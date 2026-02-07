Wir haben närrische Termine aus Rottweil und aus dem Rottweiler Umland gesammelt. Hier die Übersicht:

Samstag, 7. Februar:

Böhringen : 13.30 Uhr: Kinder- und Teenieshowtanznachmittag der Narrenzunft Böhringen in der Schlichemtal-Halle Böhringen. Einlass ab 13 Uhr. Bühlingen : 18.30 Uhr: „Bellel Ball“ der Narrenzunft und des TSV Bühlingen in der Turnhalle Bühlingen. Seedorf : 13 Uhr: Gemeinsamer Umzug der Narrenzünfte Seedorf, Dunningen und Lackendorf. Umzugsstrecke: Heiligenbronner Straße - Freudenstädter Straße - Hochwiesenstraße – Allgäustraße - Freudenstädter Straße - Rosenweg - Sportplatzweg – bis zur Festhalle Seedorf. Wilflingen : 19.30 Uhr: Zunftball der Narrenzunft Wilflingen in der Lemberghalle. Beteiligt sind örtliche Vereine und Gruppen. Unterhaltung mit der Band STYLE.

Sonntag, 8. Februar:

Irslingen : G4-Treffen der Zünfte aus Irslingen, Harthausen, Dietingen und Böhringen. Umzugsbeginn ist um 13.30 Uhr. Der Umzug verläuft von der Albstraße bis zur Waidbachhalle.

Mittwoch, 11. Februar:

Wilflingen : Abends: Treffen der Narrengruppen im Narrenlokal „Klösterle“.



Donnerstag, 12. Februar:

Aixheim : 10 Uhr: Befreiung der Schüler in der Grundschule Aixheim; 11 Uhr: Besuch des Narrensamens im Kindergarten Aixheim; Nachmittags Besuch von befreundeten Firmen; 16 Uhr: Besuch der Rentnerfasnet in der Turn-und Festhalle Aixheim; 18 Uhr: Stellen des Narrenbaums und Absetzung der Ortschaftsverwaltung; 20 Uhr: Kostümball in der Turn- und Festhalle Aixheim. Aldingen : 6 Uhr: Antrommeln. Treffen um 6 Uhr am Rathaus; 8.30 Uhr: Besuch der Aldinger Geschäfte und des Rathauses; 11 Uhr: Befreiung des Kindergartens St. Marien und der KiTa Arche; 11 bis 17.15 Uhr: Narrenstüble geöffnet; 14.30 Uhr bis 17 Uhr: Kinderfasnet der Narrenfreunde & Gugge-Mucke in der Erich-Fischer-Halle; 17.30 Uhr: Narrenbaumstellen und Absetzung des Bürgermeisters. Im Anschluss Fasnetparty im Rosenbräu-Eiskeller. Böhringen : 14 Uhr: Umzug. Bösingen

: 18 Uhr: Aufstellung des Narrenbaums am Narrenbrunnen in der Epfendorferstraße in der Nähe des Rathauses Bösingen. Für die Verpflegung ist reichlich gesorgt. Deißlingen : 14 Uhr: Kinderumzug; 19.30 Uhr: Hemdglonker-Umzug mit verschiedenen Stationen. Dietingen : Los geht es für die Narrenzunft Dietingen zunächst nicht-öffentlich. Die Narren statten der Kita einen närrischen Besuch ab und werden die Schüler der Grundschule befreien. Ab 10.45 Uhr: närrischer Empfang im Rathaus, bei dem der Bürgermeister abgesetzt wird; ab 14 Uhr: großer Kinderball in der Graf-Gerold-Halle. Einlass ist ab 13 Uhr. Dunningen : 14 Uhr: Kinderumzug; 19 Uhr: Schlüsselübergabe auf dem Dorfplatz. Anschließend Verlosung und Holzäpfelschlag sowie Bunter Abend in der Festhalle. Frittlingen

: Schmotziger Donnerstag mit Kinderumzug um 14.30 Uhr ab dem Gasthaus „Felsen“. Irslingen : 14 Uhr: Kinderumzug. Der Umzug verläuft vom Kindergarten (Kirchbergstraße) bis zur Waidbachhalle. Herrenzimmern

