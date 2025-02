Während der Fasnet ist vom 27. Februar bis zum 5. März im gesamten Kreis so einiges geboten.

BAD DÜRRHEIM Donnerstag, 27. Februar, 5 Uhr Wecken durch den Fanfarenzug, 9.30 Uhr Schülerbefreiung, 14 Uhr Kinderumzug, 14.15 Uhr Narrenbaumstellen Rathausplatz, 14.30 Uhr Kinderball Haus des Bürgers, 19.45 Uhr Hemdglonkerumzug anschließend Hemdglonkerball Haus des Bürgers. Freitag, 28. Februar, 14 Uhr Giezig, giezig „de Narresome“ zieht durch die Stadt, 14.30 Uhr Kindernarrenbaumsetzen Rathausplatz. Samstag, 1. März, 19.30 Uhr Großer Zunftball Haus des Bürgers. Montag, 3. März, 10.30 Uhr Närrischer Frühschoppen Haus des Bürgers, 14 Uhr Fasnets-Mendig-Umzug. Dienstag, 4. März, 19 Uhr Trauermarsch und Fasnetverbrennung Hindenburgpark.

Lesen Sie auch

BAD DÜRRHEIM ORTSTEILE

Hochemmingen Donnerstag, 27. Februar, 6 Uhr Wecken im Ort, 11.30 Uhr Narrenbaumstellen und Schlüsselübergabe Rathausplatz, 19 Uhr Hemdglonkerumzug, 20 Uhr Hemdglonkerball Bergweghalle. Freitag, 28. Februar, 14.30 Uhr Kinderfasnet Bergweghalle. Samstag, 1. März, 20 Uhr Fasnets-Party Bergweghalle. Sonntag, 2. März, 14 Uhr Umzug anschließend buntes Treiben Bergweghalle. Dienstag, 4. März, 19.30 Uhr Fasnetsverbrennung Rathausplatz.

Oberbaldingen Donnerstag, 27. Februar, 9.15 Uhr Schülerbefreiung. Freitag, 28. Februar, 19.00 Uhr TuS-Fasnet im Vereinsheim.

Sunthausen Donnerstag, 27. Februar, 5 Uhr Wecken, 11.30 Uhr Kindergarten befreien, 11.45 Uhr Narrenbaum stellen Dorfplatz, 12.15 Uhr Schlüsselübergabe Rathaus, 14 Uhr Kinderfasnet Festhalle. Freitag, 28. Februar, 20.08 Uhr Zunftball Festhalle. Dienstag, 4. März, 19 Uhr Narrenbaum verbrennen Dorfplatz.

Unterbaldingen Donnerstag, 27. Februar, 11 Uhr Kindergartenbefreiung, 12.30 Uhr Entmachtung des Ortsvorstehers, 13.30 Uhr Narrenbaum stellen, 14.30 Uhr Kinderfasnet in der Halle, 19.09 Uhr Hemdglonkerumzug mit Abschluss im Feuerwehrhaus. Sonntag, 2. März, 10 Uhr Narrenmesse. Montag, 3. März, 13.30 Uhr Fasnetumzug und Maskenprämierung in der Halle. Dienstag, 4. März, 11.30 Uhr Bratwurstessen der Bläserjugend im Schulhaus, 13.30 Uhr Umzug nach Oberbaldingen.

BLUMBERG Donnerstag, 27. Februar, 12.11 Uhr Machtübernahme am Rathaus, Narrenbaumstellen, 13 Uhr gemeinsames Essen in der Stadthalle danach närrisches Treiben. Freitag, 28. Februar,19.30 Uhr Programmabend in der Stadthalle. Samstag, 1. März, 19.30 Uhr Programmabend in der Stadthalle. Sonntag, 2. März, 13.30 Uhr Umzug, 18 Uhr Beerdigung der Fasnacht und Ausklang im Konrad‘s. Dienstag, 4. März, 13.30 Uhr Kinderumzug. Mittwoch, 5. März, 10 Uhr Geldbeutelwäsche am Gänseliesebrunnen, 10.30 Uhr Versteigerung des Narrenbaums und Trauerzug durch die Gastronomie.

