Anzeige Narrenfahrplan 2018

Donaueschingen: Donnerstag, 8. Februar , 6 Uhr Wecken am Rathaus, 11.15 Uhr Absetzen des Oberbürgermeisters, Rathaus, 14 Uhr Kinderumzug, 9.30 Befreiung der Kinder aus Kindergarten und Schule, Fasnet in Allmendshofen, 14 Uhr Narrenbaumstellen vor dem Rathaus Pfohren, 19.30 Uhr Zunftball in der Festhalle Pfohren, 9 Uhr Kinderbefreiung in Wolterdingen, 13.30 Uhr Kinderumzug durch Wolterdingen, 14 Uhr Narrenbaumstellen anschließend Kinderkostümball in der Festhalle in Neudingen, 19.30 Uhr Hemdglonkerumzug in Neudingen, 10 Uhr Absetzen Ortsvorsteher und anschließende Schülerbefreiung in Aasen, 15 Uhr Narrenbaumstellen in Aasen. Freitag, 9. Februar, 18.45 Uhr Hexenfeuer auf dem alten Festhallenplatz mit Nachtumzug und Winteraustreibung, anschließend Hexenball in den Donauhallen . Samstag, 10. Februar, 18 Uhr Gaudimusikobed in verschiedenen Lokalen, 20 Uhr Kleiner "Bunter Abend" ganz groß in Wolterdingen, 20 Uhr Masken- und Kostümball in der Festhalle Pfohren, 20 Uhr Bunter Abend im Adler Allmendshofen. Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr Fasnachtsumzug, 19.31 Bunter Abend i de Hall in Neudingen. Montag, 12. Februar, 13.30 Uhr Umzug in Pfohren, 14 Uhr Kinderpreismaskenball in Wolterdingen, 14 Uhr Fasnet-Mentigumzug in Neudingen, 18.29 närrischer Abend der Landfrauen Neudingen, 14 Uhr Umzug in Aasen. Dienstag, 13. Februar, 10 Uhr freies Strählen im Gasthaus Hirschen, 14 Uhr Kinderball in der Donauhalle, 19 Uhr Verbrennen der Fasnet am Hanselbrunnen, 13.30 Uhr Kinderumzug in Pfohren, 18.30 Uhr Hemdglonkerumzug in Pfohren, 14 Uhr Kinderquatsch und Fünfkampf für Ungeübte in Neudingen, 17 Uhr Narrenbaum fällen in Neudingen, 20 Uhr Preisverleihung und Festausklang Gasthaus Sonne in Neudingen, 16.30 Uhr Narrenbaumfällen in Aasen. Mittwoch, 14. Februar, 20 Uhr Hexenverbrennung "am ewigen Bau" in Wolterdingen, 19 Uhr Schneckenessen mit Narrenbaumverlosung im Hotel Grüner Baum in Allmendshofen.

Eisenbach: Donnerstag, 8. Februar,19 Uhr Hemdglunker Umzug.

Friedenweiler: Donnerstag, 8. Februar, 6.01 Uhr Wecken durch die Wurzelmusik und Wurzelbrüder, 8.30 Uhr gemütlicher Hock beim Wurzelfeuer in der Ortsmitte mit Ausschank von Wurzeltrunk, 14.11 Uhr Absetzen des Bürgermeisters anschließend betteln mit dem Narresome, 8.30 Treffen der Frühnärrischen, Entmachtung des Bürgermeisters, Befreiung der Kindergarten- und Schulkinder anschließend Hanselelaufen und Betteln durchs Dorf in Rötenbach, 14 Uhr Narrenbaum stellen danach Kinderfasnet in der Halle in Rötenbach. Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr Umzug in Rötenbach. Montag, 12. Februar, 20 Uhr Preismaskenball in allen Lokalen in Rötenbach. Dienstag, 13. Februar, 15.01 Uhr Kinderfasnet im Fürstenberg-Saal, 18.01 Uhr Umlegen des Narrenbaumes und Verbrennen der Fasnethex, 18.30 Uhr Treffen ins Braune, Hemdglunkerumzug, Kehraus und Narrenbaumverlosung im Gasthaus Bierhanse in Rötenbach.

Furtwangen: Donnerstag, 8. Februar, 14.30 Uhr Kinderumzug, 19 Uhr Hemdglunker­umzug. Samstag, 10. Februar, 10 Uhr Heischen in der Innenstadt. Sonntag, 11. Februar, 14.30 Uhr Umzug. Mittwoch, 14. Februar, 19 Uhr Narrenbaumfällen und Geldbeutelwäsche.