: 13.30 Uhr: Kinderumzug; 14 Uhr: Kinderball; 18 Uhr: Burgnarr abholen. Lackendorf : 14 Uhr: Aufhängen der Fahne; Umzug durch das Dorf zur Eschachhalle mit Schlüsselübergabe; Kindernachmittag mit Auftritten der Kindergärten Lackendorf und Stetten. Lauffen : 9 Uhr: Besuch im Kindergarten und Schülerbefreiung; ab 15.30 Uhr Fasnet im Narrenstüble. Rottweil : Gruppen ziehen in der Innenstadt durch die Lokale der Stadt und kommentieren auf lustige Art und Weise das Stadtgeschehen. Seedorf : 9 Uhr: Schulstürmen, Grundschule Seedorf & Kindergarten Seedorf; 19.30 Uhr: Nachtumzug mit anschließender Dorffasnet in der Festhalle Seedorf und in diversen Wirtschaften und Besen. Umzugsstrecke: Heiligenbronner Straße - Freudenstädter Straße - Rosenweg - Sportplatzweg – bis zur Festhalle Seedorf. Stetten (Zimmern o.R.) : 9 Uhr: Kindergartenbefreiung durch die Stumpenhexen. Anschließend Schülerbefreiung. Villingendorf : 8.15 Uhr: Narren treffen sich an der Bushaltestelle gegenüber dem Kreuz-Areal; 9 Uhr: Befreiung von Kindergarten und Schule; 12 Uhr: Mittagessen für die Narren im Gemeindehaus St. Gallus; 14 Uhr: Kinderfasnet in der Mehrzweckhalle (Kinderfasnet wie früher); 17 Uhr: Bauraaufschtand am Rathaus; 19.30 Uhr: Treffen der Schmotzigengruppen in der Mehrzweckhalle; ab 20 Uhr: Schmotzigengruppen in den örtlichen Lokalen. Wellendingen : 14 Uhr: Kinderumzug vom Kinderzentrum zum Rathaus; 19 Uhr: Hexentanz auf dem Schloßplatz. Wilflingen : ab 8 Uhr: Treffen der Narren im Narrenlokal „Klösterle“; 9 Uhr: Erste Runde, Bürgermeisterabsetzung im Kindergarten. Bewirtung Bürgerhaus bis 18 Uhr; abends Maschgera. Zepfenhan : 14.30 Uhr: Kinderumzug. Umzugsbeginn ist an der Kreuzung Balgenöschle/Rosenstraße. Der Umzug führt durch die Rosenstraße /Lederstraße und Kepplerstraße und enden dann in der Ortsmitte. Zimmern ob Rottweil : 14.30 Uhr: Kinderumzug; abends sind die „Schmotzigagruppen“ in den Lokalen. Freitag, 13. Februar:

Aldingen : Ortsfasnet und Aufsagen in den Häusern während des ganzen Tages; 19 Uhr: Nachtumzug der Narrenzunft Original Lindenmännle. Im Anschluss Hallenfasnet in der Erich-Fischer-Halle. Böhringen : 18.49 Uhr: Nachtumzug. Dunningen : Dorffasnet in den Besen und Wirtschaften. Frittlingen : Verkauf der „Rätscha“ – „D’Rätscha“ ist das Frittlinger Narrenblättle - durch Mitglieder der Narrenzunft Frittlingen. Villingendorf : Die Blättleausträger verteilen das Narrenblättle; ab 18 Uhr: Generalprobe Bürgerball, Mehrzweckhalle. Neufra : 19.30 Uhr: Fackelumzug der Burgnarren Neufra von der Karl-Stimmler-Halle zum Rathaus und zurück, anschließend Fasnetseröffnung in der Karl-Stimmler-Halle. Stetten (Zimmern o.R.) : 14 Uhr: Umzug. Abschluss im Hexenstüble. Samstag, 14. Februar:

