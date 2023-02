2 Der Stachi aus Villingen ist unter anderem am Fasnetmentig besonders häufig in der historischen Innenstadt zu sehen. Foto: Michael Kienzler

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Vorfreude der Narren auf die Fastnacht ist riesig. Doch was sind die wichtigsten Termine in den Orten im Schwarzwald-Baar-Kreis? Hier gibt es die Antwort.

Bad Dürrheim

Donnerstag, 16. Februar, 5 Uhr Wecken durch den Fanfarenzug, Innenstadt, 9.30 Uhr Schülerbefreiung, 11 Uhr Rathaussturm, 14 Uhr Kinderumzug, 14.15 Uhr Narrenbaumstellen auf dem Rathausplatz, 15 Uhr Kinderball, Haus des Bürgers, 19.45 Uhr Hemdglonkerumzug, 20 Uhr Hemdglonkerball im Haus des Bürgers, 9.15 Uhr Schülerbefreiung in Oberbaldingen, 10.30 Uhr Narrenbaumstellen in Oberbaldingen, 11 Uhr Kindergartenbefreiung in Oberbaldingen, 11.30 Uhr Narrenbaumstellen und Schlüsselübergabe Rathausplatz Hochemmingen, 13.30 Uhr Narrenbaum stellen in Unterbaldingen, 14.30 Uhr Kinderfasnet in der Halle in Oberbaldingen, 19.11 Hemdglonkerumzug in Oberbaldingen, 19 Uhr Hemdglonkerumzug, 20 Uhr Hemdglonkerball, Bergweghalle, Hochemmingen.

Freitag, 17. Februar, 14 Uhr, Giezig, giezig "de Narresome" zieht durch die Innenstadt, anschließend Narrenbaumsetzen durch die Schulkinder, Rathausplatz, 14.30 Uhr Kinderfasnet, Bergweghalle Hochemmingen, 20 Uhr Zunftball in der Turn- und Festhalle in Sunthausen.

Samstag, 18. Februar, 19.30 Uhr großer Zunftball im Haus des Bürgers, 20 Uhr Fasnets-Party, Bergweghalle Hochemmingen.

Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr Umzug mit anschließendem bunten Treiben im Ort und auf dem Rathausplatz in Hochemmingen, Nachtumzug mit anschließendem bunten Abend in der Turn- und Festhalle Sunthausen. 9.30 Uhr Narrenmesse in Unterbaldingen, 19 Uhr Zunftball in Unterbaldingen.

Montag, 20. Februar, 10.30 Uhr närrischer Frühschoppen im Haus des Bürgers, 14 Uhr Umzug, 13.30 Umzug in Unterbaldingen.

Dienstag, 21. Februar, 11 Uhr Bratwurst-Essen in Unterbaldingen, 13.30 Uhr Umzug in Oberbaldingen, 19 Uhr Fasnetverbrennung Hindenburgpark, 20 Uhr Narrenbaumverbrennung, Rathausplatz, Narrenzunft Hochemmingen.

Blumberg

Donnerstag, 16. Februar, 12.11 Uhr Machtübernahme am Rathaus, Narrenbaumstellen, 13 Uhr gemeinsames Essen in der Stadthalle, 14 Uhr Taufe Eichberggeister.

Samstag, 18. Februar, 19.30 Uhr Programmabend in der Stadthalle.

Sonntag, 19. Februar, 13.30 Uhr Umzug, 18 Uhr Taufe der Stadthexen am Handwerkerplatz.

Dienstag, 21. Februar, 13.30 Uhr Kinderumzug in Blumberg.

Mittwoch, 22. Februar, 10 Uhr Geldbeutelwäsche am Gänseliesebrunnen, 10.30 Uhr Versteigerung des Narrenbaums und Trauerzug durch die Blumberger Gastronomie.

Bräunlingen

Donnerstag, 16. Februar, 6 Uhr Hemdglonkerumzug, 10 Uhr Ausrufen der Fasnet, 11 Uhr Umzug des Narrensamens, 14 Uhr Umzug aller historischen Gruppen. Kinderumzug in Döggingen, 20 Uhr bunter Abend in der Brändbachhalle in Unterbränd.

