Anzeige Musikvereine pflegen Freundschaft

E s war im Jahr 1975, dem Jahr als die Gesamtstadt Haigerloch ihre endgültige Form annahm, als auch die Idee zum Stadtmusikfest entstand. Initiator der Veranstaltung war der damalige Vorsitzende der Stadtkapelle Haigerloch, Konrad Wiebusch. Er wollte auf diese Art und Weise zum Zusammenwachsen der Kernstadt und ihrer acht Ortsteile beitragen und die Kameradschaft und den Austausch unter den Haigerlocher Musikvereine festigen. Das erste Stadtmusikfest der Haigerlocher Musikkapellen wurde vom 20. bis 23. August 1976 in Bad Imnau gefeiert und seither richtet jedes Jahr ein anderer Musikverein das Fest aus.

Nach zögerlichen Anfängen hat sich das Stadtmusikfest längst zu einem festen Bestandteil im jährlichen Veranstaltungskalender der Stadt Haigerloch entwickelt. Am deutlichsten zum Ausdruck kommt der Gemeinschaftsgedanke immer am Festsonntag. Zuerst machen die Haigerloch Blaskapellen einen Umzug (diesmal einen Sternmarsch) und formieren sich dann am Ziel zu einem gewaltigen Massenorchester, das unter anderem das Hohenzollernlied anstimmt. Danach geht es mit einem Gemeinschaftskonzert im jeweiligen Festsaal (oder Halle) weiter, bei dem die Haigerlocher Musikvereine stets vier Zweier-Kombinationen bilden.

Heuer in Stetten werden am Sonntag bei diesem Konzert zuerst die Musikvereine aus Bad Imnau und Bittelbronn auf die Bühne treten, danach geht’s weiter mit den Kombinationen MV Hart/MV Weildorf und MV Gruol/MK Owingen. Den Abschluss dieses Konzertes bildet der gemeinsame Auftritt der Stadtkapelle Haigerloch und der Bauernkapelle Trillfingen.