Aixheim : 20 Uhr: Großer Bunter Abend mit einheimischen Künstlern in der Turn- und Festhalle Aixheim. Bösingen : 18.30 Uhr: Bürgerball der Speckmockelzunft Bösingen. Der Bürgerball beginnt mit einem kleinen Sektempfang. Daran schließt sich das Programm an. Bühlingen : 14.30 Uhr: Gemeindefasnetder Kirchengemeinde St. Silvester im Kirchengemeindehaus Bühlingen. Deißlingen : 14.30 Uhr: Übergabe des Rathausschlüssels auf dem Kehlhof. Dietingen : ab 19.11 Uhr: traditioneller Bürgerball in der Graf-Gerold-Halle. Saalöffnung ist bereits um 18 Uhr. Dunningen : Besuch der älteren und kranken Mitbürger; 19.30 Uhr: Bürgerball in der Festhalle. Frittlingen : Bunter Abend in der Leintalhalle. Herrenzimmern : Bürgerball. Einlass: 18.30 Uhr. Beginn: 19.30 Uhr. Lackendorf : 14 Uhr Seniorennachmittag; 19.59 Uhr: Baronenball unter dem Motto „Kino“. Einlass ist ab 19 Uhr. Lauffen : 14 Uhr: Proklamation, Kinderumzug und Kindernachmittag. Neufra : 19.30 Uhr: Bunter Abend der Burgnarren Neufra in der Karl-Stimmler-Halle. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Rottweil : Café Schädle,14 bis 16 Uhr: Kostenlose Ausgabe der Kinderkarten. Mit diesen ist es am Sonntag möglich, eine Wurst mit Wecken abzuholen. Seedorf : 13 Uhr: Kinderumzug mit anschließender Schlüsselübergabe am Rathaus. Umzugsstrecke: Heiligenbronner Straße - Freudenstädter Straße - Rosenweg - Sportplatzweg – bis zur Festhalle Seedorf. Nach dem Kinderumzug: Kinderball in der Festhalle Seedorf. Villingendorf : ab 10 Uhr: die Ausscheller verkünden die Fasnet und das närrische Programm im ganzen Ort; um 19.31 Uhr beginnt der Bürgerball in der Mehrzweckhalle. Wellendingen : 19:11 Uhr: Bunter Abend in der Neuwies-Festhalle. Wilflingen : Abends: Maschgara. Zepfenhan : 19.30 Uhr: Großer Bunter Abend in der Turnhalle Zepfenhan. Der Saal öffnet um 18 Uhr. Zimmern ob Rottweil : 14 Uhr: Setzen des Narrenbaums auf dem Festhallenvorplatz; 14.30 Uhr: Narren übernehmen auf dem Festhallenvorplatz die Herrschaft. Anschließend Hallenfasnet in der Festhalle. Sonntag, 15. Februar:

Aixheim : 13.30 Uhr: Umzug mit Gastzünften und Aixheimer Gruppen durch unseren Ort. Anschließend Narrentreiben in der Festhalle und auf den Straßen. Böhringen : 12.30 Uhr: Schlichem-Na-Fahrt mit anschließendem Umzug. Bösingen : 13 Uhr: Kinderumzug. Der Umzug beginnt auf der Beffendorferstraße und läuft über die Dunningerstraße zur Turn- und Festhalle Bösingen. Bühlingen : 10 Uhr: Ausschellen im Ort der Narrenzunft. Ort des Geschehens ist der ganze Ort; ab 14 Uhr: Kinderumzug ab der Kirche St. Silvester entlang der Eckhofstraße. Anschließend Narrentreiben in der Turnhalle. Deißlingen : 9 Uhr: Narrenmesse in der Kirche St. Laurentius. Dunningen : 9 Uhr: Narrenmesse; 14 Uhr: Holzäpfelsprung mit anschließender Lichtputzschere am Dorfplatz; 19.30 Uhr: Zweiter Bürgerball in der Festhalle. Frittlingen : 13.30 Uhr: Traditioneller Narrenkreisel im Flecken ab Gasthaus „Felsen“. Gößlingen : 14.01 Uhr: Narrenumzug in Gößlingen. Lackendorf : 10.15 Uhr: Narrenmesse in der Kirche Lackendorf; 13 Uhr: Umzugsaufstellung. Der Umzug durchs Dorf mit Gastzünften beginnt um 13.30 Uhr. Anschließend Narrentreiben in der Eschachtalhalle und „Krone“ in Lackendorf. Rottweil : 11.45 Uhr: Proklamation vor dem Alten Rathaus; 14 bis 17 Uhr: Kinderbeschenkung am Alten Rathaus; 14.30 Uhr: Kinderumzug, an dem verschiedene Gruppen teilnehmen. Es dürfen aber keine historischen Narren teilnehmen. Seedorf : 10.15 Uhr: Narrenmesse in der St. Georg Kirche in Seedorf; 19.30 Uhr: Zunftball in der Festhalle Seedorf. Villingendorf : 10.30 Uhr: Narrenmesse in der St.Gallus-Kirche; 18 Uhr: „Elferratsball“ (Mehrzweckhalle aufräumen und reinigen). Helfer sind gerne willkommen. Wellendingen : 14 Uhr: Kinderumzug, beginnend am Gasthaus Keltenstube entlang der Hauptstraße mit anschließender Kinderfasnacht in der Neuwies-Festhalle. Wilflingen : 10 Uhr: Narrenmesse (Wortgottesfeier) in der Sankt Gallus Kirche Wilflingen, gestaltet durch das Liturgie-Team und den Musikverein Wilflingen; 14 Uhr: Kinderumzug mit anschließender Kinderfasnet ab dem Narrenlokal „Klösterle“ in die Lemberghalle. Abwechslungsreiches Programm „von Kindern für Kinder“ durch die VfR-Jugend. Unterhaltung durch den Musikverein Wilflingen.

