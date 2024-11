Am Samstag, 7. Dezember, lädt der Musikverein Onstmettingen (MVO) in Zusammenarbeit mit der Ballettschule Weiß aus Albstadt zu einem besonderen Konzertabend in die Festhalle Onstmettingen ein. Unter dem Motto „Märchen. Mythen. Magie“ erwartet das Publikum ein einzigartiges Zusammenspiel aus Musik und Tanz.

Unter der Leitung von Musikdirektor Sebastian Rathmann präsentieren die Onstmettinger Musiker ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Werken wie „How to Train Your Dragon“, „Hänsel und Gretel“, „The Last Unicorn“ und „Harry Potter Symphonic Suite“.

Die langjährige Kooperation zwischen dem MVO und der Ballettschule Weiß verspricht auch in diesem Jahr eine eindrucksvolle Verschmelzung aus Musik und tänzerischer Darbietung. Nach den großen Erfolgen mit den Veranstaltungen „4 Elementen“, Carmina Burana und der „Spanischen Nacht“ wartet auch dieses Mal etwas ganz besonderes auf die Gäste. Armin Weiß hat eigens für dieses Konzert Choreographien entwickelt: „Die Herausforderung dieses Abends besteht darin, die Themen, die an großen Ballettklassikern musikalisch angelegt sind, in einer kurzen Zusammenfassung szenisch ausdrucksstark wiederzugeben.“

Insgesamt 26 Tänzerinnen der Leistungsklassen seiner Ballettschule werden die Erzählung in Bewegung und Gestik umsetzen. Die mitwirkenden Mädchen und Frauen sind im Alter von zwölf bis 31 Jahren und haben für das Event bis zu vier Mal wöchentlich trainiert.

Beginn der Veranstaltung in der Festhalle Onstmettingen ist um 19.30 Uhr, Saalöffnung bereits um 18.30 Uhr. Vor dem Konzert sowie in der Pause können sich die Besucher mit Häppchen und Getränken stärken. Karten sind an der Abendkasse sowie im Vorverkauf auf der Homepage des MVO (www.mvo-albstadt.de) und im Autohaus Thoma in Onstmettingen erhältlich.