Anzeige: Neue Methode zur Behandlung von Schmerzen in Füßen und Beinen

Hach, wie schön das kribbelt! Und vibriert. Und entspannt. Es ist schon etwas komisch, wenn eine unscheinbare Platte unter den Fußsohlen plötzlich die Kontrolle über die eigene Beinmuskulatur übernimmt. Doch scheint dieses Wunderwerk mit Namen Revitive wirklich zu wissen, was es da tut. Zumal dem Benutzer noch immer die Möglichkeit bleibt, über die intuitive Fernbedienung oder eine App nachzusteuern und zu kontrollieren. Auch das Team vom Sanitätshaus Schaible ist von der Wirksamkeit des Revitive überzeugt. Seit Neuestem ist das EMS-Gerät daher im Sortiment zu finden und kann dort auch getestet werden.
Revitive sieht von außen unscheinbar und simpel aus - was es in der Bedienung auch ist. Das Gerät ist für die einfache Anwendung zuhause gedacht. Täglich 30 Minuten sitzen, Füße darauf abstellen und fühlen, wie Schmerzen in den Beinen nachlassen. Ganz ohne Medikamente. Mit dieser Idee hat der Hersteller in Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten und Gefäßchirurgen die EMS-Platte entwickelt und getestet. Zeit und Intensität lassen sich individuell einstellen und steuern und so an den jeweiligen Bedarf und den Therapiefortschritt anpassen.