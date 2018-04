Anzeige Neue Bands und alte Freunde in der Albstädter Kneipennacht

Neue Gastronomen sind dabei, wenn Albstadt am Montag, 30. April, in die Nacht hinein tanzt – hinüber in den Maierfeiertag: "She’s the Boss", die Albstädter Band, die für tolle Stimmung und Rock zum Mitsingen garantiert, spielt im Bierstadel in der Gartenstraße. Gleich nebenan im Tanzlokal "Moneypenny", wo eine besonders große Tanzfläche zur Verfügung steht, ist "Raising Crown" für beste Unterhaltung zuständig.

Wie überhaupt auch unter den Künstlern einige in Albstadt noch weniger bekannte Namen dabei sind: "In the wrong Century" rocken das Kunstwerkhaus" in der Oberen Vorstand, "Crazy Maiden" das Corso in der Bahnhofstraße, "Upside Down" das Brauhaus Zollernalb am Bahnhof und "Croove Digger" das Wirtshaus zum Trödler in der Unteren Vorstadt. Das Café "Da Enzo" in der Johann-Philipp-Palm-Straße erfüllt Angelo Quattzocchi mit italienischem Flair. Es gibt also jede Menge neue Bands zu entdecken für die Freunde der Albstädter Kneipennacht.

Auf jene Künstler, die in Albstadt bereits eine große Fangemeinde haben, müssen die Party-People dennoch nicht verzichten, "Chocco Mocco" zum Beispiel. Die erdigsten Rocker zwischen Schmiecha und Eyach spielen in der "Alten Kanzlei" in der Johann-Philipp-Palm-Straße, also quasi ihrem Wohnzimmer.