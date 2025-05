Anzeige: Natursteine Kaufmann: viel Platz am neuen Standort

Natursteine Kaufmann: viel Platz am neuen Standort

1 Ein Blick auf die riesige Ausstellung von Natursteine Kaufmann in Dornhan Foto: Stephan Kaufmann Vor rund zwei Jahren ist das Team von Natursteine Kaufmann in die neuen Gebäude an der Röntgenstraße in Dornhan umgezogen. Die neuen Gebäude bieten ganz neue Möglichkeiten.







Statt in mehreren kleineren Werkstätten arbeiten zu müssen, ist die Produktion von Natursteine Kaufmann aus Dornhan seit zwei Jahren an einem Ort zentralisiert. Dort sind problemlos Lkw-Anlieferungen möglich, und dank einer großen Krananlage können Steinmassen mit einem Gewicht zwischen zehn und 15 Tonnen bewegt werden. In der Produktion arbeitet auch eine Großblockseilsäge mit einer Sägegröße von 4,50 Mal vier Mal drei Meter. Mit dieser Säge kann das Kaufmann-Team Steinscheiben von riesigen Blöcken herunterschneiden. „Wir beliefern damit Steinmetzbetriebe.“