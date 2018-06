Anzeige Nadine Schmid eröffnet "Haar & Herz"

Terminvereinbarungen können unter Telefon 07476/ 60 39 93 0 getätigt werden. Herzblut, Kreativität, Leidenschaft und Liebe zum Detail –­ das alles findet man bei "Haar & Herz". Schon auf den ersten Blick erkennt der Besucher, dass sich hier nicht um einen klassischen Friseursalon handelt. Es ist vielmehr ein Salon mit Wohnzimmerflair und Wohlfühlcharakter, wie man es in Bisingen und Umgebung bisher nicht kennt.

Alle Kunden sind herzlich willkommen und werden sich im "Fühl-dich-zu-Hause-Flair" wohlfühlen. Egal, ob es sich um eine typgerechte Frisur oder das passende Make-Up handelt. Friseurmeisterin Nadine Schmid zaubert individuelle wunderschöne Looks.

Inhaberin Schmid absolvierte von 1998 bis 1999 die Ausbildung zur Friseurin (Vollzeitschule) bei Friseur Constantin Di Leonardo in Tübingen und anschließend über zwei Jahre in Hechingen bei der Werkstatt für Haare, wo sie sodann auch als Gesellin tätig war. Außerdem arbeitete Nadine Schmid bei Cindy Beck in Schömberg und der Haaroase Birgit in Bisingen.