Geisingen: Donnerstag, 8. Februar, 6 Uhr Fasnet antrommeln in Geisingen, 9 Uhr Schülerbefreiung, 14 Uhr Kinder-Brauchvorführung und Stellen des Narrenbaums, 19 Uhr Hemdglonker­umzug in Geisingen. Samstag: 10. Februar, 19.30 Uhr Zunftobed in Geisingen. Montag, 12. Februar, 14 Uhr Umzug mit Wagenprämierung in Geisingen.

Gütenbach: Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr Kinderumzug. Montag, 12. Februar, 14 Uhr Umzug. Dienstag, 13. Februar, 19 Uhr, Fasnetverbrennung.

Hammereisenbach: Donnerstag, 8. Februar, 14 Uhr Narrenbaumstellen, 19 Uhr Hemdglunkerumzug. Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr Umzug. Dienstag, 13. Februar, 14 Uhr Kinderumzug.

Hüfingen: Donnerstag, 8. Februar, 9 Uhr Schülerbefreiung, Absetzung Rathaus, 14 Uhr närrischer Kinderumzug, Narrenbaumsetzen, 19.30 Uhr Fackelumzug durch die Hinterstadt, 14 Uhr Umzug durch Mundelfingen anschließend Narrenbaumstellen, 19 Uhr Hemdglonkerumzug Mundelfingen anschließend Narrentreiben im Rathauskeller; 5 Uhr Fasnet antrommeln durch die Jugend in Sumpfohren, 10 Uhr Kindergartenbefreiung und Absetzen der Ortsvorsteherin anschließend Boschenkarrenrennen in Sumpfohren, 14 Uhr Umzug durch das Ort und Narrenbaumaufstellen anschließend Kinderfasnet im Bürgerhaus und 19.30 Uhr Hemdglonkerumzug in Sumpfohren, 6 Uhr Wecken durch den Musikverein und den Narren in Behla, anschließend 9.30 Uhr Schülerbefreiung und Absetzen des Ortsvorstehers, 12.01 Uhr Narrenessen im Kranz Behla, 14.01 Uhr Narrenbaumstellen am Rathaus und Wettklöpfen auf dem Sternenhof, 19.01 Uhr Hemdglonkerumzug mit Auferstehung des Wetti Goascht am Sternenbrunnen, anschließend Hemdglonkerball im Sternen. Samstag, 10. Februar, 20 Uhr Kehrwiederball in der Aubachhalle Mundelfingen, 19.33 Uhr bunter Abend in der Baarblickhalle. Sonntag, 11. Februar, 19.30 Uhr Turnerball in Hüfingen, 20 Uhr bunter Abend der Sumpfohrener Vereine im Bürgerhaus. Montag, 12. Februar, 6 Uhr Wecken durch Bächli-Glonki, ab 11 Uhr Kesselfleischessen der späten Zündung in Behla, 14 Uhr Umzug in Hüfingen, 14 Uhr Fasnet-Mentig Umzug in Mundelfingen anschließend Narrentreiben in der Aubachhalle. Dienstag, 13. Februar, 14 Uhr Hansel­umzug, 19.30 Uhr Hexenfeuer auf dem Burgplatz, 14 Uhr Kinderfasnet in der Aubachhalle in Mundelfingen, 11.30 Uhr Umzug von Haus zu Haus in Sumpfohren, 14.03 Uhr Umzug durch Behla, Kinderfasnet in der Baarblickhalle, Ausklang in allen Lokalitäten.

Immendingen: Donnerstag, 8. Februar, 19.30 Uhr Hemdglonkerumzug, 20 Uhr Aufführung des traditionellen Hennentanzes in Immendingen. Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr Fasnetumzug in Immendingen.

Königsfeld: Donnerstag, 8. Februar, 5.30 Uhr Fasnetantrommeln in Weiler, 10.30 Uhr Schülerbefreiung in Neuhausen, 10.30 Uhr Schülerbefreiung in Burgberg, 12 Uhr Narrenbaumstellen in Buchenberg, 14.30 Uhr Rathaussturm in Königsfeld, Kinderumzug in Neuhausen; Kinderfasnet in Weiler; 15.30 Uhr Narrenbaumstellen in Burgberg; 17 Uhr Treibstockstellen in Weiler. Montag, 12. Februar Neuhausen: 13.30 Uhr Umzug. Dienstag, 13. Februar Fasnetverbrennen um 18 Uhr in Neuhausen, 18.30 Uhr in Königsfeld, 19 Uhr in Burgberg und 19 Uhr Hexenverbrennung in Weiler.

