Anzeige: Na? Lust, einzusteigen?

Schon am Nachmittag wird es in den Herbst- und Wintermonaten dunkel. Die untergehende Sonne taucht den Himmel in sattes Rot, das Laub raschelt im Wind und es wird zunehmend kühler, feuchter und unangenehmer in der Natur. Was es jetzt braucht, ist Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden, eine heimelige Stimmung und ein Gefühl von Entspannung. So kriecht die Kälte wieder aus den Knochen und die Wärme ins Herz. Diese kuschelige Atmosphäre kann ein liebevoll eingerichtetes Bad mit einer komfortablen Wanne und einer schönen Dusche bieten. Es ist also Zeit, in die eigenen vier Wände zu investieren - und das möglichst preiswert. In der Nagolder Filiale von Sanitär Gauß ist das derzeit möglich.

Die Kernkompetenz des Fachhandels Gauß liegt in den Bereichen Bad, Heizung und Klima. Gerade in Sachen Bad dreht sich hier alles um die Präsentation der Einrichtungsmöglichkeiten. Individuell, praktisch, stylisch - im Hause Gauß verfügt man über eine große Bandbreite von Badewanne und Dusche über Toilette und Waschbecken bis hin zu einer üppigen Auswahl an Möbeln wie Schränken, Kommoden und Spiegeln. In der Ausstellung in der Freudenstädter Straße können sich Interessierte einen guten Eindruck davon verschaffen, wie das ausgesuchte Lieblingsstück im Raum wirkt, welche weitere Einrichtung dazu passt und welche Accessoires vielleicht noch dazu sollen.

Das breite Leistungsspektrum von Gauß

Das Leistungsspektrum von Gauß kann sich sehen lassen: Das Unternehmen plant, installiert und wartet Heizungsanlagen, sanitäre Anlagen, Lüftungsund Kälteanlagen sowie alternative Energiesysteme wie zum Beispiel Blockheizkraftwerke. Dazu gehört eine ausführliche Beratung, welche Maßnahmen Sinn machen und welche Fördermöglichkeiten es gibt. Seit vielen Jahren plant und baut Gauß auch Photovoltaik-Anlagen. Ende 2024 konnte dieser Bereich deutlich ausgebaut werden, sodass hier nun alles aus einer Hand kommt.

Neues Jahr, neue Ausstellung

In dieser Ausstellung stecken viel Planung und Liebe. Neuerungen haben immer wieder ihren Weg in die Räume gefunden. Doch nun ist es an der Zeit für eine Generalüberholung. Das Nagolder Gauß-Team sammelt seit Wochen Ideen und versucht, die große Bandbreite möglichst weit gefasst abzubilden. Dafür ist ein Umbau erforderlich - und die Ausstellungsstücke müssen raus. Glück für Kunden: Alles, was derzeit noch in der Ausstellung zu sehen ist, gibt es zu reduzierten Preisen. Logischer Weise nur so lange, bis ein anderer die Chance ergreift und zuschlägt. Bis zu 50 Prozent Nachlass gewährt Gauß auf alle Ausstellungsstücke in Nagold.

Das schließt besondere Einzelstücke wie die moderne, freistehende Badewanne im Schaufenster ein. Ihre ovale, abgerundete Form macht diese Wanne zu einem echten Alleinstellungsmerkmal in jedem Badezimmer - und zu einer Wohlfühl-Oase. Wer es ein wenig sprudelnder mag, sollte sich die Whirlpool-Wanne im Ausstellungsbad nebenan anschauen. überraschend platzsparend, passt dieses Urlaubs-Feeling in nahezu jedes Badezimmer. Wenn das Wasser nicht umgebend sein, sondern lieber als sanft prasselnder Regen von der Decke kommen soll, lohnt ein Blick auf und in die noch vorhandenen Duschen inklusive Regenschauer-Duschkopf.

Einer der ersten Wege morgens führt ans Waschbecken und vor den Spiegel. Wieso also hier nicht auch aufrüsten? Entweder passend zur neuen Wanne oder als einzelnes Highlight. Ein paar letzte Waschbecken - mit oder ohne Unterschrank - sind noch verfügbar. Auch in Sachen Spiegeln ist noch Auswahl vorhanden. Abgerundet wird das Angebot durch schöne Accessoires, die das Erscheinungsbild und die Atmosphäre eines Badezimmers abrunden und aufwerten. Von der Seifenschale bis zum Handtuchhalter ist alles dabei - solange der Vorrat reicht.

Autor und Fotos: Jacqueline Geisel