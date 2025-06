Die Geschichte der SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG reicht bis ins Jahr 1596 zurücEk. Seit 1761 hat das Unternehmen seinen Hauptsitz im Baiersbronner Ortsteil Friedrichstal.

Anfangs konzentrierte sich die Produktion auf landwirtschaftliche Werkzeuge wie Sensen und Spaten. Heute basiert der Erfolg der SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG auf zwei Geschäftsbereichen: der Produktion von Handgeräten für Garten, Bau, Forst und Landwirtschaft sowie von Frontladerzinken für die Landtechnik.

Neubau macht effizienteres Arbeiten möglich

Um dem stetigen Wachstum und den damit verbundenen steigenden Anforderungen gerecht zu werden, aber auch, weil der Platz am Standort Friedrichstal nicht mehr ausreichte, entschied sich die Firmenleitung zu einem Neubau im Gewerbegebiet Sulzhau in Freudenstadt. „Hier besteht nun die Möglichkeit effizienter zu arbeiten, da die Halle auf unsere Prozesse zugeschnitten ist“, erklärt Geschäftsführer Ulrich Pfetzing.

Der Spatenstich für das neue Logistik- und Verwaltungszentrum erfolgte am 30. Oktober 2023. Die Baumaßnahme dauerte nicht viel länger als ein Jahr. Bereits im Januar 2025 war alles fertig, und ein Teil der Verwaltung sowie die Logistik konnten von Friedrichstal in den Neubau in Freudenstadt umziehen.

Blick ins Lager Foto: SHW

Hier beträgt die Lagerfläche für die Logistik 2700 Quadratmeter. Rund 3000 Europalettenstellplätze und etwa 800 Stellplätze stehen für gelagerte Kleinteile zur Verfügung. Büros und Sozialräume der Verwaltung umfassen weitere 800 Quadratmeter.

Lagerkapazität um 50 Prozent gesteigert

Mit dem Neubau im Sulzhau hat die SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG ihre Lagerkapazität um 50 Prozent gesteigert. Am neuen Standort in Freudenstadt ist zudem Platz für eine mögliche Erweiterung.

Das neue Firmengebäude ist dank einer Photovoltaikanlage (320 kWp) energieautark und wird mittels Fernwärme beheizt. Die Arbeitsplätze sind teilautomatisiert, die Verpackung ist klimaneutral und nachhaltig.

Meetinginsel im Neubau Foto: SHW

Das Unternehmen, das zu 100 Prozent in Familienbesitz ist, beschäftigt aktuell 90 Mitarbeiter. Produziert wird nach wie vor am Standort Friedrichstal.

Die Produkte werden über den stationären Fachhandel und über eigene Onlineshops vertrieben – der Exportanteil liegt bei 50 Prozent. Die SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG verfügt in Little Rock in den USA und in Retford im United Kingdom über weitere Lagerflächen.

Wer einen Blick auf das Produktportfolio der SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG verschaffen möchte, kann sich die Ausstellung des Unternehmens bei der „Gartenschau 2025 Freudenstadt und Baiersbronn“ direkt auf dem Firmengelände in Friedrichstal anschauen. Geboten werden auch Sonderveranstaltungen zum Thema „Garten & Grillen“.

Bereits im Jahr 1267 wurde erstmals der Silberbergbau im Raum Freudenstadt urkundlich erwähnt. Die Ursprünge der SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG gehen auf die 1596 erfolgte Gründung des talaufwärts gelegenen Eisenwerks Christophstal zurück. Ursprünglich konzentrierte sich die Produktion auf landwirtschaftliche Werkzeuge wie Sensen und Sicheln.

Produziert wird nach wie vor in Friedrichstal Foto: SHW

Ab dem Jahr 1761 verlagerte sich ein Teil der Eisenverarbeitung nach Friedrichstal, wo das Unternehmen auch heute noch seinen Sitz hat. Im Jahr 1761 entstand hier zunächst eine Hammerschmiede, zwei Jahre später folgte ein Anlage mit einem knapp sieben Meter hohen Hochofen. Er produzierte täglich rund 1,15 Tonnen Roheisen.

Das Werk Friedrichstal entwickelte sich rasant: Bis 1820 war es nicht nur das größte der sieben württembergischen Hüttenwerke, sondern auch das einzige in Württemberg, an dem Stahl produziert wurde. Friedrichstal festigte sich zunehmend als das neue Zentrum der Stahlverarbeitung in der Region.

Mit der Sense fing alles an

Bereits im 19. Jahrhundert setzte die Hüttenverwaltung Friedrichstal auf die Sense als Leitprodukt. Der Friedrichstaler “Sensenbaum” wurde sogar auf der Weltausstellung 1867 in Paris präsentiert.

Auch heutzutage wird noch von Hand geschmiedet Foto: SHW

Um die Jahrhundertwende wandelte sich das Werk in Friedrichstal grundlegend: Die Produktion von Rohstahl wurde vollständig eingestellt. Stattdessen konzentrierte man sich nun auf die Verarbeitung von Eisen und Stahl zu hochwertigen Endprodukten.

In den Produktionsjahren 1899 und 1900 wurden rund 298 000 Sensen hergestellt. Insgesamt arbeiteten in dieser Zeit 162 Mann im Werk - darunter 111 Sensenschmiede – unterstützt von Gießern, Hüttenknechten, Maurern und Facharbeitern.

Mit einer Lieferung von 200 Strohmessern nach Chile begann 1905 ein neues Kapitel in der Geschichte des Hüttenwerks Friedrichstal. Schon bald folgten Lieferungen von Sensen, Sicheln und Hauen nach Brasilien, Argentinien, Uruguay, Mexiko und Afrika.

Immer mehr Technik

Das Werk in Friedrichstal, das seit 1921 zum Besitz der Schwäbischen Hüttenwerke gehörte, wurde schließlich zu einem eigenständigen Unternehmen unter dem Namen SHW Schmiedetechnik GmbH & Co. KG. In den folgenden Jahren wurde die Produktion umfassend modernisiert und an aktuelle technologische Standards angepasst.

Ein Arbeiter fertigt am Hammer eine Sense Foto: SHW

2003 wurde eine neue Produktionshalle für CNC-Maschinen gebaut, 2007 folgte die Automatisierung der Frontladerzinken-Produktion. Vier Jahre später kamen auch noch eine Halle für die Pulverbeschichtung sowie eine Lagerhalle für Handgeräte dazu.

Seit 2018 erfolgt die Automatisierung der Zinkenfertigung mittels Robotertechnik. Mit dem Neubau im Gewerbegebiet Sulzhau in Freudenstadt kam nun auch noch ein neues Logistik- und Verwaltungszentrum hinzu.