Anzeige Neue Generation Küchenstudio

Sowohl die Fassade als auch die Ausstellungsfläche wurden saniert. Die großzügigen Räumlichkeiten des neu gestalteten Küchenstudios laden zum Verweilen ein und sorgen mit der komfortablen Einrichtung für Wohnambiente.

Große Eröffnungsfeier Nach dem Abschluss der großen Umbauarbeiten folgt nun die große offizielle Neueröffnung: Vom 20. bis 29. September lädt ein buntes Programm zum Bestaunen der neuen Optik ein. Vom 20. bis 23. September und vom 27. bis 29. September finden an jedem Tag Kochshows, jeweils mit einem anderen bekannten Elektrogerätehersteller, statt.

Moderne Tradition Küchen Hölzle in der Sebastian-Kneipp-Straße 32 ist ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen in Villingen in zweiter und dritter Generation, das seit fast 90 Jahren besteht. Als eines der größten und modernsten Küchenstudios der Region bietet das Geschäft circa 50 aktuelle Ausstellungsküchen.