Montag, 16. Februar:

Aixheim : um 14 Uhr beginnt die Kinderfasnet in der Turn- und Festhalle Aixheim. Um 17 Uhr erfolgt die Ziehung der Gewinne der Verlosung 2026. Deißlingen : Narrentreiben im Ort „am Obad“. Bösingen : 13 Uhr: Rosenmontagsumzug. Der Umzug verläuft über die Beffendorferstraße und läuft über die Dunningerstraße zur Turn- und Festhalle Bösingen. Bühlingen : 14 Uhr: Narrensprung ab der Kirche St. Silvester entlang der Eckhofstraße, anschließend Narrentreiben in der Turnhalle. Dietingen : 13.30 Uhr: traditioneller Fasnetsmontagsumzug mit Gastzünften. Der Umzug führt von der Zehntscheuer über den Kirchplatz, die Zinkenstraße und die Hohensteinstraße zur Graf-Gerold-Halle, wo anschließend noch ein närrisches Programm geboten wird. Dunningen : 13.30 Uhr: Fasnetsmontagsumzug. Irslingen : 14 Uhr: Fasnachtsumzug. Der Umzug verläuft von der Zunftstube (Laibstraße) bis zur Waidbachhalle. Herrenzimmern : 13.30 Uhr: Umzug. Lauffen : ab 13.30 Uhr Umzug. Neufra : 13.30 Uhr: Umzug in Neufra. Aufstellung: Sulzbachstraße/Spaichinger Straße. Der Umzug führ zur Karl-Stimmler-Halle; anschließend Kinderfasnet in der Halle. Rottweil : Ab etwa fünf Uhr ist die Tagwachkapelle mit dem langen Mann in der Stadt unterwegs. Ab 6.45 Uhr sind die Stempellokale geöffnet. Um 8 Uhr beginnt der historische Narrensprung in Rottweil. Danach folgt Narrentreiben in der Stadt. Seedorf : 13.45 Uhr: Großer Rosenmontags-Umzug mit anschließender Bewertung in der Festhalle Seedorf. Umzugsstrecke: Heiligenbronner Straße - Freudenstädter Straße - Rosenweg - Sportplatzweg – bis zur Festhalle Seedorf. Anschließend: Dorffasnet in Seedorf mit diversen Wirtschaften und Besen. Villingendorf : 12.30 Uhr: Umzugsaufstellung Ecke Hauptstraße/Schellenwasen; 12 Uhr bis 13.15 Uhr: Bändelverkauf im DRK-Heim, Ausgabe von Auswurfmaterial an die Narren; 13.30 Uhr: Umzug mit Ausklang in der Mehrzweckhalle; 20 Uhr: Tanz in der Mehrzweckhalle bei freiem Eintritt. Wellendingen : 9 Uhr: Historischer Narrensprung, beginnend im Industriegebiet, danach entlang der Hauptstraße zum Schloßplatz; 14.30 Uhr: Umzug der Narren, beginnend am Gasthaus Keltenstube entlang der Hauptstraße. Danach Narrentreiben im Ort. Wilflingen : 9 Uhr: Großer Narrensprung durch den Ort. Beginn am Narrenlokal, anschließend Narrentreiben im Flecken. Bewirtung Bürgerhaus bis 18 Uhr. Abends Maschgera. Zepfenhan : ab 14 Uhr Umzug. Umzugsbeginn ist an der Kreuzung Balgenöschle/Rosenstraße. Der Umzug führt durch die Rosenstraße /Lederstraße und Kepplerstraße und enden dann in der Ortsmitte. Zimmern ob Rottweil : 14.30 Uhr: Narrensprung.

