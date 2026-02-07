Anzeige Narrenfahrplan: Fasnet geht auch in Rottweil und Umland in die heiße Phase Eric Zerm 06.02.2026 - 14:06 Uhr 1 Umzüge – wie hier 2025 in Herrenzimmern – lassen das Publikum regelmäßig staunen. Foto: Archiv Hölsch Der große Überblick über die närrischen Termine in Rottweil und Umland vom Samstag, 7. Februar, bis Mittwoch, 18. Februar (Aschermittwoch). Link kopiert Wir haben närrische Termine aus Rottweil und aus dem Rottweiler Umland gesammelt. Hier die Übersicht: Samstag, 7. Februar: Böhringen : 13.30 Uhr: Kinder- und Teenieshowtanznachmittag der Narrenzunft Böhringen in der Schlichemtal-Halle Böhringen. Einlass ab 13 Uhr. Bühlingen : 18.30 Uhr: „Bellel Ball“ der Narrenzunft und des TSV Bühlingen in der Turnhalle Bühlingen. Seedorf : 13 Uhr: Gemeinsamer Umzug der Narrenzünfte Seedorf, Dunningen und Lackendorf. Umzugsstrecke: Heiligenbronner Straße - Freudenstädter Straße - Hochwiesenstraße – Allgäustraße - Freudenstädter Straße - Rosenweg - Sportplatzweg – bis zur Festhalle Seedorf. Wilflingen : 19.30 Uhr: Zunftball der Narrenzunft Wilflingen in der Lemberghalle. Beteiligt sind örtliche Vereine und Gruppen. Unterhaltung mit der Band STYLE. Sonntag, 8. Februar: Irslingen : G4-Treffen der Zünfte aus Irslingen, Harthausen, Dietingen und Böhringen. Umzugsbeginn ist um 13.30 Uhr. Der Umzug verläuft von der Albstraße bis zur Waidbachhalle. Mittwoch, 11. Februar: Wilflingen : Abends: Treffen der Narrengruppen im Narrenlokal „Klösterle“. Donnerstag, 12. Februar: Aixheim : 10 Uhr: Befreiung der Schüler in der Grundschule Aixheim; 11 Uhr: Besuch des Narrensamens im Kindergarten Aixheim; Nachmittags Besuch von befreundeten Firmen; 16 Uhr: Besuch der Rentnerfasnet in der Turn-und Festhalle Aixheim; 18 Uhr: Stellen des Narrenbaums und Absetzung der Ortschaftsverwaltung; 20 Uhr: Kostümball in der Turn- und Festhalle Aixheim. Aldingen : 6 Uhr: Antrommeln. Treffen um 6 Uhr am Rathaus; 8.30 Uhr: Besuch der Aldinger Geschäfte und des Rathauses; 11 Uhr: Befreiung des Kindergartens St. Marien und der KiTa Arche; 11 bis 17.15 Uhr: Narrenstüble geöffnet; 14.30 Uhr bis 17 Uhr: Kinderfasnet der Narrenfreunde & Gugge-Mucke in der Erich-Fischer-Halle; 17.30 Uhr: Narrenbaumstellen und Absetzung des Bürgermeisters. Im Anschluss Fasnetparty im Rosenbräu-Eiskeller. Böhringen : 14 Uhr: Umzug. Bösingen: 18 Uhr: Aufstellung des Narrenbaums am Narrenbrunnen in der Epfendorferstraße in der Nähe des Rathauses Bösingen. Für die Verpflegung ist reichlich gesorgt. Deißlingen : 14 Uhr: Kinderumzug; 19.30 Uhr: Hemdglonker-Umzug mit verschiedenen Stationen. Dietingen : Los geht es für die Narrenzunft Dietingen zunächst nicht-öffentlich. Die Narren statten der Kita einen närrischen Besuch ab und werden die Schüler der Grundschule befreien. Ab 10.45 Uhr: närrischer Empfang im Rathaus, bei dem der Bürgermeister abgesetzt wird; ab 14 Uhr: großer Kinderball in der Graf-Gerold-Halle. Einlass ist ab 13 Uhr. Dunningen : 14 Uhr: