2 Dorothee Andries, Fachärztin für Innere Medizin (rechts), und ihre beiden Medizinischen Fachangestellten (MFA) freuen sich auf den Praxisstart am Montag, 14. November. Foto: Kost

In der Praxis mit drei Behandlungsräumen, Labor und geräumigem Wartezimmer fühlt man sich sofort willkommen und gut aufgehoben, sobald man sie betritt. Dafür sorgt nicht zuletzt der großzügige Eingangsbereich mit seiner Glaskuppel, die für viel Licht und eine helle, freundliche Atmosphäre sorgt.















Die neue Arztpraxis in dem Gebäude, in dem der Hausarzt Dr. Josef Deibler bis zu seinem Ruhestand praktiziert hat, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie kommunale und private Initiative dafür sorgen können, die ärztliche Versorgung in einer Landgemeinde wie Rangendingen zu verbessern.

Denn mit Zustimmung des Gemeinderates hat die Gemeinde das Gebäude gekauft und energetisch saniert. Auf dem Dach befindet sich jetzt eine Photovoltaikanlage; eine neue Heizung und ein behindertengerechtes WC wurde ebenfalls eingebaut. Auch der Parkplatz vor dem Haus erfuhr eine Vergrößerung. Dadurch ist eine Praxis entstanden, die praktisch wie neu wirkt – darauf ist Bürgermeister Manfred Haug stolz.

Mit Ärztin Dr. Andries hatte man schließlich in diesem Juni eine Partnerin gefunden, die bereit war, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Sie freut sich sehr, dass die Gemeinde ihr das Gebäude vermietet, und sie ist Bürgermeister Haug und Gemeinderat dankbar dafür, "dass man mir so schön sanierte Räume zur Verfügung stellt".

Nachdem nun alles von Dr. Andries unter anderem auch mit Fördermitteln des Landes Baden-Württemberg im Rahmen des Projektes "Landärzte" eingerichtet und startbereit gemacht worden ist, eröffnet die Praxis jetzt im November. Dort wird die Ärztin vorerst von zwei Medizinischen Fachangestellten (MFA) in ihrer täglichen Arbeit unterstützt werden. Im nächsten Jahr wird noch eine weitere Fachkraft hinzukommen.

Die Praxis ist gerätetechnisch hochmodern ausgestattet und punktet vor allem durch die Möglichkeit, mittels eines modernen Ultraschallgerätes entsprechende internistische Voruntersuchungen der Bauchorgane oder auch der Schilddrüse vorzunehmen. Dr. Andries bietet aber natürlich auch das gesamte hausärztliche Versorgungsprogramm an. Dazu gehören auch Check-up-Untersuchungen im Rahmen der Vorsorge sowie weitere präventivmedizinische Untersuchungen und Beratungen. Neben der Schulmedizin zeigt sie sich auch offen für ergänzende Behandlungsmöglichkeiten aus dem naturheilkundlichen Spektrum.

Ihre Laufbahn hat Dr. Andries mit einem Medizinstudium in Bonn und Frankfurt begonnen. Ärztin im Praktikum war sie am Frankfurter Universitätsklinikum. Ihre Ausbildung zur Fachärztin für Innere Medizin absolvierte sie dann am Universitätsklinikum in Tübingen. Danach arbeitete die Ärztin am Vinzent-von-Paul-Hospital in Rottweil ("Rottenmünster"). Dort betreute sie die neurologischen und psychiatrischen Patienten mit Blick auf internistische Erkrankungen. Zuletzt praktizierte sie im Heilkundezentrum der Doktoren Banzhaf und Nikolaus in Bisingen.

Nun freut sich Dr. Andries auf die Patienten in ihrer eigenen Hausarzt-Praxis.

Öffnungszeiten

Die Öffnungs- und Sprechzeiten der Praxis von Dr. Dorothee Andries in der Hauptstraße 43:

Montag bis Donnerstag: morgens von 8 bis 11.30 Uhr; Freitag: morgens von 8 bis 12 Uhr.

Montag und Dienstag: nachmittags von 14.30 bis 17 Uhr; donnerstags nachmittags von 16 bis 18 Uhr.

Mittwoch und Freitag: nachmittags geschlossen.