BLUMBERG ORTSTEILE

Epfenhofen Donnerstag, 27. Februar, 10 Uhr Kindergartenbefreiung, Fasnetparty im Kindergarten bis 13 Uhr, 12.30 Uhr Besenwirtschaft im Löwen, 14 Uhr Narrenbaum stellen, 18 Uhr Hemdglonker Umzug von der „Frohen Einkehr“ zum Bürgerhaus Biesental. Samstag, 1. März, 20 Uhr Programmabend im Bürgerhaus unter dem Motto „50 Jahre Schneck Narro“. Montag, 3. März, Rosenmontag-Kinder-Fasnet, Bürgerhaus.

Riedböhringen Donnerstag, 27. Februar, 5 Uhr Wecken mit Katzenmusik, 8 Uhr Start des Umzugs am Hegauer Hof zur Rathausübernahme, 14 Uhr Treffen bei Familie Mettler zum Umzug, anschließend Narrenbaumstellen, 18 Uhr Hemdglonkerumzug, danach Hemdglonkerball in der Halle. Samstag, 1. März, 20 Uhr Großer Programmabend. Montag, 3. März, 14 Uhr Umzug anschließend Halle, 18 Uhr Erlebniskarrenrennen bei Nacht, Ausklang in der Halle. Dienstag, 4. März, 14 Uhr Kinderumzug durch das Dorf, Spiel und Spaß in der Halle.

BRÄUNLINGEN Donnerstag, 27. Februar, 6 Uhr Hemdglonkerumzug, 10 Uhr Ausrufen der Fasnet, 11 Uhr Umzug des Narrensamens, 14 Uhr Umzug aller historischen Gruppen, anschließend Kinderfasnet in der Stadthalle. Samstag, 1. März, 20 Uhr „Ball i dä kleinä Hall“ (Zunftschänke). Montag, 3. März, 14 Uhr Großer Fasnet-Umzug mit Schauspiel-Fasnet. Dienstag, 4. März, 14 Uhr närrisches Treiben Kirchstraße. Mittwoch, 5. März, 17.30 Uhr Geldbeutelwäsche

BRÄUNLINGEN ORTSTEILE

Bruggen Samstag, 1. März, 20 Uhr Hanoren Ball im Dorftreff.

Döggingen Donnerstag, 27. Februar, 6 Uhr Wecken mit Musik, 8.30 Uhr Absetzen des Ortsvorstehers, 9.30 Uhr Schülerbefreiung, 14 Uhr Kinderumzug, 14.10 Uhr Narrenbaumstellen, 15 Uhr „Kleine Stars ganz groß“ Gauchachhalle, 19 Uhr Hemdglonkerumzug, 20 Uhr Hexenball Gauchachhalle. Sonntag, 2. März, 9 Uhr Narrenmesse Mauritiuskirche, 20 Uhr Bunter Abend Gauchachhalle. Montag, 3. März, 14 Uhr Rosenmontagsumzug, 20 Uhr Preismaskenball Gauchachhalle. Dienstag, 4. März, 16 Uhr Straßenfasnet.

Unterbränd Donnerstag, 27. Februar, 9.30 Uhr Ortsvorsteher absetzen anschließend Narrenfrühstück, 13.59 Uhr Kuttlen und Bier im Sternen-Post, 19 Uhr Hexentaufe und Barbetrieb im Festzelt am Gemeindeschopf. Freitag, 29. Februar, 19.61 Uhr Bunter Abend Brändbachhalle. Dienstag, 4. März, 14 Uhr Kinderfasnet Brändbachhalle, 19 Uhr Hemdglonkerumzug und Fasnet verbrennen Grillhütte.

BRIGACHTAL Donnerstag, 27. Februar, 9 Uhr Befreiung Schule und Kindergarten, 11 Uhr Rathausstürmung, 14 Uhr Kinderball, 19 Uhr Hemdglonker. Freitag, 28. Februar, 20 Uhr Zunftball. Samstag, 1. März, 19.30 Uhr Fasnettheater Werks- und Vereinshaus. Montag, 3. März, 14 Uhr Fasnetmentig-Umzug. Dienstag, 4. März, 17 Uhr Brunnenabbau.

DAUCHINGEN Donnerstag, 27. Februar, 5.30 Uhr Wecken, 9.15 Uhr Besuch im Kindergarten, 10.30 Uhr Schülerbefreiung, 13 Uhr Kinderumzug, 17 Uhr Bürgermeisterverhaftung, Narrenbaumstellen. Freitag, 28. Februar, 19.30 Uhr Bürgerball Festhalle. Dienstag, 4. März, 19.45 Uhr Fasnetverbrennung.