Kinderumzug; 19 Uhr: Schlüsselübergabe auf dem Dorfplatz. Anschließend Verlosung und Holzäpfelschlag sowie Bunter Abend in der Festhalle. Frittlingen: Schmotziger Donnerstag mit Kinderumzug um 14.30 Uhr ab dem Gasthaus „Felsen“. Irslingen : 14 Uhr: Kinderumzug. Der Umzug verläuft vom Kindergarten (Kirchbergstraße) bis zur Waidbachhalle. Herrenzimmern: 13.30 Uhr: Kinderumzug; 14 Uhr: Kinderball; 18 Uhr: Burgnarr abholen. Lackendorf : 14 Uhr: Aufhängen der Fahne; Umzug durch das Dorf zur Eschachhalle mit Schlüsselübergabe; Kindernachmittag mit Auftritten der Kindergärten Lackendorf und Stetten. Lauffen : 9 Uhr: Besuch im Kindergarten und Schülerbefreiung; ab 15.30 Uhr Fasnet im Narrenstüble. Rottweil : Gruppen ziehen in der Innenstadt durch die Lokale der Stadt und kommentieren auf lustige Art und Weise das Stadtgeschehen. Seedorf : 9 Uhr: Schulstürmen, Grundschule Seedorf & Kindergarten Seedorf; 19.30 Uhr: Nachtumzug mit anschließender Dorffasnet in der Festhalle Seedorf und in diversen Wirtschaften und Besen. Umzugsstrecke: Heiligenbronner Straße - Freudenstädter Straße - Rosenweg - Sportplatzweg – bis zur Festhalle Seedorf. Stetten (Zimmern o.R.) : 9 Uhr: Kindergartenbefreiung durch die Stumpenhexen. Anschließend Schülerbefreiung. Villingendorf : 8.15 Uhr: Narren treffen sich an der Bushaltestelle gegenüber dem Kreuz-Areal; 9 Uhr: Befreiung von Kindergarten und Schule; 12 Uhr: Mittagessen für die Narren im Gemeindehaus St. Gallus; 14 Uhr: Kinderfasnet in der Mehrzweckhalle (Kinderfasnet wie früher); 17 Uhr: Bauraaufschtand am Rathaus; 19.30 Uhr: Treffen der Schmotzigengruppen in der Mehrzweckhalle; ab 20 Uhr: Schmotzigengruppen in den örtlichen Lokalen. Wellendingen : 14 Uhr: Kinderumzug vom Kinderzentrum zum Rathaus; 19 Uhr: Hexentanz auf dem Schloßplatz. Wilflingen : ab 8 Uhr: Treffen der Narren im Narrenlokal „Klösterle“; 9 Uhr: Erste Runde, Bürgermeisterabsetzung im Kindergarten. Bewirtung Bürgerhaus bis 18 Uhr; abends Maschgera. Zepfenhan : 14.30 Uhr: Kinderumzug. Umzugsbeginn ist an der Kreuzung Balgenöschle/Rosenstraße. Der Umzug führt durch die Rosenstraße /Lederstraße und Kepplerstraße und enden dann in der Ortsmitte. Zimmern ob Rottweil : 14.30 Uhr: Kinderumzug; abends sind die „Schmotzigagruppen“ in den Lokalen. Freitag, 13. Februar: Aldingen : Ortsfasnet und Aufsagen in den Häusern während des ganzen Tages; 19 Uhr: Nachtumzug der Narrenzunft Original Lindenmännle. Im Anschluss Hallenfasnet in der Erich-Fischer-Halle. Böhringen : 18.49 Uhr: Nachtumzug. Dunningen : Dorffasnet in den Besen und Wirtschaften. Frittlingen : Verkauf der „Rätscha“ – „D’Rätscha“ ist das Frittlinger Narrenblättle - durch Mitglieder der Narrenzunft Frittlingen. Villingendorf : Die Blättleausträger verteilen das Narrenblättle; ab 18 Uhr: Generalprobe Bürgerball, Mehrzweckhalle. Neufra : 19.30 Uhr: Fackelumzug der Burgnarren Neufra von der Karl-Stimmler-Halle zum Rathaus und zurück, anschließend Fasnetseröffnung in der Karl-Stimmler-Halle. Stetten (Zimmern o.R.) : 14 Uhr: Umzug. Abschluss im Hexenstüble. Samstag, 