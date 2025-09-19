Anzeige: Namensgeber des Backhausfestes hat lange Geschichte

Am Wochenende des 20. und 21. September wird zum Backhausfest in Wittershausen eingeladen. Das historische Backhaus ist inzwischen 163 Jahre alt.

Frisch aus dem Backhaus auf den Tisch! Damit beim Backhausfest in Wittershausen die herzhaft duftenden Zwiebelkuchen und „Salzberda“ ofenwarm aus den Holzbacköfen über den Tresen gehen können, spielt das historische Backhaus eine unverzichtbare Rolle als Namensgeber und Ort des Geschehens. Allzu viel wird beim Backhausfest von dem kleinen Gebäude in der Sigelstraße allerdings gar nicht zu sehen sein, denn das Festzelt schließt sich unmittelbar an seine Vorderseite an.

Wittershausener Backhaus 1862 fertiggestellt Aus der Backhaus-Historie geht folgendes hervor: Die Planung für das Backhaus mit zwei Backöfen und einer Obstdörre wurde 1860 aufgenommen. 1862 wurde das Backhaus fertiggestellt und ist heute 163 Jahre alt.

Verschiedene Reparaturen

In den 1950ern nutzten etwa 46 Familien das Backhaus regelmäßig. Über die Jahrzehnte wurden verschiedene Reparaturen und Instandsetzungsmaßnahmen am Backhaus Wittershausen notwendig, die neben den Öfen auch die Elektrik und die Verlegung eines Kanals betrafen.

1922 ein dritter Ofen eingebaut

1922 wurde die Obstdörre verlegt und ein dritter Ofen eingebaut, 1990 ein Thermometer angebracht und 1992 der Kamin erhöht.

2015 viele Arbeiten mit ehrenamtlichem Engagement

Nachdem der mittlere Ofen 1999 erneuert wurde, fand die letzte große Baumaßnahme mit viel ehrenamtlichem Engagement im Jahr 2015 statt. Die beiden äußeren Öfen und die Dachrinne wurden erneuert und alle Öfen mit Thermometern ausgestattet.

Sammlung von „Büschele“

Angeheizt wird bis heute nach alter Väter Sitte ausschließlich mit Brennmaterial, das laut Backhausordnung der Gemeinde zugelassen ist. Die „Büschele“ aus Reisig werden von den Musikern des Musikvereins „Lyra“ Wittershausen alljährlich schon im Frühjahr eigenhändig im Wald gebunden und zum Trocknen eingelagert.

Die Kunst des Backens beim Musikverein Wittershausen

Das historische Backhaus in Wittershausen. Foto: Sylvia Fahrland

Die hohe Kunst des Backens üben beim Musikverein eingespielte Teams mit Erfahrung aus, die gerne neue Helferinnen und Helfer integrieren. Ehrensache, dass nicht nur Salz- und Zwiebelkuchen, sondern auch das Holzofenbrot zu den Bratwürsten aus eigener Herstellung stammt.