Hoffen auch in diesem Jahr auf Kaiserwetter: die Hansel und Gretle der Donaueschinger Narrenzunft Frohsinn. Foto: Roger Müller

DONAUESCHINGEN Donnerstag, 27. Februar, 6 Uhr Wecken am Rathaus, 6.30 Uhr närrisches Frühstück im Zunfthaus Sennhof, 9 Uhr Schülerbefreiung, 11 Uhr Absetzen des Oberbürgermeisters, Rathausbefreiung, 14 Uhr Kinderumzug. Freitag, 28. Februar, 18.30 Uhr Hexenfeuer auf dem alten Festhallenplatz mit Nachtumzug und Winteraustreibung, anschließend Hexenball in den Donauhallen. Samstag, 1. März, 18 Uhr Gaudimusikobed in verschiedenen Lokalen. Sonntag, 2. März, 14 Uhr Fasnachtsumzug. Dienstag, 4. März, 10.30 Uhr freies Strählen im Gasthaus Hirschen, 14 Uhr Kinderball in der Donauhalle, 19 Uhr Verbrennen der Fasnet am Hanselbrunnen.

DONAUESCHINGEN ORTSTEILE

Aasen Donnerstag, 27. Februar, 6 Uhr Wecken mit viel Radau, 8 Uhr Narrenfrühstück Bäckerei Schmid, 10.30 Uhr Schüler- und Kindergartenbefreiung, Absetzen des Ortsvorstehers, 15 Uhr Narrenbaumstellen. Freitag, 28. Februar, 18 Uhr Frauenfasnet der Landfrauen im Musikschuppen, 19 Uhr Fasnetparty der Buebä vu Aasä im Rathauskeller. Samstag, 1. März, 20 Uhr Musikerball Musikschuppen. Montag, 3. März, 14 Uhr Umzug und Kinderball in der Bürgerhalle. Dienstag, 4. März, 16.30 Uhr Narrenbaumfällen und Fasnetbeerdigung.

Allmendshofen Donnerstag, 27. Februar, Hiiserfasnet, 10 Uhr Befreiung Kindergarten, 11 Uhr Befreiung Schulkinder. Samstag, 1. März, 20 Uhr Bunter Abend. Mittwoch, 5. März, Schneckenessen mit Narrenbaumverlosung.

Neudingen Donnerstag, 27. Februar, 10 Uhr Abholen der Kinder im Kindergarten, Schlüsselübergabe Rathaus, Kindernarrenbaum stellen, 12 Uhr Mittagessen Gasthaus Sonne, 14 Uhr Narrenbaum stellen vor dem Gasthaus Sonne, 15 Uhr Kinderkostümball Festhalle, 19.30 Uhr Hemdglonkerumzug anschließend Hemdglonkerball Festhalle. Sonntag, 2. März, 19.31 Uhr Bunter Abend i de Hall. Montag, 3. März, 14 Uhr närrischer Umzug, 18.29 Uhr Närrischer Abend der Landfrauen Festhalle. Dienstag, 4. Februar, 14 Uhr Fünfkampf für Ungeübte, Kinderquatsch, 17 Uhr Umlegen Narrenbaum, 20 Uhr närrischer Ausklang Gasthaus Sonne.

Pfohren Donnerstag, 27. Februar, 14 Uhr Narrenbaum stellen anschließend Party in Besenwirtschaften. Freitag, 28. Februar, 19.30 Uhr Zunftball in der Halle. Montag, 3. März, 13.30 Uhr Rosenmontagsumzug. Dienstag, 4. Februar, 14.30 Uhr Kinderfasnet in der Halle, 18.30 Uhr Hemdglonkerumzug mit anschließendem Bantle verbrennen.

Wolterdingen Donnerstag, 27. Februar, 5 Uhr Hemdglonkerumzug Bregtal-Glonki, 10 Uhr Schülerbefreiung danach Fasnet in der Halle, 13.30 Uhr Kinderumzug. Samstag, 1. März, 20 Uhr Bunter Abend. Montag, 3. März, 14 Uhr Kindernachmittag. Mittwoch, 5. März, 19.30 Uhr Hexenverbrennung.