Löffingen: Donnerstag, 8. Februar, 6 Uhr Wecken, 9 Uhr Schülerbefreiung, 14 Uhr Narrenbaumstellen und Bürgermeisterentmachtung, 19 Uhr Fasnachtsschauspiel am Mailänder Tor anschließend Hemdglonker­umzug, 11 Uhr Befreiung des Kindergartens Dittishausen, 14 Uhr Narrenbaumstellen Dittishausen, 19 Uhr Hemdglonkerumzug Dittishausen. Samstag, 10. Februar, 20 Uhr Uhr Hexenball in der Festhalle Löffingen. Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr Umzug mit den örtlichen Vereinen Dittishausen, 20 Uhr Hexenball in der Festhalle. Montag, 12. Februar, 14 Uhr Umzug, 19.30 Uhr Walpurgisnacht, Straßenfasnet. Dienstag, 13. Februar, 14 Uhr Kinderumzug, anschließend Kinderfasnet in der Festhalle.

Möhringen: Donnerstag, 8. Februar, 5 Uhr Wecken durch die Hemdglonker in Möhringen, 14 Uhr Kinderscherbelgruppen, Gasthäuser, 14.01 Uhr Schemengerichtssitzung, Rathausgang, 19 Uhr Holen des Narrenbaums. Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr närrischer Umzug in Möhringen, 18.30 Uhr Scherbelgruppenlaufen in Lokalen und Angerhalle. Montag, 12. Februar, 13.30 Uhr Kinderumzug in Möhringen. Mönchweiler: Donnerstag, 8. Februar, 9 Uhr Schülerbefreiung und Rathausstürmung. Freitag, 9. Februar, 20 Uhr Zunftball in der Alemannenhalle. Dienstag, 13. Februar, 14 Uhr Umzug.

Neustadt: Donnerstag, 8. Februar, 14.11 Uhr Kinderumzug und um 19.11 Uhr Hemdglonkerumzug. Montag, 12 . Februar, 14.11 Umzug.

Niedereschach, Donnerstag, 8. Februar, 9 Uhr Rathaussturm, 9.45 Kindergarten- und Schülerbefreiung, 12 Uhr Narrenbaumstellen, 9.30 Uhr Schülerbefreiung in Fischbach, 11 Uhr Narrengericht im Landgasthof Zum Mohren in Fischbach, 11 Uhr Kindergartenbefreiung in Schabenhausen, 14 Uhr Umzug ums Störzle und Kinderfasnet in der Schlierbachhalle Schabenhausen, 14.30 Uhr Kinderumzug in Fischbach, 20 Uhr Frauenfasnet im Katharinensaal Niedereschach. Freitag, 9. Februar, 13.30 Uhr Kinderfasnet im Katharinensaal. Samstag, 10. Februar, 20 Uhr Musikerball in der Eschachhalle, 20.11 Uhr Wasserträgerball in Schabenhausen. Sonntag, 11. Februar, 13.30 Umzug, 14 Uhr Umzug in Fischbach, 20.01 Uhr Zunftball in der Bodenackerhalle. Montag, 12. Februar, 5 Uhr Wecken in allen Gassen in Schabenhausen. Dienstag, 13. Februar, 19 Uhr Fasnetverbrennen an der Bodenackerhalle, 20 Uhr Fasnetverbrennung in Schabenhausen.

Schonach: Donnerstag, 8. Februar, 14.30 Uhr Kinderumzug und Rathausaushebung. Freitag, 9. Februar, 14 Uhr Kinderball im Haus des Gastes. Samstag, 10. Februar, 14 Uhr Kinderhästrägerumzug. Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr Umzug. Dienstag, 12. Februar, 11 Uhr Herrensitzung im Schwanen, 19 Uhr Fackelumzug der Geißenmeckerer.

Schönwald: Donnerstag, 8. Februar, 14.30 Uhr Kinderumzug und Rathaussturm. Freitag, 9. Februar, 20 Uhr Hexenparty in der Uhrmacher-Ketterer-Halle. Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr Umzug. Dienstag, 13. Februar, 19.30 Uhr Fasnetverbrennen.

