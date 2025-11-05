Anzeige: Na? Lust, einzusteigen?

Schon am Nachmittag wird es in den Herbst- und Wintermonaten dunkel. Die untergehende Sonne taucht den Himmel in sattes Rot, das Laub raschelt im Wind und es wird zunehmend kühler, feuchter und unangenehmer in der Natur. Was es jetzt braucht, ist Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden, eine heimelige Stimmung und ein Gefühl von Entspannung. So kriecht die Kälte wieder aus den Knochen und die Wärme ins Herz. Diese kuschelige Atmosphäre kann ein liebevoll eingerichtetes Bad mit einer komfortablen Wanne und einer schönen Dusche bieten. Es ist also Zeit, in die eigenen vier Wände zu investieren - und das möglichst preiswert. In der Nagolder Filiale von Sanitär Gauß ist das derzeit möglich.
Die Kernkompetenz des Fachhandels Gauß liegt in den Bereichen Bad, Heizung und Klima. Gerade in Sachen Bad dreht sich hier alles um die Präsentation der Einrichtungsmöglichkeiten. Individuell, praktisch, stylisch - im Hause Gauß verfügt man über eine große Bandbreite von Badewanne und Dusche über Toilette und Waschbecken bis hin zu einer üppigen Auswahl an Möbeln wie Schränken, Kommoden und Spiegeln. In der Ausstellung in der Freudenstädter Straße können sich Interessierte einen guten Eindruck davon verschaffen, wie das ausgesuchte Lieblingsstück im Raum wirkt, welche weitere Einrichtung dazu passt und welche Accessoires vielleicht noch dazu sollen.