Dienstag, 17. Februar:

Aixheim : 18 Uhr: Verbrennen der Fasnet und Fällen des Narrenbaums vor dem Rathaus Aixheim. Deißlingen : 11 Uhr: Narrenmittagessen in der Festhalle; 14 Uhr: Fasnetsumzug in Deißlingen; 19 Uhr: Fasnetsverbrennen auf dem Schulhof. Dunningen : 14 Uhr: Kinderball in der Festhalle; 17.30 Uhr: Mosten und Fasnetsvergraben auf dem Schulhof. Frittlingen : 13.30 Uhr: Dienstagsumzug ab Gasthaus „Felsen“ mit anschließender Kinderfasnet in der Leintalhalle sowie Kehraus in der örtlichen Gastronomie. Herrenzimmern : 13.30 Uhr: Umzug. Lackendorf : 17.30 Uhr/18 Uhr: Nach der Rückkehr aus Deißlingen wird die Narrenfahne abgehängt. Danach Fasnetsverbrennung. Neufra : 21 Uhr: Kehraus im Gasthaus Rössle mit Fasnetsvergraben. Rottweil : Ab 6.45 Uhr sind die Stempellokale geöffnet; 8 Uhr: Historischer Narrensprung in Rottweil; 14 Uhr: Narrensprung. Danach Narrentreiben in der Stadt. Villingendorf : 19 Uhr: Abbieten vor der Aula der Grund- und Realschule Villingendorf. Seedorf : 10 Uhr: Katerfrühstück für ausgelaugte Narren im Vereinsheim Raupenstube; 11 bis 18 Uhr: Wirtschaftsmarathon mit diversen Wirtschaften und Besen; 18 Uhr: Auswertung Wirtschaftsmarathon und Fällen des Narrenbaums um am Rathaus Seedorf. Wellendingen : 14 Uhr: Umzug der Gruppen und des Strohbärs, beginnend am Gasthaus Keltenstube entlang der Hauptstraße. Danach Narrentreiben im Ort; 20 Uhr: Fasnachtsverbrennen auf dem Schloßplatz. Wilflingen : ab 10 Uhr: Treffen der Narren im Narrenlokal „Klösterle“; 14 Uhr: Strohbär-Umzug; 18 Uhr: Letzte Runde durch den Ort. Bewirtung Bürgerhaus bis 18 Uhr.

Zepfenhan : ab 14 Uhr Umzug. Umzugsbeginn ist an der Kreuzung Balgenöschle/Rosenstraße. Der Umzug führt durch die Rosenstraße /Lederstraße und Kepplerstraße und enden dann in der Ortsmitte; 18 Uhr: Fasnetsverbrennung in der Ortsmitte. Zimmern ob Rottweil: 13.30 Uhr: Narrensprung; 18 Uhr: „Abbieten“ an der „Sonne“. Mittwoch, 18. Februar:

Dietingen : 17 Uhr: traditionelle Geldbeutelwäsche im Fischerheim. Frittlingen : Trübsalblasen und Abbau der Fasnet. Villingendorf : 8 Uhr: Abbau der Bar; ab 9 Uhr: Mehrzweckhalle aufräumen und reinigen. Helfer sind gerne willkommen! Ab 13.30 Uhr: Abbau der Straßendekoration. Wilflingen : 16.30 Uhr: Begraben des „Fideli“. Beginn Trauerzug am Narrenlokal „Klösterle“.