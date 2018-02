Anzeige Narren übernehmen Regiment

I

n der fünften Jahreszeit übernimmt die Narrenzunft in Vollmaringen wieder das Regiment. So stehen die Weiherhexen, Teufel und Fruchtmaale aus der Nagolder Fasnetshochburg bereits in den Startlöchern, um den Ortschaftsrat zu entmachten – wenigstens bis zum Aschermittwoch.

In dieser Woche geht es im katholisch geprägten Stadtteil hoch her: Bereits tagsüber werden am "Schmotziga Donnerstag" im Ort die Schule und der Kindergarten von den Narren erstürmt, bevor um 18.30 Uhr die Rathausstürmung und Schlüsselübergabe vor dem Rathaus beginnt. Begleitet von den Vollmaringer Musikanten werden die Hästräger der Narrenzunft die Rathausschlüssel an sich nehmen und die Herrschaft in der Gemeinde Vollmaringen übernehmen. Lokalpolitische Reden zu aktuellen Themen in Reimform und Schunkelrunden des Musikvereins runden die Schlüsselübergabe ab.