14. Februar: Aixheim : 20 Uhr: Großer Bunter Abend mit einheimischen Künstlern in der Turn- und Festhalle Aixheim. Bösingen : 18.30 Uhr: Bürgerball der Speckmockelzunft Bösingen. Der Bürgerball beginnt mit einem kleinen Sektempfang. Daran schließt sich das Programm an. Bühlingen : 14.30 Uhr: Gemeindefasnetder Kirchengemeinde St. Silvester im Kirchengemeindehaus Bühlingen. Deißlingen : 14.30 Uhr: Übergabe des Rathausschlüssels auf dem Kehlhof. Dietingen : ab 19.11 Uhr: traditioneller Bürgerball in der Graf-Gerold-Halle. Saalöffnung ist bereits um 18 Uhr. Dunningen : Besuch der älteren und kranken Mitbürger; 19.30 Uhr: Bürgerball in der Festhalle. Frittlingen : Bunter Abend in der Leintalhalle. Herrenzimmern : Bürgerball. Einlass: 18.30 Uhr. Beginn: 19.30 Uhr. Lackendorf : 14 Uhr Seniorennachmittag; 19.59 Uhr: Baronenball unter dem Motto „Kino“. Einlass ist ab 19 Uhr. Lauffen : 14 Uhr: Proklamation, Kinderumzug und Kindernachmittag. Neufra : 19.30 Uhr: Bunter Abend der Burgnarren Neufra in der Karl-Stimmler-Halle. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Rottweil : Café Schädle,14 bis 16 Uhr: Kostenlose Ausgabe der Kinderkarten. Mit diesen ist es am Sonntag möglich, eine Wurst mit Wecken abzuholen. Seedorf : 13 Uhr: Kinderumzug mit anschließender Schlüsselübergabe am Rathaus. Umzugsstrecke: Heiligenbronner Straße - Freudenstädter Straße - Rosenweg - Sportplatzweg – bis zur Festhalle Seedorf. Nach dem Kinderumzug: Kinderball in der Festhalle Seedorf. Villingendorf : ab 10 Uhr: die Ausscheller verkünden die Fasnet und das närrische Programm im ganzen Ort; um 19.31 Uhr beginnt der Bürgerball in der Mehrzweckhalle. Wellendingen : 19:11 Uhr: Bunter Abend in der Neuwies-Festhalle. Wilflingen : Abends: Maschgara. Zepfenhan : 19.30 Uhr: Großer Bunter Abend in der Turnhalle Zepfenhan. Der Saal öffnet um 18 Uhr. Zimmern ob Rottweil : 14 Uhr: Setzen des Narrenbaums auf dem Festhallenvorplatz; 14.30 Uhr: Narren übernehmen auf dem Festhallenvorplatz die Herrschaft. Anschließend Hallenfasnet in der Festhalle. Sonntag, 15. Februar: Aixheim : 13.30 Uhr: Umzug mit Gastzünften und Aixheimer Gruppen durch unseren Ort. Anschließend Narrentreiben in der Festhalle und auf den Straßen. Böhringen : 12.30 Uhr: Schlichem-Na-Fahrt mit anschließendem Umzug. Bösingen : 13 Uhr: Kinderumzug. Der Umzug beginnt auf der Beffendorferstraße und läuft über die Dunningerstraße zur Turn- und Festhalle Bösingen. Bühlingen : 10 Uhr: Ausschellen im Ort der Narrenzunft. Ort des Geschehens ist der ganze Ort; ab 14 Uhr: Kinderumzug ab der Kirche St. Silvester entlang der Eckhofstraße. Anschließend Narrentreiben in der Turnhalle. Deißlingen : 9 Uhr: Narrenmesse in der Kirche St. Laurentius. Dunningen : 9 Uhr: Narrenmesse; 14 Uhr: Holzäpfelsprung mit anschließender Lichtputzschere am Dorfplatz; 19.30 Uhr: Zweiter Bürgerball in der Festhalle. Frittlingen : 13.30 Uhr: Traditioneller Narrenkreisel im Flecken ab Gasthaus „Felsen“. Gößlingen : 14.01 Uhr: Narrenumzug in Gößlingen. Lackendorf : 10.15 Uhr: Narrenmesse in der Kirche Lackendorf; 