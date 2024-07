HAIGERLOCH-HART. Endlich ist es wieder soweit, die Bachhockete neben dem wieder mit illuminierten Wasserspielen an den Becken des Grubbenbaches bietet die perfekte Atmosphäre, um sich im Freien oder im Zelt auf den Urlaub einzustimmen.

Auch dieses Jahr haben die Veranstalter ein tolles Programm für ihre Gäste zusammengestellt.. Zur Eröffnung der Hockete, am Samstag, 27. Juli, spielt der MV Hart ab ab 17.00 Uhr. Ab 19 Uhr bietet der Musikverein Bietenhausen mit dem Harter Dirigenten Uwe Schmid musikalische Unterhaltung. Um 21 sorgt die Blasmusik-Combo „Blowfeld“ für Stimmung im Zelt. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 28. Juli, beginnt die Bachhockete um 11 Uhr mit dem Frühschoppen zu dem die Bauernkapelle Trillfingen spielen wird. Ab 14 Uhr spielt der Musikverein aus

und ab 17 Uhr werden die Maibühlmusikanten des Musikvereins Rangendingen die Gäste zum Festausklang unterhalten.

Für Kinder sind verschiedene Spiele und ein Riesensandkasten vorbereitet. Die Herzen der kleinen Gäste werden sicher höher schlagen, wenn sie den Süßwarenstand entdecken.

An beiden Tagen findet in der Bahnhofstraße wieder ein Flohmarkt statt. Der Musikverein Hart bittet die Anwohner der Bahnhofstraße um Verständnis. Falls sie am Wochenende ihr Auto benötigen, sollten sie dies am besten schon am Freitagabend auf einen Ausweichparkplatz stellen, da die Bahnhofstraße samstags und sonntags den ganzen Tag gesperrt ist.

Anlässlich der Bachhockete ist außerdem ab 9. 30 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche eine Wort-Gottes-Feier. Monika Kessler und Melanie Mesam vom Gemeindeteam haben passend zum Fest das Thema Musik aufgegriffen. Es spiegelt sich in den Gebetstexten und Liedern wieder .