Samstag, 18. Februar, 20 Uhr Ball in de kleine Hall’ (Zunftschenke).

Sonntag, 19. Februar, 20 Uhr großer bunter Abend in Döggingen.

Montag, 20. Februar, 14 Uhr Umzug, anschließend Schauspielfasnet, 14 Uhr Fasnet-Umzug durch Döggingen, 20 Uhr Preismaskenball in Döggingen.

Dienstag, 21. Februar, 14 Uhr närrisches Treiben, 14 Uhr freies Narrentreiben in Döggingen, 19 Uhr Hemdglonkerumzug in Unterbränd.

Mittwoch, 22. Februar, 17.30 Uhr Geldbeutelwäsche.

Brigachtal

Donnerstag, 16. Februar, 9 Uhr Schülerbefreiung, 11 Uhr Rathausstürmung, Fasnetküchle für Kinder am Rathaus, 14 Uhr Kinderball in der Arenberghalle, 15 Uhr Narrenbaumstellen, närrisches Treiben Bondelfleck, Dorfhaus Überauchen, 19 Uhr Hemdglonkerumzug.

Freitag 17. Februar, 20 Uhr Zunftball in der Arenberghalle.

Montag, 20. Februar, 14 Uhr Fasnetumzug, närrisches Treiben.

Dienstag, 21. Februar, 18 Uhr Brunnenfigur Abbau.

Dauchingen

Donnerstag, 16. Februar, 10.30 Uhr Schulschließung und Schülerbefreiung, 13 Uhr Kinderumzug, 14 Uhr Kinderfasnet in der Festhalle, 17 Uhr Bürgermeisterverhaftung, Narrenbaumstellen.

Freitag, 17. Februar, 19.30 Uhr Zunft- und Bürgerball.

Dienstag, 21. Februar, 19.45 Uhr Fasnetsverbrennung beim Rathaus.

Donaueschingen

Donnerstag, 16. Februar, 6 Uhr Wecken am Rathaus, 11.30 Uhr Absetzen des Oberbürgermeisters, Rathaus, 14 Uhr Kinderumzug, 10 Uhr Befreiung der Kinder aus Kindergarten und Schule, Fasnet in Allmendshofen, 14 Uhr Narrenbaumstellen vor dem Rathaus Pfohren, 10 Uhr Abholen der Kinder im Kindergarten, 14 Uhr Narrenbaumstellen anschließend Kinderkostümball in der Festhalle in Neudingen, 19.30 Uhr Hemdglonkerumzug in Neudingen, 10 Uhr Absetzen Ortsvorsteher und anschließend Schülerbefreiung in Aasen, 15 Uhr Narrenbaumstellen in Aasen.

Freitag, 17. Februar, 18.45 Uhr Hexenfeuer auf dem alten Festhallenplatz mit Nachtumzug und Winteraustreibung, anschließend Hexenball in den Donauhallen, 19.30 Uhr Zunftball in der Festhalle Pfohren.

Samstag, 18. Februar, 19 Uhr Gaudimusikobed in verschiedenen Lokalen, 20 Uhr Kleiner "Bunter Abend" ganz groß in Wolterdingen, 20 Uhr Masken- und Kostümball in der Festhalle Pfohren, 20 Uhr Bunter Abend im Adler Allmendshofen.

Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr Fasnachtsumzug, 19.31 Bunter Abend i de Hall in Neudingen.

Montag, 20. Februar, 13.30 Uhr Umzug in Pfohren, 14 Uhr Kinderpreismaskenball in Wolterdingen, 14 Uhr Fasnet-Mentigumzug in Neudingen, 18.29 närrischer Abend der Landfrauen Neudingen, 14 Uhr Umzug in Aasen.

