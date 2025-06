Anzeige: Musikverein Ringingen lädt wieder ein

Am Samstag , 28. Juni, steigt die erste Sommerparty und tags darauf die Markthockete.

Unter dem Motto „Feel the Summer“ lädt der Musikverein Ringingen am Samstag, 28. Juni, zu seiner ersten Sommerparty und tags darauf, am Sonntag, 29. Juni, auch wieder zur Markthockete ein.

Lesen Sie auch

Cocktailbar undWeizenbrunnen

Am Samstag dürfen sich die Besucher bei der Sommerparty ab 20 Uhr im großen Festzelt zwischen Schule und Rathaus auf Livemusik mit dem Stimmungsduo Tandem freuen. Bewirtet wird auch in einer Cocktailbar und am Weizenbrunnen von Fischer’s Brauhaus Mössingen.

Wer für die Sommerparty am Samstag noch einen Tisch reservieren möchte, der kann dies bis einen Tag vor der Veranstaltung unter Telefon 0172/7 49 31 99. Ab sechs Personen gibt es ein Partyfässle Bier, gesponsert von Fischer’s Brauhaus.

Bei der Markthockete am Sonntag wird den Besuchern ab 11 Uhr auf der Marktmeile in der Rausse eine ganze Straße voller Marktstände geboten – mit Handwerklichem und Modischem, mit Kleidung, Hüten, Gürteln, Accessoires und Haushaltswaren sowie unterschiedlichen kulinarische Köstlichkeiten.

Blasmusik im großenFestzelt

Im großen Zelt werden allerlei kühle Getränke, dazu ein Mittagessen und danach Kaffee und Kuchen gereicht. Und für gute Stimmung ist im Festzelt mit Blasmusik ebenfalls gesorgt. Für die Teilnehmer der „Tour de Burladingen“ gibt es am Weizenstand eine Stempelaktion. Die engagierten Mitglieder des Musikvereins Ringingen „arbeiten wie die Brunnenputzer“ an diesen beiden Tagen, weiß der Vorsitzende des rührigen Vereins, Matthias Schuler. Denn es gilt, Geld in die Vereinskasse zu bringen, für den Kauf von Noten und neuen Uniformen.

Das meiste Geld, so Schuler, fließe in die Jugendarbeit – in die Jugendkapelle und die Jugendgruppe. Die Förderung der Vereinsjugend sei ohne derlei Veranstaltungen oder Hocketen nicht zu machen, weiß Schuler.