St. Georgen: Donnerstag, 8. Februar, 12.30 Uhr Rathaussturm, 14.30 Uhr Kinderumzug. Montag, 12. Februar, 10 Uhr Kinderumzug in Peterzell, 14 Uhr Umzug in St. Georgen. Dienstag, 13. Februar, 19 Uhr Fasnetverbrennen.

Titisee: Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr Umzug, anschließend buntes Treiben in den Lokalitäten.

Triberg: Donnerstag, 8. Februar, 15 Uhr Kinderumzug (Katzenmusik), 19 Uhr Fackelumzug der Teufel und Hemdglonkerumzug in Nußbach. Freitag, 9. Februar, 20 Uhr Holzschuehklepferball im Dorfgemeinschaftsraum. Samstag, 10. Februar, 10 Uhr Gizzig-Ruefe für Kinder in der Innenstadt, 11 Uhr Museumsfasnet, 20 Uhr Jubiläumsabend der Stabhalterei Freiamt im Kurhaus, 19.30 Uhr Bunter Abend der Narrenzunft Nußbach in der Festhalle. Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr Umzug, auch in Nußbach. Montag, 12. Februar, 11 Uhr Tag der Oberstadt im "Berg­seestüble", 20.33 Uhr Konfettiball in der Festhalle Nußbach. Dienstag, 13. Februar, 15 Uhr Kinderball im Kurhaus und 14.30 Uhr Kinderball in der Festhalle Nußbach, 18 Uhr Fasnetverbrennen, 17.30 Uhr in Nußbach, 18. Uhr in Gremmelsbach.

Tuningen: Donnerstag, 8. Februar, 9 Uhr Kindergarten Baumstellen anschließend Schülerbefreiung, 14 Uhr Kinderfasnet in der Festhalle, 16 Uhr Bürgermeisterverhaftung, Schlüsselübergabe und Narrenbaumstellen und Umzug. Montag, 12. Februar: 19.19 Uhr Geisternacht der Tännlegeister in der Festhalle. Dienstag, 13. Februar: 17 Uhr Narrenbaumfällen.

Unterkirnach: Donnerstag, 8. Februar, 13 Uhr Kinderumzug. Montag, 12. Februar, 14 Uhr Umzug. Dienstag, 13. Februar, 19 Uhr Fasnetverbrennen am Rathaus.

Vöhrenbach: Donnerstag, 8. Februar, 4 Uhr Katzenmusik, 14.30 Uhr Kinderumzug mit Prinzenempfang. Montag, 12. Februar, 14.30 Uhr Umzug.

VS-Schwenningen: Donnerstag, 8. Februar, 8.50 Uhr Schülerbefreiung, 13 Uhr Kinder-Narrenbaumstellen, Hockenplatz, 14 Uhr Kinderumzug, 10.30 Uhr Fasnettreiben in der Schulturnhalle Weigheim, 11.33 Uhr Absetzen der Ortsvorsteherin Weigheim mit Schlüsselübergabe, 13.33 Uhr Kinderumzug durch Weigheim, 19 Uhr Schlüsselübergabe Marktplatz anschließend Narrentreiben in der Stadt , 19.19 Uhr Hemdglonker­umzug durch Weigheim, 20 Uhr Kappenabend, Göpelhaus, Haldenzunft Mühlhausen. Freitag, 9. Februar, 11 Uhr Oberbürgermeister-Verhaftung mit dem Narrengericht im Rathaus, 14.30 Uhr Kinderfasnet in der Gaststätte Wildpark, 14.30 Uhr Kinderfasnet in der Bürkturnhalle, 19 Uhr Schlüsselübergabe, Marktplatz, 20.14 Uhr Bürgerball in der Bürkturnhalle Schwenningen. Samstag, 10. Februar, 12 Uhr Narrenbaumstellen, Muslenplatz, 13 Uhr Jubiläums-Narrensprung auf dem Muslenplatz, 19.30 Uhr FC-Fasnetsball in der Sportheim-Gaststätte Weigheim. Sonntag, 11. Februar, 7 Uhr Wecken durch die Fanfarenzüge, 9.30 Uhr Narrenmesse in der St.-Franziskus-Kirche, 14 Uhr großer Umzug durch die Innenstadt. Montag, 12. Februar , 20 Uhr Fasnet-Party in der Zunftstube. Dienstag, 13. Februar , 19 Uhr Fasnetverbrennen auf dem Muslenplatz, 19 Uhr Fasnetverbrennen hinter den Parkplätzen der Sport- und Festhalle Weigheim anschließend Narrenbaum-Versteigerung in der Sportheim-Gaststätte. Mittwoch, 14. Februar, 17.45 Uhr Trauermarsch zum Narrenbrunnen mit Geldbeutelwäsche, 18.18 Uhr Narrenbaumfällen in der Ortsmitte, Kirchplatz, Weigheim.

