Anzeige: Neuapostolische Gemeinde Oberndorf feiert ihre sanierte Kirche

Apostel Martin Schnaufer beim Weihegottesdienst in der frisch sanierten Kirche.

Ein Fest nach drei Jahren Sanierung. Die Neuapostolische Kirche, Rosenfelder Straße 6 in Oberndorf, ist heller, barrierefrei und hat eine moderne Heizung.









Wenn die Sonne von der Seite auf die Neuapostolische Kirche an der Rosenfelder Straße in Oberndorf fällt, leuchten die Fenster in einer goldenen Farbe. Erzielt wird dieser besondere Effekt durch ein feines goldenes Metallgitter außen vor den hoch aufragenden Fenstern. Im Inneren wird das Sonnenlicht dadurch zugleich weicher. Dieses feine Gitter ist nur eines von sehr vielen Details, die es nach der langen Kernsanierung des Gebäudes neu zu entdecken gibt. Am Sonntag, 16. März, lädt die Neuapostolische Gemeinde Oberndorf ab 9.30 Uhr zum Gottesdienst und ab 11 Uhr zum Festakt ein. Gefeiert wird der erfolgreiche Projekt-Abschluss.