Anzeige Neuer Raum zum Leben und Arbeiten

Bis das für Balingen städtebaulich bedeutende Projekt am Hinteren Kirchplatz bezugsfertig war und genutzt werden kann, ist einige Zeit verstrichen: Bereits 2003 hatte der damalige Baudezernent Ernst Steidle die Neubebauung des Quartiers gegenüber dem City-Center angestoßen. Dabei hatten die Stadtplaner schon die inzwischen erfolgte Neugestaltung des Hinteren Kirchplatzes im Hinterkopf.

Treibende Kraft des Vorhabens Adlerstraße 7 war der Tuttlinger Architekt Michael Muffler. Er brachte dieses bis zur behördlichen Genehmigung.

Als mit Bauprojekta GmbH ein Bauträger aus der Region die Realisierung der Pläne in die Hand nahm, ging es dann zügig voran: Das Unternehmen von Bernd und Wolfgang Eberhart kaufte nach eineinhalb Jahren Verhandlungen insgesamt vier Grundstücke aus privatem und städtischem Besitz und gab im November 2016 den Startschuss für die Bauarbeiten.

Im Mai 2018 war dann Richtfest. Jetzt steht das neue Wohn- und Geschäftshaus in der Adlerstraße 7 Wohneigentümern und Drogeriekunden zur Verfügung.

Das Unternehmen Bauprojekta GmbH besteht seit 1991 und hat derzeit 21 Mitarbeiter. In Balingen und am Bodensee hat es als Bauträger weit mehr als ein Dutzend Wohngebäude realisiert. Als weiteres neues Bauprojekt in Balingen wurde kürzlich das Gesundheitszentrum in der Mörikestraße an die Mieter und Eigentümer übergeben.

