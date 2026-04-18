Anzeige: Neubau geriatrische Rehaklinik in Ettenheim

Die neue geriatrische Klinik mit 60 Betten steht für hoch spezialisierte Reha im Alter. Ihr Ziel: Wiederherstellung von Selbstständigkeit und die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit.

Die neue geriatrische Rehaklinik in Ettenheim mit 60 Betten steht für spezialisierte Rehabilitation im Alter. Ziel ist die Wiederherstellung von Selbstständigkeit und die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit. Sie verbindet moderne Infrastruktur mit einem multiprofessionellen Behandlungskonzept, das sich an den individuellen Ressourcen und Lebenszielen älterer Menschen orientiert.

Die geriatrische Rehabilitation richtet sich vor allem an ältere, multimorbide Patientinnen und Patienten mit eingeschränkten Alltagskompetenzen nach Krankheit, Operation oder Unfall. Im Fokus steht statt Einzeldiagnosen die Gesamtfunktion – Mobilität, Kognition, Selbstversorgung und soziale Teilhabe. Typische Aufnahmegründe sind Frakturen, Gelenkersatz, Schlaganfälle, Gangstörungen, diabetische Folgeschäden und funktionelle Einbrüche nach Krankenhausbehandlungen. Ziel ist, Pflegebedürftigkeit zu verhindern, Krankenhausaufenthalte zu verkürzen und die Rückkehr ins häusliche Umfeld zu ermöglichen.

Die Klinik mit 60 stationären Betten bietet helle, barrierefreie Ein- und Zweibettzimmer, kurze Wege, Orientierungshilfen und Aufenthaltsbereiche, die Sicherheit und Selbstorientierung fördern.

Die Zimmer sind allesamt hell und freundlich gestaltet. Foto: Klinik

Die räumliche Struktur verzahnt Pflege, Therapie, Diagnostik und Aufenthaltszonen und erlaubt Therapieangebote in unmittelbarer Nähe bei gleichzeitigem Rückzug. Ergänzt wird sie durch Gemeinschaftsräume, Therapiegarten und gute Erreichbarkeit für Angehörige.

Das multiprofessionelle Team – bestehend aus Geriatrie-Fachärztinnen und -ärzten, Pflege, Physio-, Ergo- und Logopädie, Neuropsychologie und Sozialdienst – führt ein strukturiertes geriatrisches Assessment durch. Auf Basis der Ergebnisse werden individuelle Rehabilitationsziele festgelegt, Therapieverläufe regelmäßig überprüft und Maßnahmen angepasst. In der neuen Klinik werden knapp 90 Vollzeitstellen geschaffen.

Umfassende medizinische Angebote für Patientinnen und Patienten

Medizinische Angebote umfassen ärztliche Betreuung, Anpassung der Medikation, Schmerztherapie und Behandlung chronischer Erkrankungen. Pflegerische Leistungen sind aktivierend und alltagsorientiert, zur Komplikationsprävention. Zur Therapie gehören Physiotherapie (Mobilität und Muskelaufbau), Ergotherapie (Selbstständigkeit im Alltag), Logopädie (Sprach- und Schluckstörungen), psychologische und soziale Betreuung, Ernährungsberatung sowie Schulungen für Patientinnen, Patienten und deren Angehörige.

Spezialisierte Behandlungspfade berücksichtigen komplexe geriatrische Probleme wie Immobilität, kognitiven Abbau, Inkontinenz, Depression, chronische Schmerzen und Sinnesbeeinträchtigungen. Stationäre, frührehabilitative und perspektivisch teilstationäre Angebote werden zu einem Versorgungspfad verknüpft.

Mit dem Neubau entsteht ein Zentrum für geriatrische Rehabilitation, das die regionale Versorgung stärkt, Pflegebedürftigkeit reduziert und Akutkrankenhäuser entlastet. Durch Kooperation mit niedergelassenen Ärzten, Kliniken und Pflegediensten wird eine abgestimmte, sektorenübergreifende Versorgungskette für ältere Menschen geschaffen.