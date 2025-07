Anzeige: Nacht der Bildung bei der bbv Akademie Lörrach

In Lörrach findet am Donnerstag, 24. Juli, eine Bildungsmesse statt.

Ein Sommerabend voller beruflicher Perspektiven und Chancen: Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lädt die bbv Akademie in Lörrach erneut zur „Nacht der Bildung“ ein. Am Donnerstag, 24. Juli, erwartet alle Interessierten von 17 bis 21 Uhr in der Robert-Bosch-Straße 3 ein umfangreiches Programm rund um Aus- und Weiterbildung, Umschulung und berufliche Möglichkeiten.

Starke Partner mit im Boot

„Alle, die sich über berufliche Perspektiven informieren möchten, sind zu unserer Nacht der Bildung herzlich eingeladen“, betont bbv-Geschäftsführer Norbert Uttner. Ob Schüler, Arbeitsuchende oder Fachkräfte, ob Studierende, Berufs-, Quer- oder Wiedereinsteiger – die Veranstaltung richtet sich an Menschen jedes Alters und in jeder Lebenssituation. „Unser Ziel ist es, Orientierung und Inspiration zu bieten, neue Wege aufzuzeigen und praxisnahe Einblicke in verschiedene Berufsfelder zu ermöglichen“, sagt Verwaltungsleiterin Birgit Borufka.

Praxis zum Anfassen

Rund 30 namhafte Unternehmen, Institutionen und Bildungsträger aus der Region sind mit dabei. Die Bildungsträger bieten umfassende und individuelle Informationen rund um Weiterbildung, Umschulung, Qualifizierungsangebote und Fördermöglichkeiten. Die Unternehmen ermöglichen praxisnahe Einblicke in ihre Arbeitswelt, informieren über Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten und stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Auf die Besucher wartet zudem ein umfangreiches Begleitprogramm mit verschiedenen Fachvorträgen der Firmen, interaktiven Workshops sowie etlichen Mitmachangeboten in den unterschiedlichen Fachbereichen der bbv Akademie. Unter anderem können sich die Besucher im Schweißen versuchen oder ihre Talente auf dem Gabelstapler bei der Fahrt durch einen Parcours erproben. Abgerundet wird der Abend durch Livemusik mit der Band „Blessing in Disguise“ sowie einer Tombola mit tollen Preisen, teils gestiftet von den teilnehmenden Firmen. Häppchen aus der hauseigenen „Genusswerkstatt“ der bbv Gastro GmbH gibt es ebenfalls.

Mit Herz und Verstand

Seit fast 50 Jahren steht die bbv Akademie für praxisnahe, zukunftsorientierte Aus- und Weiterbildung in der Region. Über 5000 Absolventen haben hier bereits ihren Berufsabschluss erworben – mit einer Vermittlungsquote, die weit über dem Durchschnitt liegt. Die Kombination aus Theorie und Praxis, individuelle Förderung und ein wertschätzendes Miteinander machen die bbv Akademie zu einem besonderen Lernort, wo Bildung „mit Herz und Verstand“ vermittelt wird, wie Norbert Uttner betont. Im kommenden Jahr feiert die bbv Akademie ihr 50-jähriges Bestehen – ein Jubiläum, auf das sich das gesamte Team bereits jetzt freut. Die Teilnahme an der „Nacht der Bildung“ ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Interessierte auf der Website der bbv Akademie unter www.bbv-akademie.com/aktuelles/nacht-der-bildung.