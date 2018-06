Wahre Schätze verbergen sich häufig in den Schmuckkästchen der Urgroßeltern. Manches Stück ist mit Erinnerungen verbunden, anderes gefällt gar nicht. Doch durch geschickte Umarbeitung kann daraus ein attraktives Unikat werden. "Wir überlegen ge­-meinsam mit unseren Kunden, was sinnvoll und machbar ist", erklärt Ulrike Stauss, die in fünfter Generation das gleichnamige Uhren- und Schmuckfachgeschäft führt.

"Möchte der Kunde Schmuck oder Zahngold verkaufen, ermitteln wir den Ankaufswert und zahlen die Summe aus. So lässt sich gleich ein neuer Wunsch erfüllen."