Anzeige Neu gestaltete Ausstellung präsentiert sich

Einen weiteren Service bietet die Schreinerei Graf mit Planung und Baubetreuung aus einer Hand an. Zehn Mitarbeiter, darunter drei Auszubildende, sorgen für eine termingerechte Fertigung und Montage und verlassen den Arbeitsplatz bei den Kunden in einem sauberen Zustand.

Um einen Beitrag zur nachhaltigen Waldwirtschaft und zum Schutz von Klima und Umwelt zu leisten, ist die Schreinerei Graf Mitglied im Verbund "Holz Von Hier" geworden. So kann auf Wunsch des Kunden das Möbelstück aus heimischem Holz hergestellt werden. Mit diesem Umweltzertifikat wird bestätigt, dass das Produkt besonders klima- und umweltfreundliches Holz der kurzen Wege aus nachhaltiger Waldwirtschaft enthält.

Die 1946 gegründete Schreinerei Graf, die von Silvia und Klaus Armbruster seit 1999 in dritter Familiengeneration geführt wird, unterstützt außerdem die Kinder- und Jugendinitiative "Plant-for-the-Planet". Deren Ziel ist es, durch das Pflanzen von Bäumen gegen die weltweite Klimakrise anzukämpfen. Die Schreinerei Graf unterstützt dieses Vorhaben, indem sie für jedes von ihr eingebaute Fenster einen Baum spendet.

Timo Armbruster, ausgebildeter Botschafter für Klimagerechtigkeit, wird am Tag der offenen Tür die Initiative in Vorträgen um 11 Uhr und 15 Uhr den Besuchern näher vorstellen. Am Sonntag, 7. Oktober, findet außerdem von 10 Uhr bis 17 Uhr ein Schausonntag ohne Beratung und Verkauf statt.