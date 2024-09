Der neue Dorfplatz ist eine wahre Multifunktionsfläche für alle Generationen und soll zum zentralen Ort der Begegnungen werden.

Umgeben ist der Platz von vielfältiger Bepflanzung, darunter zahlreiche Bäume wie Feldahorn und Vogelkirsche. Die vorhandenen Tröge wurden mit insektenfreundlichen Stauden bepflanzt.

Die neue Ortsmitte soll der Kommunikation der Bürger jeden Alters dienen. Große und kleine Feste können hier in Zukunft stattfinden. Die Generalprobe für solche Feste findet am Samstag, 14.09., und am Sonntag, 15.09., bei einem Dorffest statt. Der Platz wird unter der Teilnahme der örtlichen Vereine mit den Kirchen und der Gemeinde eingeweiht.

Alle Tröge sind mit insektenfreundlichen Stauden bepflanzt. Foto: Gertrud Hauser

Vorhanden sind jetzt insgesamt acht Versorgungspoller mit Strom und Wasser und separaten Abläufen. Außerhalb der Nutzung für den Festbetrieb dient die Multifunktionsfläche als Parkfläche.

Auf dieser Fläche sind zwölf Stellplätze – darunter ein Behindertenparkplatz – vorhanden.

Freilichtbühne macht Aufführungen möglich

Im südlichen Bereich gibt es eine Freilichtbühne für Aufführungen, kleine Konzerte und weitere Darbietungen. Die Gebäude in der Verlängerung der Vorderen Straße können durch eine Zufahrt vom Birkenweg erreicht werden. Im südlichen Teil der Ortsmitte wurden weitere 18 Parkplätze angelegt, so dass nun auf dem gesamten Areal 37 Parkplätze geschaffen wurden. Die Gemeinde bedauert es jedoch, dass sie keinen Betreiber für eine E-Ladesäule finden konnte.

Im unteren Bereich befinden sich fünf Lagergaragen für Gerätschaften einiger Dauchinger Vereine.

Erlebnisparcours lässt keine Wünsche offen

Das Highlight der Dorfmitte ist der Erlebnisparcours für Kinder mit Blockhütte, Trampolin, Kletteranlage und Wasserspiel, das jeweils vom 1. Mai bis zum 31. Oktober in Betrieb ist. Der Strom für die Brunnenanlage und die Ladestation für E-Bikes wird über die PV-Anlage der benachbarten Schule eingespeist. Bis 22 Uhr ist der Platz täglich beleuchtet, mit WLAN ausgestattet und videoüberwacht.

Das neue Wasserspiel ist immer vom 1. Mai bis zum 31. Oktober in Betrieb. Foto: Gertrud Hauser

Sitzblöcke und Bänke laden zum Verweilen ein. Die Gesamtfläche des Platzes beträgt 3.891 Quadratmeter, die Kostenberechnung liegt bei rund 2,35 Millionen Euro. Für die Tiefbauarbeiten hat die Gemeinde einen Zuschuss von circa 584.000 Euro aus dem Landessanierungsprogramm erhalten.

Die Planungsarbeiten wurden von „BIT Ingenieure VS“ und der „K3 Landschaftsarchitektur“ durchgeführt.

Ebenso waren die Mitarbeiter des Dauchinger Bauhofes integriert, die unter anderem die Verlegung der Bodenplatten des Erlebnisparcours und das Aufhängen der Sonnensegel übernommen haben. Die Bauzeit dauerte zwei Jahre.

Zwei Tage Dorffest zur großen Einweihung

Die neu geschaffene Ortsmitte wird nun gebührend gefeiert. Die Gemeindeverwaltung und über 14 Vereine laden zum zweitägigen Dorffest.

Rund 100 ehrenamtliche Helfer aus örtlichen Vereinen und Institutionen haben sich bereit erklärt, Dienste über die zwei Fest-Tage zu übernehmen. Die Besucher erwartet ein unterhaltsames Programm. Eröffnet wird das Fest um 10:30 Uhr von Bürgermeister Torben Dorn. Pfarrer Frederik Reith von der katholischen Kirche und sein evangelischer Kollege Pfarrer Peter Krech werden den Platz segnen. Grußworte spricht unter anderem Landrat Sven Hinterseh.

Für Unterhaltung sorgen die Kinder des Familienzentrums und der Astrid-Lindgren-Schule. Am Mittag wird der Zauberkünstler Linus Faber seine Künste zeigen. Die FZ-Musikband unterhält die Gäste am Nachmittag. Das Abendprogramm gehört der „Absperrband“ aus Deilingen.

Mit einem Frühschoppen beginnt ab 11:15 Uhr der Sonntag. Dazu unterhält die Dauchinger Musikkapelle. Gleichzeitig wird es ein geselliges Miteinander mit den Freunden aus Hüttendorf geben. Im Laufe des Mittags zeigen die „Rope-Skipper“ der GSD ihr Können und auch die „Line Dancer“ werden Tänze vorführen.

Zudem darf man den Klängen der Alphorn-Freunde „Dreiklang“ lauschen. An beiden Tagen wird der Dauchinger Dartclub „Fun Flyers“ einen Dartautomaten aufstellen. Für das leibliche Wohl sorgen die teilnehmenden Vereine.