Dienstag, 21. Februar, 10.30 Uhr freies Strählen im Gasthaus Hirschen, 14 Uhr Kinderball in der Donauhalle, 19 Uhr Verbrennen der Fasnet am Hanselbrunnen, 14 Uhr Kinderquatsch und Fünfkampf für Ungeübte in Neudingen, 17 Uhr Narrenbaumfällen in Neudingen, 20 Uhr Preisverleihung und Festausklang Gasthaus Sonne in Neudingen, 16.30 Uhr Narrenbaumfällen in Aasen.

Mittwoch, 22. Februar, 20 Uhr Hexenverbrennung hinter dem Feuerwehrhaus in Wolterdingen, 19 Uhr Schneckenessen mit Narrenbaumverlosung im Hotel Grüner Baum in Allmendshofen.

Furtwangen

Donnerstag, 16. Februar, 7.30 Uhr Narrenmesse Stadtkirche, 9 Uhr Schülerbefreiung Marktplatz, 14.30 Uhr Kinderumzug, 19 Uhr Hemdglunkerumzug.

Samstag, 18. Februar, 10 Uhr Heischen auf dem Marktplatz, 20 Uhr Rama Lama Ding Dong Party.

Sonntag, 19. Februar, 14.30 Uhr Umzug.

Montag, 20. Februar, 9 Uhr Elfimess in der Festhalle, 18 Uhr Teeneball Alte Färbe.

Dienstag, 21. Februar, 14.30 Uhr Kinderball im Pfarrsaal, 19.30 Uhr Kehrausball im Gasthaus Zum Bad.

Mittwoch, 22. Februar, 19 Uhr Narrenbaumfällen und Geldbeutelwäsche.

Gütenbach

Donnerstag, 16. Februar, 14.30 Uhr Umzug

Samstag, 18. Februar, 20 Uhr Ä Mol-Gugge-Party in der Festhalle.

Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr Kinderumzug.

Montag, 20. Februar, 14 Uhr Umzug.

Dienstag, 21. Februar, 19 Uhr, Fasnetverbrennung.

Hüfingen

Donnerstag, 16. Februar, 9 Uhr Schülerbefreiung, 10 Uhr Absetzung Rathaus, 14 Uhr närrischer Kinderumzug, Narrenbaumsetzen; 5 Uhr Fasnetantrommeln durch die Jugend in Sumpfohren, 10 Uhr Kindergartenbefreiung, ab 11 Uhr Eieressen im Bürgerhaus und Absetzen der Ortsvorsteherin in Sumpfohren, 14.30 Uhr Narrenbaumaufstellen anschließend Kinderfasnet im Bürgerhaus und 19.30 Uhr Hemdglonkerumzug in Sumpfohren, 6 Uhr Wecken der Narren durch den Musikverein in Behla, 11.11 Uhr Brauchtumspflege beim Kindergarten und Absetzen des Ortsvorstehers, anschließend Narrenessen im Rathaus, 14.01 Uhr Wettklöpfen auf dem Sternenhof, 18.30 Uhr Hemdglonkerumzug, Abschluss in der Pizzeria.

Samstag, 18. Februar, 14 Uhr Süßigkeiten sammeln in Sumpfohren 19 Uhr Narrenmesse in der Stadtkirche St. Verena, 19.33 Uhr bunter Abend in der Baarblickhalle in Behla. 20 Uhr Programmabend im Bürgerhaus in Sumpfohren.

Montag, 20. Februar, 6 Uhr Wecken durch Bächli-Glonki, ab 11 Uhr Kesselfleischessen der späten Zündung in Behla, 14 Uhr Umzug in Hüfingen, 14 Uhr Kinderball in der Turnhalle in Fürstenberg.

Dienstag, 21. Februar, 14 Uhr Hanselumzug, 19 Uhr Hexenfeuer auf dem kleinen Festplatz, 11.30 Uhr Straßenfasnet in Sumpfohren, 14 Uhr Umzug durch Behla, Kinderfasnet in der Baarblickhalle, Ausklang in allen Lokalitäten.

