wird ebenso abgeholt. Service endet dabei nicht mit der Anpassung eines Hörgeräts.

Auch wer bereits Hörsysteme von einem anderen Anbieter besitzt, kann diese bei Andreas Holz Hörakustik überprüfen, nachjustieren und warten lassen. Ergänzt wird das Angebot durch Hausbesuche. Als herstellerunabhängiger Hörakustiker führt das Unternehmen sämtliche führenden Marken und Modelle und kann dadurch vollkommen individuell beraten: von kostenfreien Krankenkassenlösungen bis hin zu High-End-Geräten mit modernster Technologie. In den vergangenen Jahren wurden viele Fachgeschäfte in der Region an große Hersteller verkauft. Es gibt in Folge dessen fast keine unabhängige, individuelle Beratung mehr.

Kunden können mit dem Auto bis vor die Ladentür des neuen Geschäfts fahren

Alle Beratungen und Abläufe können auf Wunsch auf Russisch erfolgen, um auch russischsprachigen Menschen einen barrierefreien Zugang zur Hörversorgung zu ermöglichen. „Dies ist ein Alleinstellungsmerkmal“, unterstreicht Geschäftsführer Sebastian Jund.

Ein weiterer Vorteil: Der Standort ist ideal erreichbar. Kunden können mit dem Auto direkt bis vor die Ladentür fahren zum Ein-und Aussteigen. Öffentliche Parkplätze befinden sich unmittelbar am Fachgeschäft – ein Pluspunkt insbesondere für Senioren oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Obwohl das Fachgeschäft noch final eingerichtet wird, sind die Telefone bereits aktiv und Termine können ab sofort unter 07821/50 37 227 vereinbart werden. Zur Eröffnung gibt es ein besonderes Angebot: Wer bis zum 31. Dezember seine Hörgeräteversorgung bei Andreas Holz Hörakustik startet, erhält 100 Euro Rabatt auf die persönliche Zuzahlung beim Kauf eines Geräts. Zudem bietet Andreas Holz Hörakustik kostenlosen Hörgeräte-Service inklusive Reinigung und Filterwechsel an.

„Wir freuen uns, mit unserem Team in Südbaden weiter wachsen zu können, um die Nahversorgung für die Bürger darzustellen. Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Start in Lahr“, verkündet Geschäftsführer Andreas Holz.