13 Uhr: Umzugsaufstellung. Der Umzug durchs Dorf mit Gastzünften beginnt um 13.30 Uhr. Anschließend Narrentreiben in der Eschachtalhalle und „Krone“ in Lackendorf. Rottweil : 11.45 Uhr: Proklamation vor dem Alten Rathaus; 14 bis 17 Uhr: Kinderbeschenkung am Alten Rathaus; 14.30 Uhr: Kinderumzug, an dem verschiedene Gruppen teilnehmen. Es dürfen aber keine historischen Narren teilnehmen. Seedorf : 10.15 Uhr: Narrenmesse in der St. Georg Kirche in Seedorf; 19.30 Uhr: Zunftball in der Festhalle Seedorf. Villingendorf : 10.30 Uhr: Narrenmesse in der St.Gallus-Kirche; 18 Uhr: „Elferratsball“ (Mehrzweckhalle aufräumen und reinigen). Helfer sind gerne willkommen. Wellendingen : 14 Uhr: Kinderumzug, beginnend am Gasthaus Keltenstube entlang der Hauptstraße mit anschließender Kinderfasnacht in der Neuwies-Festhalle. Wilflingen : 10 Uhr: Narrenmesse (Wortgottesfeier) in der Sankt Gallus Kirche Wilflingen, gestaltet durch das Liturgie-Team und den Musikverein Wilflingen; 14 Uhr: Kinderumzug mit anschließender Kinderfasnet ab dem Narrenlokal „Klösterle“ in die Lemberghalle. Abwechslungsreiches Programm „von Kindern für Kinder“ durch die VfR-Jugend. Unterhaltung durch den Musikverein Wilflingen. Montag, 16. Februar: Aixheim : um 14 Uhr beginnt die Kinderfasnet in der Turn- und Festhalle Aixheim. Um 17 Uhr erfolgt die Ziehung der Gewinne der Verlosung 2026. Deißlingen : Narrentreiben im Ort „am Obad“. Bösingen : 13 Uhr: Rosenmontagsumzug. Der Umzug verläuft über die Beffendorferstraße und läuft über die Dunningerstraße zur Turn- und Festhalle Bösingen. Bühlingen : 14 Uhr: Narrensprung ab der Kirche St. Silvester entlang der Eckhofstraße, anschließend Narrentreiben in der Turnhalle. Dietingen : 13.30 Uhr: traditioneller Fasnetsmontagsumzug mit Gastzünften. Der Umzug führt von der Zehntscheuer über den Kirchplatz, die Zinkenstraße und die Hohensteinstraße zur Graf-Gerold-Halle, wo anschließend noch ein närrisches Programm geboten wird. Dunningen : 13.30 Uhr: Fasnetsmontagsumzug. Irslingen : 14 Uhr: Fasnachtsumzug. Der Umzug verläuft von der Zunftstube (Laibstraße) bis zur Waidbachhalle. Herrenzimmern : 13.30 Uhr: Umzug. Lauffen : ab 13.30 Uhr Umzug. Neufra : 13.30 Uhr: Umzug in Neufra. Aufstellung: Sulzbachstraße/Spaichinger Straße. Der Umzug führ zur Karl-Stimmler-Halle; anschließend Kinderfasnet in der Halle. Rottweil : Ab etwa fünf Uhr ist die Tagwachkapelle mit dem langen Mann in der Stadt unterwegs. Ab 6.45 Uhr sind die Stempellokale geöffnet. Um 8 Uhr beginnt der historische Narrensprung in Rottweil. Danach folgt Narrentreiben in der Stadt. Seedorf : 13.45 Uhr: Großer Rosenmontags-Umzug mit anschließender Bewertung in der Festhalle Seedorf. Umzugsstrecke: Heiligenbronner Straße - Freudenstädter Straße - Rosenweg - Sportplatzweg – bis zur Festhalle Seedorf. Anschließend: Dorffasnet in Seedorf mit diversen Wirtschaften und Besen. Villingendorf : 12.30 Uhr: Umzugsaufstellung Ecke Hauptstraße/Schellenwasen; 12 Uhr bis 13.15 Uhr: Bändelverkauf im DRK-Heim, Ausgabe von Auswurfmaterial an die Narren; 13.30 