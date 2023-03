1 Die neue Kinderkrippe in Grosselfingen ist ein wahrer Ort zum Wohlfühlen für die Kinder. Foto: SB/Strobitzer

In Grosselfingen ist eine neue Kinderkrippe entstanden. Das Baumaterial Holz schafft eine behagliche Atmosphäre. Gebaut wurde ein Gebäude, in dem man sich gerne aufhält.









Im Kindergarten St. Josef herrschte lange Zeit Platzmangel: Immer mehr Kinder mussten dort betreut werden. So hat die Gemeinde im gleichen Gebäude weitere Räume eingerichtet, doch das war von vorne herein nur als Zwischenlösung gedacht. Mit der Eröffnung des Kindergarten-Neubaus steht nun mehr Platz zur Verfügung.

Für den Bau des neuen Gebäudes zeichnete sich die Firma Willi Mayer aus Bisingen verantwortlichen. Der Startschuss fiel mit der Errichtung der Bodenplatte im Mai 2022. Erstellt hat Willi Mayer das Gebäude in Holzbauweise im Juni 2022 und Anfang März 2023 haben es die Knirpse mit den Erzieherinnen bezogen. Innen sind die neuen Räume fertiggestellt, was derzeit noch fehlt, ist die Gestaltung der Außenanlagen, die in diesem Frühjahr hergerichtet wird. Rund 1,54 Millionen Euro lässt sich die Gemeinde das neue Kindergartengebäude kosten. Die Investition wird sich auszahlen, denn die Gemeinde Grosselfingen wächst: Im Jahr 2022 wurden 32 Geburten im Ort gezählt – so viel wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr.

Geplant worden war das neue Gebäude vom Ingenieurbüro Maute aus Balingen in Holzbauweise. Das heißt, dass alle Teile des Gebäudes, abgesehen von der Bodenplatte aus Holz bestehen. Holz ist ein nachwachsender Baustoff, weshalb er nachhaltig ist und die Räume darüber hinaus besonders behaglich macht. Darüber hinaus ist der Holzrahmenbau überaus flexibel, weil jegliche Gebäudegrundrisse damit verwirklicht werden können.

Ausgestattet ist das Gebäude mit einem überdachten Eingangsbereich mit Fahrradabstellplätzen. Der offen gestaltete Eingangsbereich lässt viel Raum für die Verwirklichung kreativer Ideen und Projekte, beispielsweise zu Themen wie Ostern und Weihnachten. Auch als Flut zum Spielen kann der Bereich genutzt werden.

Den Spielplatz des bestehenden Kindergartens können die Kinder direkt vom Gebäude erreichen; ein weiterer Spielplatz für die Knirpse, die im neuen Gebäude betreut werden, ist im südöstlichen Bereich geplant. Ein Windfang soll ermöglichen, dass verschmutzte Schuhe und verschmutzte Kleidung vor dem Betreten des Gebäudes außen abgelegt werden können.

Im Gebäude befinden sich zwei Gruppenräume mit Nebenräumen: unter anderem ein Toiletten- und Wickelbereiche, Schlafräume und ein Personalraum. Abgesehen von den Nassräumen erhalten alle anderen Räume einen Linoleumboden und die Wände sind mit Glasfasertapeten verkleidet. Auch die Auswahl der Farben ist darauf ausgerichtet, dass sich die Kinder wohl fühlen. Aus hygienischen Gründen werden die Nassräume gefliest. Damit es in den Räumen nicht zu lärmig wird, ist in den Decken ein Schallschutz verbaut. Und natürlich: Um die Sonne abzuhalten, sind die Fenster mit elektrischen Jalousien ausgestattet.

Beheizt wird das Gebäude per Fußbodenheizung mit Nahwärme. Mit dem Verzicht auf Heizkörper will man zusätzliche Ecken und Kanten vermeiden, an denen sich die Kinder verletzen können. Auf dem Dach ist eine Begrünung geplant.