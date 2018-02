Anzeige Neu: närrische Jugendparty auf dem Flößerwasen

Die Maskenträger, der Narrenrat und das Grafenpaar werden sich ebenfalls auf den Weg durch die Straßen und Gasthäuser Horbs machen, um sich auf die heiße Zeit der Fasnet einzustimmen.

Fasnetssamstag Für den Fasnetssamstag, 10. Februar, hat sich die Narrenzunft Horb zusammen mit dem Jugendgemeinderat etwas Spektakuläres ausgedacht. "Horb steht Kopf", die Party für alle Jugendlichen ab 14 Jahren, findet ab 17.30 Uhr in der Markthalle statt. Der Eintritt beträgt 2 € – für Verkleidete ist der Eintritt kostenlos. Es spielen DJ Ruben und DJ Kosinus².

Fasnetssonntag

Auch in diesem Jahr findet am Fasnetssonntag um 10 Uhr der bereits zur Tradition gewordene Narrengottesdienst in der Stiftskirche statt. Wer einen eher unüblichen, aber sehr bewegenden Gottesdienst erleben möchte, sollte sich am Sonntagmorgen auf den Weg zur Stiftskirche machen. Direkt im Anschluss fährt die Zunft zum Fasnetssonntagsumzug nach Schwenningen. Fasnetsmontag Am Fasnetsmontag geht es dann endgültig rund in Horb. Über 2500 Umzugsteilnehmer werden die Straßen Horbs füllen. Zahlreiche Narrenzünfte, Musikkapellen, Guggen und Fanfarenzüge werden sich um 13.30 Uhr als riesiger Umzug in Bewegung setzen. Angeführt vom Narrensamen wird sich der Zug von der Grabenbachgasse in die Altheimer Straße über die Gutermannstraße durch die Neckarstraße und Schillerstraße zum Flößerwasen schlängeln. Über 15 000 kleine Schokoladentafeln werden vom Grafenpaar und dem Narrenrat unters Volk gebracht. Die Horber Zunft wird auch in diesem Jahr die Plätze 1 bis 3 der Wagen und Fußgruppen bewerten. Die Prämierung findet nach dem Umzug im Martin-Gerbert Gymnasium statt.

Auch in diesem Jahr läutet auf dem unteren Marktplatz die "Warm Up Party" unter dem Narrenbaum den Umzug ein. Bereits ab 11 Uhr können die zahlreichen Besucher und Umzugsteilnehmer das Angebot der Narrenzunft Horb in Anspruch nehmen. Für Stimmung sorgen ein DJ und verschiedene Musikgruppen. Gleichzeitig eröffnen auf dem Flößerwasen verschiedene Food-Trucks ihre Türen. Im großen Angebot haben sie Linsen mit Spätzle, Maultaschen, Currywurst im Brotteig, Haselnuss-Schneckennudeln und vieles mehr. Es steht ein Zelt bereit, und so kann sich jeder vor dem Umzug stärken.Nach dem Umzug bietet die Narrenzunft auf dem Flößerwasen sowohl den Teilnehmern als auch den Besuchern Musik, Speisen und Getränke. Bis in den späten Abend kann hier der Fasnetsmontag gefeiert werden. Fasnetsdienstag Der Abschluss der Horber Fasnet 2018 findet dann um 18.30 Uhr auf dem Horber Marktplatz statt. Unter Tränen und Wehklagen verbrennen die Horber Narren symbolisch die Fasnet in Form einer Strohpuppe.