Anzeige: Neue Halle mit Raffinesse und Ideenreichtum gebaut

Timo Großmann hat mit seinem Holzbau-Großmann-Team in rund anderthalb Jahren eine hochmoderne Werkhalle samt Büros und Sozialräumen gebaut.
Timo Großmann hat allen Grund, stolz zu sein. Der Höfener Zimmermannsmeister hat seinen Betrieb mit dem Neubau einer Halle in den vergangenen anderthalb Jahren fit für die Zukunft gemacht. Außerdem hat er sich und seinen aktuell 19 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz geschaffen, an dem es sich nicht nur gut arbeiten lässt, sondern der auch dafür sorgt, dass sich das gesamte Team wohl fühlt.