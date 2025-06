Der frische „Neubau-Geruch“ hängt immer noch in der Luft – obwohl die Bitzer Kindergartenkinder ihr neues Domizil, die Kindertagesstätte „Schnoga-Kiste“, längst bezogen haben. Die offizielle Einweihung steht allerdings noch aus: am kommenden Sonntag, 29. Juni.

Hell, einladend und doch aufgeräumt präsentieren sich die Räume den Besuchern. Diese können sich umfassend umsehen, können in die Schlaf- und Gruppenräume schauen, den Spielbereich im Foyer und die Mensa samt Küche begutachten. Eine kleine Überraschung: der Bewegungsmelder im Mitarbeiterraum, aus dem bei Aktivierung das Plätschern eines Bachs oder ein Kuckucksruf ertönte.

Besonders hübsch ist auch das eigene Logo der neuen Kita geraten, das an der Außenfassade am Eingang und im Foyer seinen Platz hat.

Auch in einer Gemeinderatssitzung kam die Kita „Schnoga-Kiste“ noch einmal zur Sprache: Beraten wurde über die Einstellung zusätzlichen Personals für eine fünfte Kindergartengruppe. Im Mai wurden laut Gonser 35 Kinder in vier Gruppen betreut; die Kita bietet Platz für insgesamt 40 Kinder, was bedeutet, dass ihre Kapazitäten noch nicht ausgeschöpft sind. Das könne sich aber schnell ändern: „Wir rechnen damit, dass bis zum Jahresende alle vier Gruppen voll belegt sind“, erklärte Kämmerer Alexander Hersam in der Mai-Sitzung.

Damit auch weiterhin Kinder aufgenommen werden können, bedarf es einer weiteren Kindergartengruppe – und damit auch der entsprechenden Aufstockung des Personals. Nach dem Mindestschlüssel des Kommunalverbands für Jugend und Soziales (KVJS) sind hierfür 2,15 Stellen erforderlich. Die würden im aktuellen Haushalt mit rund 34 000 Euro zu Buche schlagen und ab 2026 mit ungefähr 136 000 Euro pro Jahr. Die Ratsmitglieder stimmten der Aufstockung des Kindergartenpersonals in ihrer Mai-Sitzung einmütig zu.

Die Kindertagesstätte ist für insgesamt sechs Gruppen ausgelegt. Auch wenn Neubaugebiete die Nachfrage ändern sollten, geht Tania Maier, die Hauptamtsleiterin, nicht davon aus, dass die vollständige Belegung – insgesamt 60 Kinder – in absehbarer Zeit erreicht wird.

Wobei es der Schnoga-Kiste an Anfragen nicht mangelt – beispielsweise aus Albstadt. Indes, so Maier, erhielten Bitzer Kinder Vorzugsbehandlung. „Später können wir die Möglichkeit in Erwägung ziehen, in Bitz berufstätigen Eltern einen Platz in der Kita anzubieten“, meinte Maier. Vorerst aber, sei das kein Thema.

Bei der offiziellen Einweihung am kommenden Sonntag können sich Eltern, Großeltern und alle anderen Interessierten sich selbst ein Bild machen von der „Schnoga-Kiste“. Das Fachpersonal wird dabei nicht nur für alle Fragen zu Verfügung stehen, sondern hat sich auch das eine oder andere zusammen mit den Kita-Kindern überlegt.