FURTWANGEN Donnerstag, 27. Februar, 7.30 Uhr Narrenmesse Stadtkirche, 9 Uhr Schülerbefreiung, 14.30 Uhr Kinderumzug, 19 Uhr Hemdglunkerumzug. Samstag, 1. März, 10 Uhr Heischen in der Innenstadt. Sonntag, 2. März, 14.30 Uhr Umzug. Montag, 3. März, 9 Uhr Elfimess in der Festhalle, 18 Uhr Teenieball Alte Färbe. Dienstag, 4. März, 14.30 Uhr Kinderball im Pfarrsaal, 19.30 Uhr Kehrausball im Gasthaus Zum Bad. Mittwoch, 5. März, 19 Uhr Narrenbaumfällen und Geldbeutelwäsche.

FURTWANGEN ORTSTEIL

Neukirch Donnerstag, 27. Februar, 14.30 Uhr Kinderfasnet in der Schwarzwaldhalle. Montag, 3. März, 14.30 Uhr Rosenmontagsumzug, anschließend närrisches Treiben.

GÜTENBACH Donnerstag, 27. Februar, 10 Uhr Übernahme Rathaus, 10.45 Uhr Umzug zur Schule und Kindergarten, 14.30 Uhr Umzug. Samstag, 1. März, 19 Uhr Große Fasnetparty Festhalle. Sonntag, 2. März, 14 Uhr Kinderumzug. Montag, 3. März, 14 Uhr Umzug. Dienstag, 4. März, 19 Uhr Fasnetverbrennen.

HÜFINGEN Donnerstag, 27. Februar, 9 Uhr Schülerbefreiung, 14 Uhr närrischer Kinderumzug, Narrenbaumsetzen. Samstag, 1. März, 19 Uhr Narrenmesse Stadtkirche St. Verena. Montag, 3. März, 6 Uhr Wecken durch Bächli-Glonki, 14 Uhr Umzug. Dienstag, 4. März, 14 Uhr Hanselumzug, 19.30 Uhr Hexenfeuer auf dem kleinen Festplatz.

HÜFINGEN ORTSTEILE

Behla Donnerstag, 27. Februar, 6 Uhr Wecken der Narren, 10 Uhr Brauchtumspflege beim Kindergarten, Befreiung der Kinder im Kindergarten, anschließend Entmachtung des Ortsvorstehers, 12.30 Uhr Narrenbaumstellen am Rathaus, 14 Uhr Wettklöpfen am Rathaus. Samstag, 1. März, 19.33 Uhr Großer bunter Abend in der Baarblickhalle. Montag, 3. März, 11 Uhr Kesselfleisch-Essen in der Baarblickhalle. Dienstag, 4. März, 10 Uhr Hiiserfasnet, 14 Uhr Umzug anschließend Kinderfasnet in der Baarblickhalle mit Programm.

Fürstenberg Donnerstag, 27. Februar, 6 Uhr Wecken, 14 Uhr Narrenbaumstellen, abends Halle. Sonntag, 2. März, Bunter Abend, Ritter, Gaukler, Burgverwalter – Fürstenberg im Mittelalter. Montag, 3. März, 14 Uhr Fasnetmendigumzug.

Mundelfingen Donnerstag, 27. Februar, 7 Uhr Fasnetatrummle mit der Musik und den Grundschülern, 9 Uhr Besuch des Narrenvaters und der Hexen im Kindergarten und anschließend Befreiung der Grundschüler, 10 Uhr Absetzung der Ortsverwaltung im Bürgersaal, 14 Uhr Umzug mit anschließendem Narrenbaumsetzen, 18.30 Uhr Hemdglonker-Umzug und närrisches Treiben in der Halle. Freitag, 28. Februar, 14.11 Uhr Närrischer Seniorennachmittag im Sportpub. Samstag, 1. März, 20 Uhr Kehrwiederball in der Aubachhalle. Montag, 3. März, 14 Uhr Umzug mit anschließendem Narrentreiben in der Aubachhalle. Dienstag, 4. März, 14 Uhr Kinderumzug (Beginn am Rathaus) und anschließend Kinderfasnet in der Aubachhalle, 19 Uhr Hexe verbrennen vor der Aubachhalle.