Uhr: Umzug mit Ausklang in der Mehrzweckhalle; 20 Uhr: Tanz in der Mehrzweckhalle bei freiem Eintritt. Wellendingen : 9 Uhr: Historischer Narrensprung, beginnend im Industriegebiet, danach entlang der Hauptstraße zum Schloßplatz; 14.30 Uhr: Umzug der Narren, beginnend am Gasthaus Keltenstube entlang der Hauptstraße. Danach Narrentreiben im Ort. Wilflingen : 9 Uhr: Großer Narrensprung durch den Ort. Beginn am Narrenlokal, anschließend Narrentreiben im Flecken. Bewirtung Bürgerhaus bis 18 Uhr. Abends Maschgera. Zepfenhan : ab 14 Uhr Umzug. Umzugsbeginn ist an der Kreuzung Balgenöschle/Rosenstraße. Der Umzug führt durch die Rosenstraße /Lederstraße und Kepplerstraße und enden dann in der Ortsmitte. Zimmern ob Rottweil : 14.30 Uhr: Narrensprung. Dienstag, 17. Februar: Aixheim : 18 Uhr: Verbrennen der Fasnet und Fällen des Narrenbaums vor dem Rathaus Aixheim. Deißlingen : 11 Uhr: Narrenmittagessen in der Festhalle; 14 Uhr: Fasnetsumzug in Deißlingen; 19 Uhr: Fasnetsverbrennen auf dem Schulhof. Dunningen : 14 Uhr: Kinderball in der Festhalle; 17.30 Uhr: Mosten und Fasnetsvergraben auf dem Schulhof. Frittlingen : 13.30 Uhr: Dienstagsumzug ab Gasthaus „Felsen“ mit anschließender Kinderfasnet in der Leintalhalle sowie Kehraus in der örtlichen Gastronomie. Herrenzimmern : 13.30 Uhr: Umzug. Lackendorf : 17.30 Uhr/18 Uhr: Nach der Rückkehr aus Deißlingen wird die Narrenfahne abgehängt. Danach Fasnetsverbrennung. Neufra : 21 Uhr: Kehraus im Gasthaus Rössle mit Fasnetsvergraben. Rottweil : Ab 6.45 Uhr sind die Stempellokale geöffnet; 8 Uhr: Historischer Narrensprung in Rottweil; 14 Uhr: Narrensprung. Danach Narrentreiben in der Stadt. Villingendorf : 19 Uhr: Abbieten vor der Aula der Grund- und Realschule Villingendorf. Seedorf : 10 Uhr: Katerfrühstück für ausgelaugte Narren im Vereinsheim Raupenstube; 11 bis 18 Uhr: Wirtschaftsmarathon mit diversen Wirtschaften und Besen; 18 Uhr: Auswertung Wirtschaftsmarathon und Fällen des Narrenbaums um am Rathaus Seedorf. Wellendingen : 14 Uhr: Umzug der Gruppen und des Strohbärs, beginnend am Gasthaus Keltenstube entlang der Hauptstraße. Danach Narrentreiben im Ort; 20 Uhr: Fasnachtsverbrennen auf dem Schloßplatz. Wilflingen : ab 10 Uhr: Treffen der Narren im Narrenlokal „Klösterle“; 14 Uhr: Strohbär-Umzug; 18 Uhr: Letzte Runde durch den Ort. Bewirtung Bürgerhaus bis 18 Uhr. Zepfenhan : ab 14 Uhr Umzug. Umzugsbeginn ist an der Kreuzung Balgenöschle/Rosenstraße. Der Umzug führt durch die Rosenstraße /Lederstraße und Kepplerstraße und enden dann in der Ortsmitte; 18 Uhr: Fasnetsverbrennung in der Ortsmitte. Zimmern ob Rottweil: 13.30 Uhr: Narrensprung; 18 Uhr: „Abbieten“ an der „Sonne“. Mittwoch, 18. Februar: Dietingen : 17 Uhr: traditionelle Geldbeutelwäsche im Fischerheim. Frittlingen : Trübsalblasen und Abbau der Fasnet. Villingendorf : 8 Uhr: Abbau der Bar; ab 9 Uhr: Mehrzweckhalle aufräumen und reinigen. Helfer sind gerne willkommen! Ab 13.30 Uhr: Abbau der Straßendekoration. Wilflingen : 16.30 Uhr: Begraben des „Fideli“. Beginn Trauerzug am Narrenlokal „Klösterle“.