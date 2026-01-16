Anzeige: Neue MTW-Garagen für die Feuerwehr Trossingen

Die Feuerwehr Trossingen leistet für die Bürger Trossingens und auch im nahen Umland einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit. Damit die Feuerwehr Trossingen für die wachsenden Anforderungen mit verstärktem und modernisiertem Fuhrpark gut gerüstet in die Zukunft gehen kann, hat die Stadt Trossingen 2025 auch einen Garagenbau mit drei Fahrzeugboxen bauen lassen. Durch den zusätzlichen Platz hat die Einsatzabteilung nun bessere Arbeitsbedingungen.

Platzbedarf für Fahrzeuge „Wir hatten schon seit längerem mehr Platzbedarf für unsere Fahrzeuge“, so der Kommandant der Trossinger Feuerwehr, Nils Obst. Dann wurden für das Jahr 2025 zwei Fahrzeuge ausgeschrieben; sowohl als Ersatz-, als auch Neubeschaffung. Fahrzeuge, die allerdings auch Platz benötigen. Es galt, Garagenplätze für die drei Mannschaftstransportwagen (MTW) zu schaffen; zumindest so lange, bis es zur großen Erweiterung des Feuerwehrmagazins kommt. Die ersten Pläne hierfür wurden schon vorgelegt, doch „bis in die Jahre 2029/30 ist die große Erweiterung nicht im Haushaltsplan enthalten“, so Obst. Mit dem Garagenneubau komme man aber in den nächsten Jahren aus, betont der Kommandant.

Garage könnte auch woanders genutzt werden

Das neue Garagengebäude wurde so konzipiert, dass es später einer weiteren Nutzung an einem anderen Standort zugeführt werden kann.

Garage in Holz-Modulbauweise

Erstellt wurde der Garagenneubau zum größten Teil auf der Grünfläche entlang der Heinz-Mecherlein-Straße, sowie auf einem kleinen Teil der bestehenden Hoffläche. Das Gebäude konstruierte die Firma Holzbau Weiss aus Gosheim in Holz-Modulbauweise. Die Module wurde in Gosheim vorgefertigt und vor Ort in Trossingen aufgebaut. Es wurden drei Industrie-Rolltore eingebaut, die allerdings mit höherer Geschwindigkeit öffnen und schließen, als normale Tore. Um Synergien zu nutzen, werden die Tore von derselben Firma gewartet wie die Tore im Feuerwehrmagazin. Jährlich steht eine Prüfung an.

Elektroheizer verhindern Frost

Eines der Feuerwehrfahrzeuge in der neuen Garage. Foto: Ingrid Kohler

Um die drei Mannschaftstransportwagen (MTW) in der kalten Jahreszeit vor Frost zu schützen, wurden an der Rückwand der Garage kleine Elektroheizer angebracht, so dass die Temperatur nicht unter fünf Grad Celsius abfallen kann.

Die Baukosten

Die gesamten Baukosten beliefen sich auf rund 221 500 Euro. Baubeginn für den Garagenbau war Ende Juni 2025. Das Richtfest wurde am 7. Oktober gefeiert. Nach insgesamt rund fünf Monaten Bauzeit konnte der Neubau im Dezember 2025 bezogen werden.