Königsfeld

Donnerstag, 16. Februar, 5 Uhr Fasnetantrommeln in Weiler, 9.30 Kindergartenbefreiung in Buchenberg, 9.30 Uhr Schülerbefreiung in Neuhausen, 10.30 Uhr Schülerbefreiung in Burgberg, 11 Uhr Schülerbefreiung in Königsfeld, 11.45 Uhr Narrenbaumstellen in Buchenberg, 14.30 Uhr Rathaussturm in Königsfeld, 14 Uhr Kinderumzug in Neuhausen; 14.30 Uhr Kinderfasnet in Weiler; 15.30 Uhr Narrenbaumstellen in Burgberg; 17 Uhr Treibstockstellen in Weiler.

Montag, 20. Februar, Neuhausen: 13.30 Uhr Umzug.

Dienstag, 21. Februar, Fasnetverbrennen um 18.30 Uhr in Neuhausen, 18 Uhr in Königsfeld, 19 Uhr in Burgberg und 19 Uhr Hexenverbrennung in Weiler.

Niedereschach

Donnerstag, 16. Februar, 9 Uhr Schülerbefreiung in Fischbach, 9 Uhr Rathaussturm und anschließend Kindergarten- und Schülerbefreiung, 10 Uhr Narrenbaumstellen in Fischbach, 11 Uhr Narrengericht im Landgasthof "Zum Mohren" in Fischbach, 11 Uhr Kindergartenbefreiung in Schabenhausen, 14 Uhr Umzug ums Störzle und Kinderfasnet in der Schlierbachhalle Schabenhausen, 14.30 Uhr Kinderumzug in Fischbach, 20 Uhr Frauenfasnet im Katharinensaal Niedereschach.

Freitag, 17. Februar, 13.30 Uhr Kinderfasnet im Katharinensaal, 20 Uhr Jubiläumsparty im Narrendorf in Fischbach.

Samstag, 18. Februar, 20.11 Uhr Wasserträgerball in Schabenhausen.

Sonntag, 19. Februar, 9 Uhr närrischer Gottesdienst in Fischbach, 13 Uhr Umzug in Fischbach, 20.01 Uhr Zunftball in der Bodenackerhalle.

Montag, 20. Februar, 5 Uhr Wecken in allen Gassen in Schabenhausen.

Dienstag, 21. Februar, 18 Uhr Fasentsverbrennen in Fischbach, 19 Uhr Fasnetverbrennen an der Kulturfabrik, 19 Uhr Fasnetverbrennung in Schabenhausen.

Schonach

Donnerstag, 16. Februar, 14.30 Uhr Kinderumzug und Rathausaushebung, 18 Uhr Hansili Warm-up, ab 20 Uhr närrisches Treiben.

Freitag, 17. Februar, 14 Uhr Kinderball im Haus des Gastes.

Samstag, 18. Februar, 14.30 Uhr Kinderhästrägerumzug.

Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr Umzug.

Dienstag, 21. Februar, 10 Uhr Schwartenmagenessen im "Schwanen", 19 Uhr Fackelumzug mit Schlüsselrückgabe.

Mittwoch, 22. Februar, 18 Uhr Heringsessen im Volltreffer.

Schönwald

Donnerstag, 16. Februar, 14.30 Uhr Kinderumzug und Rathaussturm. Anschließend närrisches Treiben in der Uhrmacher-Ketterer-Halle.

Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr Umzug.

Dienstag, 21. Februar, 19.30 Uhr Fasnetverbrennen.

St. Georgen

Donnerstag, 16. Februar, 14 Uhr Kinderumzug, 19 Uhr Ball in der Unterkirche.

Samstag, 18. Februar, 20 Uhr Bürgerwehrball in der Mehrzweckhalle in Peterzell.

Sonntag, 19. Februar, 10 Uhr Narrenmesse in der St. Georg Kirche.

Dienstag, 21. Februar, 14 Uhr Kinderfastnachtsball in der Unterkirche, 19 Uhr Fasnetverbrennen.

Triberg

Donnerstag, 16. Februar, 15 Uhr Kinderumzug (Katzenmusik), 19 Uhr Fackelumzug der Teufel und Hemdglonkerumzug in Nußbach.

