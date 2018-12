Anzeige Nach dem Budenzauber noch die "Dorfrocker"

Auch abseits der Rundumbande wird den Zuschauern viel geboten – dafür hat der diesjährige Ausrichter FV Ahldorf keine Mühen gescheut und für ein attraktives Rahmenprogramm gesorgt.

"Seit jeher bildet das Turnier das sportliche Highlight zum Jahreswechsel", weiß auch Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger und freut sich einen spannenden und fairen Wettbewerb, bei dem das Gemeinschaftsgefühl und die Freude am Spielen im Mittelpunkt stehen. Respekt zollt er dem FV Ahldorf nicht nur aufgrund dessen Aufstiegs in die Landesliga, in der die Spielgemeinschaft SG Ahldorf-Mühlen "fußballerisches Können und Ehrgeiz" an den Tag lege, sondern bezüglich des bevorstehenden Turniers vor allem auch organisatorisches Talent.

Dieses sportliche Großereignis zu stemmen, da geben sich die Ahldorfer selbstbewusst: "Wir sind bestens vorbereitet und freuen uns, dass es endlich losgehen kann", sagt der Vorsitzende Alexander Buße. Und vorbereitet hat man so einiges. Natürlich stehe laut Buße der Fußball im Zentrum des Geschehens. Und: "Nach den Diskussionen über die Durchführung des Turniers ist es gut zu sehen, dass wir wie gewohnt mit Bande und auf Kunstrasen spielen können. Das verleiht dem Turnier den richtigen Rahmen und die damit verbundene Stimmung." Dieses Flair werde auch und vor allem von und mit den Zuschauern transportiert. "Wie in den vergangenen Jahren freue ich mich wieder auf die Situationen auf der Tribüne und in der Cafeteria, wenn es heißt: ’So, bischd au da’!", sagt Buße. Kein anderes Ereignis in der Stadt bringe die ganze Fußballfamilie näher zusammen und so sei es immer wieder schön, Menschen zu treffen, die man länger nicht gesehen hat. "Der Ehrgeiz im Spiel ist sicher wichtig, aber wichtiger ist das Zwischenmenschliche. Genau dies macht das Turnier erst zu dem was es ist."