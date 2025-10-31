Anzeige: Neue Methode zur Behandlung von Schmerzen in Füßen und Beinen

Hach, wie schön das kribbelt! Und vibriert. Und entspannt. Es ist schon etwas komisch, wenn eine unscheinbare Platte unter den Fußsohlen plötzlich die Kontrolle über die eigene Beinmuskulatur übernimmt. Doch scheint dieses Wunderwerk mit Namen Revitive wirklich zu wissen, was es da tut. Zumal dem Benutzer noch immer die Möglichkeit bleibt, über die intuitive Fernbedienung oder eine App nachzusteuern und zu kontrollieren. Auch das Team vom Sanitätshaus Schaible ist von der Wirksamkeit des Revitive überzeugt. Seit Neuestem ist das EMS-Gerät daher im Sortiment zu finden und kann dort auch getestet werden.

Revitive sieht von außen unscheinbar und simpel aus - was es in der Bedienung auch ist. Das Gerät ist für die einfache Anwendung zuhause gedacht. Täglich 30 Minuten sitzen, Füße darauf abstellen und fühlen, wie Schmerzen in den Beinen nachlassen. Ganz ohne Medikamente. Mit dieser Idee hat der Hersteller in Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten und Gefäßchirurgen die EMS-Platte entwickelt und getestet. Zeit und Intensität lassen sich individuell einstellen und steuern und so an den jeweiligen Bedarf und den Therapiefortschritt anpassen.

Bei welchen Beschwerden hilft Revitive?

Schmerzen und Beschwerden in den Füßen, Knöcheln und Beinen sind das Haupteinsatzgebiet von Revitive. Schwellungen, Krämpfeund „schwere Beine" werden gelindert. Auch bei Knieschmerzen und Steifheit kann das Gerät eingesetzt werden, ebenso bei Muskelschwäche. Selbst gegen Krampfadern kann Revitive wirkungsvoll sein. Zudem fördert die Therapie die Gesundheit der Beinvenen. Im Grunde handelt es sich also um eine Unterstützung bei allen Beschwerden, die mit der Durchblutung zusammenhängen. Grundsätzlich kann jeder ein Revitive benutzen. Ausnahmen gelten nur für Personen, die elektronische Implantate wie einen Herzschrittmachen haben, an einer Venenthrombose leiden oder schwanger sind.

Wie funktioniert Revitive?

Was da bei der Benutzung so ungewohnt in den Füßen zuckt und kribbelt, ist die elektrische Muskelstimulation (EMS). Einfach ausgedrückt soll dadurch die Durchblutung angeregt werden, was Schmerzen, Krämpfe und Schwellungen in den Füßen und Beinen lindert. Zu spüren ist die Stimulation je nach Intensität bis in die Waden. Der Hersteller setzt auf die sogenannte OxyWave-Technologie. Sie verfügt über ein charakteristisches Wellenprofil, um die Stimulation während einer Therapiesitzung zu variieren und zu verhindern, dass sich Muskeln und Nerven an die Stimulation gewöhnen.

Zusätzlich bewegt sich die Platte selbst. Der sogenannte IsoRocker wippt die Füße sanft hin und her und ahmt dabei die Bewegung des Fußgelenks nach, wodurch das Knöchelgelenk mobilisiert wird, ohne übermäßigen Druck auszuüben. Hier lautet die Devise also: Hinsetzen, zurücklehnen und Revitive die Arbeit machen lassen.

Einige Mitarbeiter aus dem Team vom Sanitätshaus Schaible haben das neue Gerät im Haus bereits getestet, wie Belkisa Abdagic erzählt. Jeder habe die Behandlung anders empfunden und eine andere Intensität gewählt, interessant und hilfreich fanden es aber alle „Probanden". Manche spürten noch einige Minuten nach der Anwendung die durchblutungsfördernde Wirkung oder ein Zucken in den Muskeln. Solche Selbsttests sind wichtig, denn das Team legt Wert darauf, möglichst viel über die Produkte zu wissen, die es seinen Kunden verkauft.

Wer sich noch nicht sicher ist, ob Revitive das richtige für ihn ist, sollte einfach im Sanitätshaus Schaible in der Nagolder Innenstadt vorbeischauen. Dort können die fachkundigen Mitarbeiter beraten und Fragen beantworten. Außerdem kann das Gerät vor Ort getestet werden.



Autor und Fotos: Jacqueline Geisel