Freitag, 17. Februar, 20 Uhr Holzschuehklepferball im Dorfgemeinschaftsraum.

Samstag, 18. Februar, 10 Uhr Gizzig-Ruefe für Kinder in der Innenstadt. 19.30 Uhr Bunter Abend der Narrenzunft Nußbach in der Festhalle.

Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr Umzug, auch in Nußbach.

Montag, 20. Februar, 11 Uhr Tag der Oberstadt am Stadtweiher", 20.33 Uhr Konfettiball in der Festhalle Nußbach.

Dienstag, 21. Februar, 15 Uhr Kinderball im Kurhaus und 14.30 Uhr Kinderball in der Festhalle Nußbach, 18 Uhr Fasnetverbrennen, 17.30 Uhr in Nußbach.

Tuningen

Donnerstag, 16. Februar, 9 Uhr Kindergarten Baumstellen anschließend Schülerbefreiung, 14 Uhr Kinderfasnet in der Festhalle, 16.30 Uhr Bürgermeisterverhaftung, Schlüsselübergabe und Narrenbaumstellen und Umzug.

Unterkirnach

Donnerstag, 16. Februar, 13 Uhr Kinderumzug.

Montag, 20. Februar, 14 Uhr Umzug.

Dienstag, 21. Februar, 19 Uhr Fasnetverbrennen am Rathaus.

Vöhrenbach

Donnerstag, 16. Februar, 4 Uhr Katzenmusik, 14.30 Uhr Kinderumzug mit Prinzenempfang, 20 Uhr Gschlärperlaufen in den Lokalen.

Freitag, 17. Februar, 20 Uhr Zunftball in der Sommerberghalle in Hammereisenbach.

Samstag, 18. Februar, 20 Uhr Preismaskenball in der Festhalle.

Sonntag, 20. Februar, 14.30 Uhr Umzug in Hammereisenbach, 15 Uhr Moritaten-Wettbewerb in den Lokalen.

Montag, 20. Februar, 14.30 Uhr Umzug.

Dienstag, 21. Februar, 14 Uhr Kinderball in der Festhalle, 14 Uhr Kinderumzug anschließend Kinderpreismaskenball in Hammereisenbach.

VS-Schwenningen

Donnerstag, 16. Februar, 7.30 Narrenfrühstück in der Zunftstube, 9 Uhr Schülerbefreiung, 13 Uhr Kindernarrenbaumstellen auf dem Hockenplatz, anschließend 14 Uhr Kinderumzug, 19 Uhr Schlüsselübergabe Marktplatz, 9.30 Uhr Treffen der Hästräger in Weigheim, 10.10 Uhr Kindergartenbefreiung in Weigheim, 11.44 Uhr Absetzen der Ortsvorsteherin Weigheim mit Schlüsselübergabe, 14 Uhr Kinderumzug durch Weigheim, 19 Uhr Schlüsselübergabe Marktplatz anschließend Narrentreiben in der Stadt, 19.19 Uhr Hemdglonkerumzug durch Weigheim, 20 Uhr Kappenabend, Göpelhaus, Haldenzunft Mühlhausen.

Freitag, 17. Februar, 11 Uhr Oberbürgermeister-Verhaftung mit dem Narrengericht im Rathaus, 14.30 Uhr Kinderfasnet in der Gaststätte Wildpark, 14.30 Uhr Kinderfasnet in der Bürkturnhalle, 20.00 Uhr Bürgerball in der Bürkturnhalle Schwenningen.

Samstag, 18. Februar, 12.15 Uhr Narrenbaumstellen, Muslenplatz, 13.15 Uhr Narrensprung auf dem Muslenplatz.

Sonntag, 19. Februar, 7 Uhr Wecken durch die Fanfarenzüge, 9.30 Uhr Narrenmesse in der St.-Franziskus-Kirche, 14 Uhr großer Umzug durch die Innenstadt.

Montag, 20. Februar, 20 Uhr Fasnet-Party in der Zunftstube.

