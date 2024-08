Anzeige: Neubau der Lebenshilfe in Hausach

Der Verein Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal hat sein großes Projekt in Hausach zum Abschluss gebracht. Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um einen Ersatz-Neubau für das „Haus Elsa“ in Haslach und das „Tom-Mutters-Haus“ in Wolfach.

Geschäftsführer Martin Schmid schwärmt vom fertig gestellten Neubau: „Bei der Planung des neuen Wohnhauses war uns nicht nur wichtig, den Bewohnern ein Zuhause zu schaffen, in dem sie sich möglichst ihr ganzes Leben lang wohl fühlen. Besonderes Augenmerk haben wir auch daraufgelegt, dass die Lebenshilfe als Arbeitsplatz für unser Personal attraktiv ist.“ Dazu gehöre schließlich nicht nur eine gute Bezahlung und faire Konditionen, führt er aus: „Unsere Teams sind unsere wichtigste Ressource“.

Darum wurden – neben der Selbstvertretung der Bewohner – auch Mitarbeiter aus der Praxis in die herausfordernde Planung miteinbezogen. Jasmin Metzger, Bereichsleiterin „Wohnen“, fügt an: „Die Kollegen wissen am besten, welche Arbeitswege sie haben, was praktisch ist, wo es besonders hell sein muss, wo besonders gemütlich“.

Teams der Lebenshilfe ergänzen sich perfekt

Da die Teams der Lebenshilfe multiprofessionell zusammengesetzt sind, können die unterschiedlichen Blickwinkel und Schwerpunkte einander perfekt ergänzen: „Während unsere Heilerziehungspfleger sowohl im pädagogischen als auch pflegerischen Bereich einen ganzheitlichen Blick auf Menschen mit geistiger Behinderung haben, bringen zum Beispiel die Gesundheits- und Krankenpfleger sowie Altenpfleger vertiefte Kenntnisse im medizinischen Bereich mit ein. Altenpfleger haben außerdem die Expertise, wenn es um die Bedürfnisse von Senioren geht. Ganz besonders bereichernd in unseren Teams sind junge Menschen, die ihr FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) oder ihre Ausbildung bei uns absolvieren.“

Wer die Räumlichkeiten in Hausach besichtigt, wird schnell erkennen: Der Neubau der Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal ist ein Ort, an dem es sich wunderbar leben lässt. Foto: Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal

Raphael Leukel, der neue Hausleiter in Hausach, stellt klar: „Viele meinen, dass bei uns Erzieher arbeiten. Das vorherrschende Berufsbild ist jedoch der Heilerziehungspfleger, den wir natürlich auch ausbilden. Als Fachkräfte anerkannt sind auch viele weitere Berufsbilder neben den oben erwähnten, beispielsweise Jugend- und Heimerzieher, Physiotherapeuten sowie Familienpfleger“. Zum Glück, wie er meint: „Die Arbeit ist sinnstiftend und abwechslungsreich, aber auch personalintensiv“.

Leukel weist darauf hin: „Wenn man sich für einen Job bei der Lebenshilfe interessiert – im Zweifelsfall einfach vorbeikommen und nachfragen“. Nur müsse man dann manchmal etwas Zeit mitbringen: „Dies ist das Zuhause unserer Bewohner, sie stehen für uns an erster Stelle“.

Neues Zuhause für 24 Menschen mit Behinderung

Im Wohnhaus Hausach haben 24 Menschen mit Behinderung ein neues Zuhause gefunden. Der zweigeschossige Neubau auf dem alten Baden-Werk Areal direkt am Radweg ist sehr hell, freundlich, modern und komplett barrierefrei. Nichts daran erinnert an ein klassisches „Wohnheim“. Die Bewohner leben in Kleingruppen wie in einer Familie zusammen.

Jeder hat sein persönliches Zimmer mit Bad. Im gemeinschaftlichen, großzügigen Wohn- und Essbereich wird gelacht, gespielt und gestritten – wie in einer Familie eben!

Weiterhin gibt es ein Pflegebad mit umlaufendem Decken-Lifter sowie einen Snoezelraum. Im Erdgeschoss befinden sich Räume für die Seniorentagesgruppe. Zusätzlich bietet das Haus einen Mehrzweckraum für gruppenübergreifende Aktivitäten oder für Feiern und Feste mit Angehörigen und Freunden.

Das Bauvorhaben wurde unterstützt durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg.

Um die Fertigstellung des Projekts gebührend zu feiern, lädt die Lebenshilfe die Bevölkerung im Rahmen eines Feierabend-Hocks am Donnerstag, 8. August von 16 bis 20 Uhr ein, einen Teil des Hauses zu besichtigen sowie in lockerer Atmosphäre bei Musik, Getränken und Flammenkuchen die Bewohner und Mitarbeiter kennenzulernen. Der Hock findet im Freien statt, bei Regenwetter kann nicht ins Wohnhaus ausgewichen werden.

Der Verein Lebenshilfe im Kinzig- und Elztal ist jederzeit auf der Suche nach frischen Nachwuchskräften, beispielsweise im Bereich Heilerziehungspfleger/innen. Die Ausbildung erfolgt schulisch und praktisch, ihre Dauer beträgt drei Jahre.

Das sind die Aufgaben von Heilerziehungspflegern

Was genau die herausfordernden, aber sehr erfüllenden Aufgaben von Heilerziehungspflegern sind, beschreibt „Berufenet“, ein Onlineangebot der Bundesagentur für Arbeit, ausführlich: „Heilerziehungspfleger/innen begleiten und unterstützen Menschen mit geistigen, körperlichen oder seelischen Behinderungen aller Altersstufen, um deren Eigenständigkeit zu stärken und sie zu einer möglichst selbstständigen Lebensführung im Alltag zu befähigen. Dabei berücksichtigen sie Art und Grad der jeweiligen Behinderung. Sie unterstützen die zu Betreuenden bei der Verrichtung alltäglicher Tätigkeiten wie Einkauf oder Nahrungszubereitung und motivieren sie zu Freizeitbeschäftigungen wie Malen, Musizieren oder Schwimmen. Ebenso fördern sie das soziale Verhalten sowie die persönliche Entwicklung der ihnen anvertrauten Personen und stehen diesen bei ihrer schulischen oder beruflichen Eingliederung zur Seite. Darüber hinaus helfen Heilerziehungspfleger/innen bettlägerigen oder kranken Menschen bei der Körperpflege, bei der Nahrungsaufnahme sowie beim An- und Auskleiden (Grundpflege). Auch für die Versorgung der Patienten mit Medikamenten sind sie verantwortlich. Sie erledigen zudem organisatorische und verwaltungstechnische Arbeiten.“