Anzeige Neue Mitte wird zur leuchtenden Partymeile

Das Programm der zwölften Tailfinger Lichternacht hat es in sich, die Besucher erleben dort Musik und Show wie sonst kaum in dieser Zusammenstellung. Fröhlichen Dixieland-Sound steuert die Jazz- und Bluesband "Prime of Life" bei, die einen Streifzug durch die bewegte Geschichte des frühen Jazz, Creole-Rhythmen und den Blues unternimmt. Jeweils zur halben Stunde – um 19.30, 20.30 und 21.30 Uhr, zeigt der "Circus of Fire" seine fulminante Feuer- und Percussion-Show. Die Jugendlichen aus dem Haus Nazareth in Sigmaringen proben jede Woche für ihre spektakulären Auftritte, bei denen es den Zuschauern schon vom Zusehen heiß wird.

Jeweils zur vollen Stunde ab 19, 20 und 21 Uhr bescheren "The Original Royal Sulgemer Crown-Swamp-Pipers" den Zuschauern ein schottisches Spektakel: Auf ihren Dudelsäcken spielen sie die typische Musik der schottischen Highlands und bieten dazu etwas fürs Auge in ihren traditionellen Kilts.

All das spielt sich im Bereich Adlerstraße und am Markt ab, doch die Festmeile reicht noch weiter: Von 19 bis 22.30 Uhr lädt der CVJM Tailfingen in sein Vereinsgebäude in der Kronenstraße ein, wo ein großer Bücherflohmarkt darauf wartet, durchstöbert zu werden. Wer bei so viel Lesefutter auch Appetit auf Süßes bekommt, der kann sich mit Crêpes verwöhnen lassen.