Anzeige: Neubau geriatrische Rehaklinik in Ettenheim

Die neue geriatrische Klinik mit 60 Betten steht für hoch spezialisierte Reha im Alter. Ihr Ziel: Wiederherstellung von Selbstständigkeit und die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit.
Die neue geriatrische Rehaklinik in Ettenheim mit 60 Betten steht für spezialisierte Rehabilitation im Alter. Ziel ist die Wiederherstellung von Selbstständigkeit und die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit. Sie verbindet moderne Infrastruktur mit einem multiprofessionellen Behandlungskonzept, das sich an den individuellen Ressourcen und Lebenszielen älterer Menschen orientiert.