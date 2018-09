Anzeige Nähe zum Kunden ist wichtig

Aktuelle Winterware füllt bereits die Regale im Nagolder Burgcenter. Das große Angebot stellt auch die ausgefallensten Kundenwünsche zufrieden. "Die Farbpalette reicht von Erdtönen bis hin zu beerigen Tönen", schwärmt die Inhaberin. Und so sind Stoffballen in den aktuellen Farben und Mustern bereits in der vor acht Jahren vergrößerten Stoffabteilung eingetroffen. Tischdecken, Taschen sowie ein enorm großes Kurzwarensortiment runden das Angebot ab.

Im Schnäppchenmarkt finden die Kunden zudem eine große Auswahl an hochwertigen Garnen zu Schnäppchenpreisen.

Der Erfolg spricht auch nach 45 Jahren für sich: Die Kunden von "Eva´s Handarbeitsboutique" kommen teilweise von weit her – sei es aus Stuttgart oder Rheinland-Pfalz. Zu den Stammkunden zählen auch etliche Urlauber, die schon seit vielen Jahren im Burgcenter vorbeikommen. Denn die Handarbeitsfreunde wissen einfach die intensive und zuvorkommende Beratung zu schätzen, aber auch kostenlose Tipps und Ratschläge gehören zum Service.