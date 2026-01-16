Anzeige: Neue MTW-Garagen für die Feuerwehr Trossingen

Die Trossinger Feuerwehr bekam zum Jahresende 2025 durch ein Garagengebäude mit drei Boxen mehr Platz für die Mannschaftstransportwagen.
Die Feuerwehr Trossingen leistet für die Bürger Trossingens und auch im nahen Umland einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit. Damit die Feuerwehr Trossingen für die wachsenden Anforderungen mit verstärktem und modernisiertem Fuhrpark gut gerüstet in die Zukunft gehen kann, hat die Stadt Trossingen 2025 auch einen Garagenbau mit drei Fahrzeugboxen bauen lassen. Durch den zusätzlichen Platz hat die Einsatzabteilung nun bessere Arbeitsbedingungen.