VS-Villingen: Donnerstag, 8. Februar, 9 Uhr Schülerbefreiung in Weilersbach, 10 Uhr Schülerbefreiung in Tannheim, 14 Uhr Kinderumzug anschließend Kinderprogramm und buntes Treiben in Tannheim, 14 Uhr Kinderumzug durch die Innenstadt Villingen, 14 Uhr Kinderumzug Tannheim, 14 Uhr Kinderumzug in Pfaffenweiler, 9 Uhr Schülerbefreiung in Obereschach, 17.30 Uhr Schüsselübergabe in Obereschach, 14 Uhr Kinderumzug in Villingen, 17 Uhr Zinke-nab-Umzug mit Schlüsselübergabe und Narrenbaumstellen in Weilersbach, 17.30 Uhr Rathausstürmen, Rathaus Obereschach, 18 Uhr Fasnetobed in der Glöckenberghalle Weilersbach, 19.30 Uhr Schlüsselübergabe Rathaus Pfaffenweiler, 20.11 Uhr Glonki-Ball in der Neuen Tonhalle. Freitag, 9. Februar, 14 Uhr Kinderfasnet im Café Hildebrand, 14.30 Uhr Kinderfasnet in der Glöckenberghalle Weilersbach, 18 Uhr Jugendball in Weilersbach, Glöckenberghalle, 18 Uhr Jugendball, Foyer Glöckenberghalle Weilersbach, 19 Uhr Altjungfere-Obed, Theater am Ring, 20.11 Uhr Glonki-Ball, Neue Tonhalle, 20.03 Uhr 1. Gayser-Ball in Obereschach, Turn- und Festhalle. Samstag, 10. Februar, 14.45 Uhr Aufstellung des Wuescht-Brunnens in der Rietstraße, 18 Uhr Schlüsselübergabe, Rathaus, 20 Uhr Rolliball in Pfaffenweiler, 20.01 Uhr Ball der Kleinen Vereine, Neue Tonhalle. Sonntag, 11. Februar, 14 Uhr Kater­empfang, Im Riet, Villingen, 15 Uhr Generalappell der Katzenmusik, Neue Tonhalle, 16.45 Uhr Aufstellen des Katerbrunnens, Niedere Straße, 18 Uhr Schlüsselübergabe vor dem Rathaus, 19 Uhr Fasnetsuche, Bickentor, 19.30 Uhr Großer Zunftball, Festhalle Tannheim, 20.03 Uhr. Montag, 12. Februar, 6 Uhr Wecken durch die Katzenmusik und Glonki-Gilde, 8 Uhr Einmarsch der Katzen musik, 9 Uhr Umzug der Narrozunft, 9 Uhr Wecken durch die Katzenmusik in Tannheim, 10.15 Uhr Umzug Südstadtclowns, 12 Uhr Schlussappell der Katzenmusik, Latschariplatz, 14.15 Uhr Maschgerelauf, 16.30 Uhr Umzug der Glonki-Gilde, Niedere Straße/Obere Straße, 14 Uhr Umzug in Pfaffenweiler, 14 Uhr Umzug in Tannheim, 14 Uhr Umzug der Epfel­schittler mit Rum & Num in Weilersbach. Dienstag, 13. Februar, 13.30 Uhr großer Umzug der Zuggesellschaft, Villingen, 18 Uhr Narrenbaumfällen in Weilersbach, 18.30 Uhr Fasnetverbrennen in Pfaffenweiler, 19 Uhr Schlüsselrückgabe und Knochenverbrennen, Rathaus Obereschach, 19 Uhr Fasnetabschluss, Osemali abbauen an der Festhalle, anschließend gemeinsamer Marsch in die Zunftstube in Tannheim, 22.30 Uhr Katereinfangen, Latschariplatz, 23 Uhr Katerrückgabe, Romäusturm, 24 Uhr Schlüsselrückgabe und Strohverbrennen, Münsterplatz.