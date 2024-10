Mit dem Hotel Sombea kommt ein bewährtes Konzept an den Donaueschinger Flugplatz. Die Eröffnungsfeier findet am Samstag, 12.Oktober, statt, verrät Geschäftsführer Daniel Repp im Interview.

Bereits seit dem 1. August leitet Daniel Repp, Geschäftsführer des Hotels Sombea in Schwenningen, das ehemalige Concorde-Hotel.

Im Interview verrät er, wieso die Übernahme in den ersten zwei Monaten „unter dem Radar“ lief und was die Gäste ab sofort im Sombea Donaueschingen erwartet.

Lesen Sie auch

Die Übernahme des ehemaligen Concorde-Hotels fand bereits im August statt. Wieso haben Sie die Werbetrommel bisher noch nicht gerührt ?

Wir haben die ersten zwei Monate ganz bewusst unter dem Radar laufen lassen und die Neueröffnung unter Verschluss gehalten. So hatten wir genügend Zeit, um in aller Ruhe Anpassungen vorzunehmen und die Abläufe für unsere Gäste zu perfektionieren.

Im neuen Restaurant finden bis zu 90 Personen Platz. Foto: Patrick vom Berg

Wie kamen Sie zu der Entscheidung, in Donaueschingen ein zweites Hotel Sombea zu eröffnen?

Unser Konzept in Schwenningen hat sich schnell etabliert. Mit diesem Konzept möchte ich jetzt Stetigkeit an den Donaueschinger Flugplatz bringen. Wir haben hier eine moderne Location mit beeindruckender Kulisse, die jedoch bisher kaum jemand in der Region auf dem Schirm hat. Besonders in diesem Überraschungseffekt habe ich sofort Potenzial gesehen.

Übertragen Sie das Schwenninger Konzept eins zu eins?

Alles, was in Donaueschingen bisher funktioniert hat, behalten wir natürlich bei. Ebenso das ganze Team. Gleichzeitig bringen wir aber den Look, die digitalisierten Abläufe und einen Großteil der Speisekarte aus Schwenningen mit. Das Restaurant soll – wie es sich in Schwenningen bewährt hat – Anlaufstelle für die gesamte Region werden. Dabei profitieren wir von ganz neuen Synergien: Die Küche kann zum Beispiel einiges effizient für beide Hotels produzieren.

Das Thema Flugplatz wurde im Inneren bei den Bilderwelten gekonnt in Szene gesetzt. Foto: Annette Bammert

Ist eines der Häuser voll belegt, können wir zudem Gäste ganz einfach im anderen unterbringen – die Strecke mit dem Auto ist kurz genug, um das möglich zu machen. Auch das Team kann je nach Bedarf von einem Haus zum anderen switchen.

Neu gestalten wir in Donaueschingen natürlich die Bildwelt. Mit dem Flugplatz vor der Tür haben wir ein großartiges Thema, das wir im Inneren mitaufnehmen und mit dem wir bei der Gestaltung spielen. Den Gästen wird im Sombea Donaueschingen damit eine ganze Erlebniswelt geboten.

Wo sehen Sie die Vorteile am neuen Standort Donaueschingen?

Wir sind nur zwei Autominuten vom Stadtzentrum entfernt, auch wenn das vielen gar nicht bewusst ist. Unsere Gastronomie ist also auch eine neue Adresse für die Donaueschinger und generell für die Region.

Durch die kreativen Bilderwelten unterscheiden sich die Sombea-Häuser in Donaueschingen und Schwenningen. Foto: Annette Bammert

Die bestehende Terrasse bauen wir weiter aus und verglasen sie, so dass wir bis in den Herbst hinein Events und Hochzeiten direkt vor der einmaligen Flugplatz-Kulisse anbieten können.

Gleichzeitig sprechen wir natürlich weiterhin die Zielgruppe der Tagungsgäste sowie auch den Bereich Profisport mit Fußball- und Eishockey-Mannschaften an. Das Donaueschinger Reitturnier hat uns beispielsweise direkt zum Neustart eine wirklich tolle Auslastung beschert.

Wo sehen Sie das Alleinstellungsmerkmal des Hotels?

Die Terrasse ist bei den Donaueschingern schon jetzt ein Geheimtipp.

Ein weiteres Herzstück ist die exklusive Zigarrenlounge im Kuba-Look mit begehbarem Humidor, die oft für Workshops gebucht wird. 40 Personen finden hier Platz. Hinzu kommt unser großer Tagungsraum mit 160 Quadratmetern.

Was erwartet die Gäste zur Eröffnung am 12. Oktober?

Ab 18 Uhr startet unsere große öffentliche Eröffnungsfeier mit DJ. Es gibt ein vielfältiges kulinarisches Angebot und 20 Prozent auf alle Cocktails, Speisen und Getränke.