Dienstag, 21. Februar, 19 Uhr Fasnetverbrennen auf dem Muslenplatz, 19 Uhr Fasnetverbrennen hinter der Sport- und Festhalle Weigheim.

Mittwoch, 22. Februar, 17.45 Uhr Trauermarsch zum Narrenbrunnen mit Geldbeutelwäsche, 18.18 Uhr Narrenbaumfällen in der Ortsmitte, Kirchplatz, Weigheim.

VS-Villingen

Donnerstag, 16. Februar, 8 Uhr Kindergarten- und Schülerbefreiung in Pfaffenweiler, 9.30 Uhr Schülerbefreiung in Weilersbach, 10 Uhr Kindergartenbefreiung und 10.30 Uhr Schülerbefreiung in Tannheim, 13.15 Uhr Kinderkaterempfang im Riet, 14 Uhr Kinderumzug anschließend Kinderprogramm in der Halle in Tannheim, 14 Uhr Kinderumzug durch die Innenstadt Villingen, 13.30 Uhr Schlüsselübergabe am Rathaus, anschließend Kinderumzug in Pfaffenweiler, 9 Uhr Schülerbefreiung in Obereschach, 17 Uhr Zinke-nab-Umzug mit Schlüsselübergabe und Narrenbaumstellen in Weilersbach, 17.30 Uhr Rathausstürmen, Rathaus Obereschach, 18 Uhr Fasnetobed in der Glöckenberghalle Weilersbach, 20 Uhr Rathaussturm in Herzogenweiler, 20.11 Uhr Glonki-Ball in der Neuen Tonhalle.

Freitag, 17. Februar, 14.30 Uhr Kinderfasnet in der Glöckenberghalle Weilersbach, 18 Uhr Jugendball in Weilersbach, Glöckenberghalle, 19 Uhr Altjungfere-Obed, Theater am Ring, 19 Uhr bunter Abend im Gasthaus Ritter Herzogenweiler, 20.11 Uhr Glonki-Ball, Neue Tonhalle, 20.03 Uhr Gayser-Ball in Obereschach, Turn- und Festhalle.

Samstag, 18. Februar, 14.45 Uhr Aufstellung des Wuescht-Brunnens in der Rietstraße, 18 Uhr Schlüsselübergabe, Rathaus, 20 Uhr Rolliball in Pfaffenweiler, 20 Uhr Ball der Kleinen Vereine, Neue Tonhalle.

Sonntag, 19. Februar, 14 Uhr Katerempfang, Im Riet, Villingen, 15 Uhr Generalappell der Katzenmusik, Neue Tonhalle, 16.45 Uhr Aufstellen des Katerbrunnens, Niedere Straße, 18 Uhr Schlüsselübergabe vor dem Rathaus, 19 Uhr Fasnetsuche, Bickentor, 19.30 Uhr Großer Zunftball, Festhalle Tannheim.

Montag, 20. Februar, 6 Uhr Wecken durch die Katzenmusik und Glonki-Gilde, 8 Uhr Einmarsch der Katzenmusik, 9 Uhr Umzug der Narrozunft, 10.15 Uhr Umzug Südstadtclowns, 12 Uhr Schlussappell der Katzenmusik, Latschariplatz, 14.15 Uhr Maschgerelauf, 16.30 Uhr Umzug der Glonki-Gilde, Niedere Straße/Rietstraße, 13.30 Uhr Umzug in Tannheim, 14 Uhr Umzug der Epfelschittler mit Rum & Num in Weilersbach.

Dienstag, 21. Februar, 13.30 Uhr großer Umzug der Zuggesellschaft, Villingen, 18 Uhr Narrenbaumfällen in Weilersbach, 19 Uhr Schlüsselrückgabe und Knochenverbrennen, Rathaus Obereschach, 19 Uhr Fasnetsbrunnenabbau in Tannheim, 22.30 Uhr Katereinfangen, Latschariplatz, 23 Uhr Katerrückgabe, Romäusturm, 24 Uhr Schlüsselrückgabe und Strohverbrennen der Wuescht, Münsterplatz.