Sumpfohren Donnerstag, 27. Februar, in aller Frühe Fasnet antrommeln und wecken durch die Jugend, 10 Uhr Befreiung der Kinder in der Krippe, Befreiung der Kinder im Kindergarten in Behla, 15 Uhr Narrenbaumstellen anschließend Kinderfasnet im Bürgerhaus, 19.30 Uhr Hemdglunkerumzug. Samstag, 1. März, Süßigkeiten sammeln der Kinderfasnet, 20 Uhr Bunter Abend im Bürgerhaus. Dienstag, 4. März, 11.30 Uhr Straßenfasnet.

KÖNIGSFELD Donnerstag, 27. Februar, 11 Uhr Schülerbefreiung Grundschule, 14 Uhr Rathaussturm und Schlüsselübergabe. Dienstag, 4. März, 18.30 Uhr Schlüsselrückgabe und Fasnetverbrennen.

KÖNIGSFELD ORTSTEILE

Buchenberg Donnerstag, 27. Februar, 9.30 Uhr Befreiung Kindergarten, 11.45 Uhr Narrenbaum stellen Rathaus. Dienstag, 4. März, 18.30 Uhr Narrenbaum fällen.

Burgberg Donnerstag, 27. Februar, 10.30 Uhr Schülerbefreiung Grundschule. Dienstag, 4. März, 19 Uhr Fasnet verbrennen altes Feuerwehrgerätehaus.

Neuhausen Donnerstag, 27. Februar, 9.30 Uhr Schülerbefreiung Grundschule und Kindertagesstätte, 14 Uhr Kinderfasnet mit Umzug anschließend närrisches Treiben im Musikerheim. Montag, 3. März, 13.30 Uhr Fasnetmentigumzug anschließend Stroßäfasnet. Dienstag, 4. März, 18.30 Uhr Fasnet verbrennen, Wolf wegtreiben, Geist einsperren und Baumversteigerung Rathausplatz.

Weiler Donnerstag, 27. Februar, 5 Uhr Fasnachtsantrommeln, 14.30 Uhr Kinderfasnacht Gemeindehalle, 17 Uhr Treibstockstellen bei der Gemeindehalle.

NIEDERESCHACH Donnerstag, 27. Februar, 9 Uhr Rathaussturm anschließend Kindergarten- und Schulbefreiung. Freitag, 28. Februar, 13.30 Uhr Kinderfasnet. Dienstag, 4. März, 18 Uhr Fasnetverbrennen an der Kulturfabrik.

NIEDERESCHACH ORTSTEILE

Fischbach Donnerstag, 27. Februar, 9 Uhr Schülerbefreiung, 10 Uhr Narrenbaum stellen, 11 Uhr Narrengericht im Mohren, 14.30 Uhr Kinderumzug anschließend Kinderfasnet in der Bodenackerhalle. Sonntag, 2. März, 9 Uhr Narrenmesse, 13.15 Uhr Umzug. Dienstag, 4. März, 18 Uhr Fasnetverbrennen.

Schabenhausen Donnerstag, 27. Februar, 11 Uhr Kindergartenbefreiung, 14 Uhr Umzug ums Störzle, Kinderfasnet in der Schlierbachhalle. Samstag, 1. März, 20.11 Uhr Wasserträgerball Schlierbachhalle. Montag, 3. März, ab 5 Uhr Wecken in allen Gassen. Dienstag, 4. März, 19 Uhr Fasnetverbrennen.

SCHONACH Donnerstag, 27. Februar, 14.30 Uhr Kinderumzug und Rathausaushebung, 18 Uhr Hansili Warm-up, ab 20 Uhr närrisches Treiben. Freitag, 28. Februar, 14 Uhr Kinderball im Haus des Gastes. Samstag, 1. März, 14.30 Uhr Kinderhästrägerumzug. Sonntag, 2. März, 14 Uhr Umzug. Dienstag, 4. März, 11 Uhr Schwartenmagenessen im »Schwanen«, 19 Uhr Fackelumzug mit Schlüsselrückgabe. Mittwoch, 5. März, 18 Uhr Heringsessen im Volltreffer.

SCHÖNWALD Donnerstag, 27. Februar, 10.30 Uhr Schulbefreiung, 14.30 Uhr Kinderumzug und buntes Treiben Uhrmacher-Ketterer-Halle. Sonntag, 2. März, 14 Uhr, Umzug, anschließend buntes Treiben, Uhrmacher-Ketterer-Halle. Dienstag, 4. März, 19.30 Uhr Fasnet verbrennen.

