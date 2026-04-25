Anzeige: MV Wiesenstetten lädt zum Maifest ein

Vom 30. April bis zum 2. Mai wird mit einer Mallorcaparty, mit Blasmusik und dem US-Car-Treffen gefeiert.
Eröffnet wird das Maifest am Donnerstag, 30. April, mit einem Partyabend unter dem Motto „Maifest goes Mallorca“. Stars der Ballermannszene wie Micha von der Rampe (“Partyanimal“, „Bierzeltkinder“), Caro Winter (“Flugbegleiterin“, „Matthias“), Calvin Kleinen (“Ex on the Beach“) und DJ Timo Scheppert werden den Partygästen einheizen. Sonnenbrillen, Luftmatratzen, Trinksäulen und vieles mehr: Das alles wird den Partygästen im beheizten Festzelt geboten. Karten gibt es zum Vorverkaufspreis unter www.maifest-wiesenstetten.de sowie an der Abendkasse.