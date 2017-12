Anzeige Neue Reihe beginnt gleich mit herausragenden Solisten

Die in Albstadt geborene Carla Thullner ist regional und bundesweit einem breiten Publikum bekannt und begeistert mit klarer Stimme und starkem Ausdruck. Bereits mit acht Jahren erhielt sie Gesangsunterricht. Schnell folgten erste große Erfolge wie drei erste Bundespreise beim Wettbewerb "Jugend musiziert", zwei Stipendien sowie weitere erfolgreiche Wettbewerbsteilnahmen. Nach ihrem Studium an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig und verschiedensten Engagements in Deutschland führten sie zahlreiche Konzertreisen unter anderem nach Österreich, Italien und China. Ob Klassik, Jazz oder Pop – die Solokünstlerin liebt die Bühne und freut sich darauf, an der Winter-Gala des MVO das Publikum zu verzaubern.

Auf einer großen Bühne zu stehen und das Publikum mit seinem Gesang zu verzaubern, begleitet von einem Orchester – davon träumte auch der gebürtige Albstädter Gunner Schierreich schon als kleiner Junge. Dieser Traum ist für den Tenor der ersten Albzauber-Winter-Gala wahr geworden: Für ihn ist Singen eine Berufung und pure Leidenschaft – und das überzeugt seine Zuhörer.

Die Schwerpunkte des heute regional und national gefeierten Sängers liegen in den Bereichen Oratoriengesang, Kunstlied und in der Opernliteratur. Operetten und Musicals gehören ebenfalls zu seinem Repertoire. Konzertreisen führten ihn schon nach Prag, in die Schweiz und nach Frankreich.

Musikdirektor Sebastian Rathmann und der MVO freuen sich darauf, gemeinsam mit zwei herausragenden Solisten aus der Region am zweiten Advent-Wochenende ein abwechslungsreiches Programm mit Musik, Unterhaltung und Gefühl in der Festhalle in Onstmettingen präsentieren zu dürfen. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Eintrittskarten: gibt es zum Preis von 14 EUR, ermäßigt zehn Euro, im Autohaus Thoma in der Wilhelmstraße 126 in Onstmettingen sowie in der Tourist-Information im Rathaus Albstadt, Telefon 07431/160-12 04.