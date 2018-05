Anzeige Neubau mitten im Ort

Zuhause für die Feuerwehr

Feuerwehr, Kirchengemeinde, Bezirksbeirat und Bürgern, die die Räume für Feiern anmieten können, steht ein rund 73 Quadratmeter großer Gemeindesaal mit einer angrenzenden kleinen Küche mit Durchreiche zum Saal zur Verfügung. Einen kleinen Aufenthalts- und Versammlungsraum für Feuerwehr und Bezirksbeirat, der auch als Büro des Bezirksbeiratsvorsitzenden dient, gibt es ebenfalls. Dazu kommen eine Garderobe im Eingangsbereich, Toilettenanlagen und ein Feuerwehr-Geräteraum samt Umkleide.

Der Gemeindesaal ist mit bodentiefen Fenstern ausgestattet, die sich zur großzügig angelegten Außenfläche hin öffnen lassen. Dies sei, so Bezirksbeiratsvorsitzender Hans-Peter Morlock, vor allem bei größeren Festen und bei schönem Wetter von Vorteil. Der Saal, in dem bis zu 60 Personen Platz finden, verfügt auch über einen offenen Giebel mit sichtbaren Holzbalken und einer Akustikdecke sowie über eine eigene Lüftungsanlage. Im Außenbereich stehen Stellplätze für Autos und Fahrräder zur Verfügung. Ein Schuppen für Festutensilien und Gerätschaften der Feuerwehr soll noch gebaut werden. Gedacht ist im vorderen Bereich an weitere Sitzmöglichkeiten und an ein Wasserspiel, erklärt Morlock, der sich freut, dass mit dem Neubau auch die Löschwasserversorgung von Neu-Nuifra verbessert wurde. Denn unter den Pflastersteinen befindet sich jetzt ein Löschwasserbehälter für die Feuerwehr mit einem Fassungsvermögen von 100 Kubikmetern Wasser.