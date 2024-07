1 Der Vorsitzende der Leader-Aktionsgruppe Nordschwarzwald, Frank Wiehe (Zweiter von links), übergibt die Leader-Förderplakette an Ortsvorsteher Karl Pfau (links). Darüber freuen sich (von rechts) Bürgermeister Christoph Enderle, Architektin Carmen Feuchter und Kurt Winter. Foto: Lothar Schwark

Eine Küchenzeile, neue Strom- und Wasserleitungen, barrierefreie Sanitäranlagen: Das Rathaus in Schömberg wurde rundum erneuert.









Link kopiert



Mit der Einrichtung der Dorfstube, verbunden mit der Renovierung des in die Jahre gekommenen Rathauses, ging für die Schömberger Bürger ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Bei einer kleinen Feierstunde wurden nun diejenigen gewürdigt, die an der Umsetzung beteiligt waren.