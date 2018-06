Anzeige Neben den Toren zählt vor allem der Spaß

Wieder geht es beim XXL-Menschenkicker-Turnier auf dem Kunstrasenplatz in Mitteltal drei Tage lang um Tore und den Sieg, aber vor allem um den Spaß am Spiel.

Start des Turniers ist am Mittwoch, 20., und Donnerstag, 21. Juni, jeweils um 18.30 Uhr, Ende gegen 21 Uhr. Am Freitag, 22. Juni, geht es schon um 18 Uhr los. Das Endspiel beginnt am Freitag gegen 20.45 Uhr.

Unter den 15 Mannschaften, die sich für das Turnier angemeldet haben, sind auch vier reine Jugendteams, die aber nicht in einer eigenen Klasse spielen, sondern sich der übrigen Konkurrenz stellen. Zu den Jugendteams gehören auch die Clubhauskicker, die gleich mit zwei Mannschaften antreten. Sie schafften es im vergangenen Jahr sogar unter die sechs besten Teams.