Die Fohrebobbele aus St. Georgen sind aus dem närrischen Treiben nicht mehr wegzudenken. Foto: Roland Sprich/Roland Sprich

ST. GEORGEN Donnerstag, 27. Februar, ab 9 Uhr Schulbefreiung danach Rathaussturm, 14 Uhr Kinderumzug und Kinderball, 19.00 Schmodoball im goldenen Auerhahn. Sonntag, 2. März, 10 Uhr Narrenmesse mit anschließendem Mittagessen im goldenen Auerhahn. Montag, Dienstag, 4. März, 14 Uhr Kinderfasnet Unterkirche, 19 Uhr Fasnetverbrennung.

ST. GEORGEN ORTSTEIL

Peterzell Donnerstag, 27. Februar, 10 Uhr Schulbefreiung, Rathausstürmung anschließend Kinderumzug. Samstag, 1. März, 20 Uhr Bürgerwehrball Mehrzweckhalle. Montag, 3. März, 10 Uhr Kinderumzug.

TRIBERG Donnerstag, 27. Februar, 15 Uhr Katzenmusik und Kinderfasnet im Kurhaus, 18 Uhr Narrendorföffnung im Kurgarten, 19 Uhr Hemdglonkerumzug. Samstag, 1. März, 10 Uhr Gizzig-Ruefe für Kinder in der Innenstadt. Sonntag, 2. März, 11 Uhr Narrendorföffnung, 11.11 Uhr Wort-Gottes-Feier Stadtkirche, 14 Uhr Umzug. Montag, 3. März, 19 Uhr Tag der Oberstadt, Verleihung Wohlfühlorden Gasthof Lilie . Dienstag, 4. März, 15 Uhr Kinderball im Kurhaus, 17.30 Uhr Fasnetverbrennen. Mittwoch, 5. März, 19 Uhr Heringsessen im Landgasthof Lilie.

TRIBERG ORTSTEILE

Gremmelsbach Donnerstag, 27. Februar, 10 Uhr Kindergartenbefreiung. Freitag, 28. Februar, 20 Uhr Holzschuhklepferball im Dorfgemeinschaftsraum. Dienstag, 4. März, 18 Uhr Fasnet-Verbrennen im Dorf.

Nußbach Donnerstag, 27. Februar, 10 Uhr Kindergartenaushebung, 11 Uhr Schulaushebung 19 Uhr Hemdglonkerumzug am Sägewerk Kienzler. Samstag, 1. März, 19.30 Uhr Bunter Abend Festhalle. Sonntag, 2. März, 14 Uhr Fasnet-Umzug. Montag, 3. März, 20.33 Uhr Konfettiball in der Festhalle. Dienstag, 4. März, 14.30 Uhr Kinderball in der Festhalle, 17 Uhr Fasnet verbrennen.

TUNINGEN Donnerstag, 27. Februar, 9 Uhr Kindergartenbefreiung Familienzentrum, 10 Uhr Schülerbefreiung Grundschule, 12 Uhr Besuch Rathaus, 14 Uhr Kinderfasnet Festhalle, 15 Uhr Rathausstürmung mit Schlüsselübergabe, 19 Uhr Hemdglonkerball Festhalle. Dienstag, 4. März, 17 Uhr Narrenbaum fällen Auf dem Platz.

UNTERKIRNACH Donnerstag, 27. Februar, 12 Uhr Stürmung Grundschule, 13 Uhr Kinderumzug und Schlüsselübergabe, 14.30 Uhr Rentnerfasnet Mühlen-Café. Freitag, 28. Februar, 18.30 Uhr Kappeobed im Mühlencafé. Montag, 3. März, 14 Uhr Fasnetmentigsumzug. Dienstag, 4. März, 19 Uhr Fasnet verbrennen am Rathaus.

