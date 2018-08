Anzeige Neue Heimat für viele örtliche Einrichtungen

In dem für Gesamtkosten von rund 1,2 Millionen Euro grundlegend modernisierten Gebäude werden künftig die Ortschaftsverwaltung, Vereine und der katholische Kindergarten ihren Platz haben.

Die Grund- und Förderschule in Bad Imnau, war 1965 erbaut worden und bis ins 21. Jahrhundert auch als solche genutzt worden. Möglich wurde der Umbau in ein Bürgerzentrum erst, nachdem mehrere Umstände eintraten: Zunächst verabschiedete sich 2013 die Förderschule aus Bad Imnau nach Gruol und später nach Hechingen. Ein Jahr später wurden die Grundschüler, die sich bis dahin auf Trillfingen (Klassen eins und zwei) und Bad Imnau (Klassen drei und vier) verteilt hatten, in Trillfingen konzentriert.

Das Gebäude stand somit leer und man machte sich Gedanken, wie man es auch in Zukunft sinnvoll nutzen könnte. Da in beiden alten Bad Imnauer Rathäusern Sanierungsbedarf besteht und die Stadtverwaltung die beiden Gebäude lieber verkaufen, als generalüberholen möchte, kam rasch der Gedanke auf, die Ortschaftsverwaltung in die ehemaligen Grundschule zu verlegen. Das machte umso mehr Sinn, als auch im Gebäude, in dem der Katholische Kindergarten bislang untergebracht war erheblicher Sanierungsbedarf bestand.