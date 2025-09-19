Anzeige: Namensgeber des Backhausfestes hat lange Geschichte

Am Wochenende des 20. und 21. September wird zum Backhausfest in Wittershausen eingeladen. Das historische Backhaus ist inzwischen 163 Jahre alt.
Frisch aus dem Backhaus auf den Tisch! Damit beim Backhausfest in Wittershausen die herzhaft duftenden Zwiebelkuchen und „Salzberda“ ofenwarm aus den Holzbacköfen über den Tresen gehen können, spielt das historische Backhaus eine unverzichtbare Rolle als Namensgeber und Ort des Geschehens. Allzu viel wird beim Backhausfest von dem kleinen Gebäude in der Sigelstraße allerdings gar nicht zu sehen sein, denn das Festzelt schließt sich unmittelbar an seine Vorderseite an.