Der Sublodere Hans ist schon voller Vorfreude auf die Fasnet in Vöhrenbach. Foto: Stefan Heimpel

VÖHRENBACH Donnerstag, 27. Februar, 4 Uhr Katzenmusik, 14.30 Uhr Kinderumzug mit Prinzenempfang am Haus der Heimatgilde, 16 Uhr musikalische Unterhaltung mit der Stadtkapelle, 20 Uhr Gschlärperlaufen in den Lokalen. Samstag, 1. März, 20 Uhr Preismaskenball, Motto „80er Jahre“, Festhalle. Sonntag, 2. März, 15 Uhr Moritaten-Vorführungen in den Lokalen, 18.30 Uhr Prämierung der Moritaten. Montag, 3. März, 14.30 Uhr Großer Fasnet-Mendig-Umzug, 18 Uhr Prämierung. Dienstag, 4. März, 14 Uhr Kinderball mit Prinzenpaar und Prinzengarde.

VÖHRENBACH ORTSTEIL

Hammereisenbach Donnerstag, 27. Februar, 9.30 Uhr Besuch im Kindergarten, 14 Uhr Narrenbaumstellen, 19 Uhr Hemdglunkerumzug, 20 Uhr Hemdglunkerball Sommerberghalle. Freitag, 28. Februar, 20 Uhr Zunftball Festhalle. Sonntag, 2. März, 14.30 Uhr Großer Umzug ab Pulvermatte. Dienstag, 4. März, 14 Uhr Kinderumzug anschließend Kinderpreismaskenball Festhalle, 19.11 Uhr Gschlärpabend Festhalle. Mittwoch, 5. März, 18.30 Uhr Narrenbaumfällen.

Gibt ein prächtiges Bild ab: der Schwenninger Hansel. Foto: Michael Kienzler

VS-SCHWENNINGEN Donnerstag, 27. Februar, 7.30 Uhr Narrenfrühstück in der Zunftstube, ab 9.30 Uhr Schülerbefreiungen, ab 11 Uhr Besuche in den Seniorenheimen, 13 Uhr Kindernarrenbaumstellen am Hockenplatz, 13.30 Uhr Schunkelschorle in der Zunftstube, 14 Uhr Kinderumzug mit Start am Hockenplatz (Ziegelbuben), 15 Uhr bunter Kinderball in der Mensa der Gartenschule (Ziegelbuben), 19 Uhr Schlüsselübergabe am Marktplatz und buntes Narrentreiben in der Zunftstube, den Lokalen, Besenwirtschaften und dem Narrendorf. Freitag, 28. Februar, 11 Uhr Oberbürgermeister-Verhaftung und Narrengericht, 14.30 Uhr Kinderfasnet für kleine Narren in der Bürkturnhalle, 20 Uhr großer Bürgerball, ebenfalls in der Bürkturnhalle. Samstag, 1. März, 12.15 Uhr Narrenbaumstellen am Muslenplatz, 13.30 Uhr traditioneller Narrensprung am Hanselbrunnen, buntes Narrentreiben in den Besenwirtschaften. Sonntag, 2. März, 7 Uhr Wecken durch die Fanfarenzüge und viele weitere Musikgruppen, 9.30 Uhr Narrenmesse St. Franziskus, 14 Uhr Großer Fasnetumzug mit anschließendem bunten Narrentreiben. Montag, 3. März, 20 Uhr Fasnet-Party in der Zunftstube. Dienstag, 4. März, 19 Uhr Fasnet verbrennen und Schlüsselrückgabe am Muslenplatz. Mittwoch, 5. März, 17.45 Uhr, Geldbeutelwäsche am Hockenplatz mit anschließendem Trauerzug zum großen Heringsessen im Dr. Hermann-Etter-Haus.

Die kleinen Mäschgerle sind in ihren Chaisen beim Maschgerelauf ganz vorne mit dabei. Foto: Birgit Heinig

