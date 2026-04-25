Anzeige: MV Wiesenstetten lädt zum Maifest ein

Vom 30. April bis zum 2. Mai wird mit einer Mallorcaparty, mit Blasmusik und dem US-Car-Treffen gefeiert.

Eröffnet wird das Maifest am Donnerstag, 30. April, mit einem Partyabend unter dem Motto „Maifest goes Mallorca“. Stars der Ballermannszene wie Micha von der Rampe (“Partyanimal“, „Bierzeltkinder“), Caro Winter (“Flugbegleiterin“, „Matthias“), Calvin Kleinen (“Ex on the Beach“) und DJ Timo Scheppert werden den Partygästen einheizen. Sonnenbrillen, Luftmatratzen, Trinksäulen und vieles mehr: Das alles wird den Partygästen im beheizten Festzelt geboten. Karten gibt es zum Vorverkaufspreis unter www.maifest-wiesenstetten.de sowie an der Abendkasse.

Der 1. Mai steht unter dem Motto „Bayrischer Tag“ und wird auch diesmal zahlreiche Wanderer aus nah und fern aufs Festgelände locken. Ein reichhaltiges Speisenangebot, ein großer Vergnügungspark und zünftige Blasmusik sorgen für Abwechslung. Zum Frühschoppen unterhält die Bauernkapelle Trillfingen, am Nachmittag die Blasmusikbesetzung „PolkAcht“ und ab circa 17 Uhr die Polka-Formation „Honk& Blow“ aus Bierlingen.

Am Samstag, 2. Mai, bietet die Coverband „McSunday“ einen ihrer wenigen, exklusiven Auftritte in 2026 in Wiesenstetten. Die Vorband „SangOver“ wird den Abend eröffnen. Tickets gibt es ausschließlich an der Abendkasse.

Am Festsonntag steht die Blasmusik im Fokus

Der Festsonntag am 3. Mai steht ganz im Zeichen der Blasmusik. Auf der Festbühne werden die Musikvereine aus Sulz am Neckar, Laufen an der Eyach, Hirrlingen und Wolfenhausen sowie das Jugendblasorchester Empfingen-Wiesenstetten die Festgäste unterhalten. Den ganzen Tag über bietet die Festküche eine große Auswahl an Speisen und lädt auch zum Mittagstisch ein.

US-Car Treffen auf dem Außengelände

Auf dem großen Außengelände findet das „7. US-Car Treffen“ unter dem Motto „Music&Cars“ statt. Auch diesmal werden zahlreiche PS-Boliden und deren Fans erwartet. Ab 12 Uhr bieten sich verschiedene Mitfahrgelegenheiten, bevor ab 14.30 Uhr alle Fahrzeuge zu einer gemeinsamen Rundfahrt aufbrechen.

Während des gesamten Maifests lädt auch der große Rummelplatz auf dem Festgelände ein.

Einlass ins Festzelt zu den Abendveranstaltungen am Donnerstag und Samstag ist jeweils ab 19.30 Uhr. Für unter 18 -Jährige ist der Besuch nur bis 24 Uhr oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erlaubt. Besuchern unter 16 Jahren wird kein Einlass gewährt.

Nähere Informationen gibt es unter www.maifest-wiesenstetten.de.