Anzeige: Neue „smarte“ Brillen bei Brillen Benner in Villingendorf

„Es wurden schon verschiedenste Versuche unternommen, Brillen ,smart’ zu machen, das heißt intelligente, elektronische Zusatzfunktionen zu integrieren. Bisher ging das aber meist zu Lasten des Designs und Tragekomforts, die Brillen waren oft klobig, unästhetisch, auffällig und schwer. Schlicht nicht geeignet, um sie den ganzen Tag tragen zu können“, erklärt Daniel Benner, Inhaber von Brillen + Akustik Benner in Villingendorf. Dies ändert die nagelneue „G1“ der Firma „Even Realities“.

Die tragbarste smarte Brille der Welt

Dieses High-Tech-Startup-Unternehmen versammelte einige der besten Spezialisten der Welt um sich, um nichts geringeres als die tragbarste smarte Brille der Welt zu erschaffen. Das Endprodukt sieht aus wie eine hochwertige, ästhetisch designte Brille und kann auch als normale Brille getragen werden. Verglasbar ist sie mit eigenen Stärken und sogar Gleitsichtgläsern.

Hebt man den Kopf ein wenig an, blenden sich wie von Zauberhand für den Träger der „G1“ in rund zwei Metern Entfernung in der Luft virtuelle Informationen ein; sei es beispielsweise eine eingehende Textnachricht, die Navigation zum nächsten Ziel, ein Teleprompter für Vorträge oder sogar eine Live-Übersetzung der Aussagen des Gegenübers, falls man im Ausland ist. Fragen beantwortet die eingebaute künstliche Intelligenz.

Eingeblendeter Text für schwerhörige Menschen

Auch stark schwerhörigen und gehörlosen Menschen können diese Brillen helfen, da die „G1“ das gesprochene Wort gut lesbar als Text darstellt.

„Wir wollen hervorheben, dass dies kein Spielzeug ist, sondern eine Brille mit echtem Mehrwert“, betont Benner. „Es ist ein Werkzeug, das einem wie ein digitaler Assistent den Alltag erleichtert.“

Der Träger muss nicht mehr auf sein Smartphone schauen, sondern bekommt die Informationen „nebenbei“ angezeigt, ohne vom eigentlichen Tun abgelenkt zu werden.

Begeistert vom Design

„Wir sind absolut begeistert vom Design, dem Tragekomfort und auch der Qualität dieses Produktes, das unter anderem aus Magnesium und Titan gefertigt wurde. Auf der Optikmesse in Paris führte uns der Berliner Designer und Unternehmer Philipp Haffmanns diese Neuheit vor. Dieser hat unter anderem die Kultbrillenmarke IC! Berlin mitgegründet und war sowohl dort als auch jetzt bei der ,G1’ für das Design zuständig“, schwärmt Daniel Benner. „Wir sind daher sehr stolz, als Erster und momentan Einziger in der Region diese ,Brillen aus der Zukunft’ bei uns im Geschäft präsentieren zu dürfen.“