VS-VILLINGEN Donnerstag, 27. Februar, 13.15 Uhr Kinderkaterempfang, 14 Uhr Kinderumzug durch die Innenstadt, 20.11 Uhr Glonki-Ball in der Neuen Tonhalle, Freitag, 28. Februar, 20.11 Uhr Glonki-Obed in der Neuen Tonhalle. Samstag, 1. März, 13.30 Uhr Aufhängen der Weschhänke im Riet, 14.45 Uhr Aufstellen des Wueschtbrunnens in der Rietstraße, 20 Uhr Ball der Kleinen Vereine in der Neuen Tonhalle. Sonntag, 2. März, 14 Uhr Katerempfang im Riet, 16.45 Uhr Schmücken des Katerbrunnens in der Rietstraße, 18 Uhr Schlüsselübergabe vor dem Rathaus, 19 Uhr Fasnetsuche der Glonki-Gilde am Bickentor. Montag, 3. März, 6 Uhr allgemeines Wecken durch die Katzenmusik und die Glonki-Gilde, 8 Uhr Einzug der Katzenmusik in die Stadt, 8.45 Uhr Historischer Umzug der Narrozunft, 10 Uhr Umzug der Südstadtclowns, 12 Uhr großer Schluss-Appell der Katzenmusik am Latschariplatz, 14.15 Uhr traditioneller Maschgerelauf der Narrozunft in der Oberen- und Rietstraße, 16.30 Uhr Umzug der Glonki-Gilde durch die Niedere Straße und Rietstraße. Dienstag, 4. März, 13.30 Uhr Großer Umzug der Zuggesellschaft, 22.30 Uhr Kater einfangen am Latschariplatz, 23 Uhr Katerrückgabe am Romäusturm, 24 Uhr Strohverbrennen der Wuescht mit Schlüsselrückgabe.

VS-TEILORTE

Herzogenweiler Donnerstag, 27. Februar, 19 Uhr Rathaussturm. Freitag, 28. Februar, 19 Uhr Glaserball Gasthaus Ritter.

Mühlhausen Donnerstag, 27. Februar, 19.66 Uhr Kappenabend Göpelhaus.

Obereschach Donnerstag, 27. Februar, 9 Uhr Schülerbefreiung, 14 Uhr Kinderumzug, 17.30 Uhr Schlüsselübergabe Rathaus. Freitag, 28. Februar, 20.03 Uhr Gayser Ball. Sonntag, 2. März, 10.30 Uhr Narrenmesse Kirche. Montag, 3. März, 14 Uhr Rum und Num Umzug in Weilersbach. Dienstag, 4. März, 19 Uhr Knochen verbrennen.

Pfaffenweiler Donnerstag, 27. Februar, 13.30 Uhr Schlüsselübergabe Rathaus anschließend Kinderumzug und Kinderfasnet Festhalle. Samstag, 1. März, 20 Uhr Rollibal Festhalle. Montag, 3. März, 7 Uhr Wecken im Ort, 14 Uhr Umzug anschließend buntes Treiben und Ausklang Festhalle.

Tannheim Donnerstag, 27. Februar, 10.34 Uhr Besuch im Kindergarten und Schülerbefreiung, 14 Uhr Kinderumzug anschließend buntes Treiben in der Halle. Sonntag, 2. März, 19.30 Uhr Großer Zunftball. Montag, 3. März, 14 Uhr Umzug anschließend buntes Treiben in der Halle. Dienstag, 4. März, 19 Uhr Fasnetabschluss.

Weigheim Donnerstag, 27. Februar, 9.29 Uhr Treffen Hästräger Jugendheim, 10.09 Uhr Besuch Kindergarten, 10.55 Uhr Schülerbefreiung, 11.44 Uhr Absetzung Ortsvorsteherin und Schlüsselübergabe, 12.02 Uhr Narrenessen im Jugendheim, danach Kinderumzug, 17 Uhr Kinderfasnet, 19.19 Uhr Hemdglonkerumzug. Freitag, 28. Februar, 20.11 Uhr FC-Ball im Sportheim. Dienstag, 4. März, 19 Uhr Fasnet verbrennen an der Mehrzweckhalle. Mittwoch, 5. März, 18.18 Uhr Narrenbaum fällen Ortsmitte, 19 Uhr Heringsessen Zunftstube.

Weilersbach Donnerstag, 27. Februar, 9.30 Uhr Schülerbefreiung, 17 Uhr Zinke Umzug, Schlüsselübergabe am Dorfplatz und Narrenbaumstellen, 18 Uhr Kappeobed Glöckenberghalle. Freitag, 28. Februar, 14.30 Uhr Kinderfasnet Glöckenberghalle, 18 Uhr Jugendparty Glöckenberghalle. Montag, 3. März, 14 Uhr Rum- und Num-Umzug. Dienstag, 4. März, 18 Uhr Narrenbaumfällen und Verlosung.

Zollhaus Montag, 3. März, 3 Uhr Wecken mit Fanfaren und Trommeln.

TROSSINGEN Donnerstag, 27. Februar, 10.30 Uhr Bürgermeisterinabsetzung.

Alle Angaben ohne Gewähr. Ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht nicht.