Anzeige Musikerhockete in Höfendorf

Wenn der Duft von frischen Brezeln und Zwiebelbeeten durch die Höfendorf Straßen zieht, ist Bachkuchefescht-Zeit. Am Wochenende vom 27. bis 28. Oktober heizen die Höfendorfer Musikanten die Backöfen in der Kesslerstraße an und laden zu ihrer traditionellen Musikerhockete vor dem Back- und Schlachthaus ein.

Das Bachkuchefescht hat einen ganz besonderen Ruf, der alljährlich nicht nur viele Freunde der traditionellen Blasmusik nach Höfendorf zieht, sondern auch nicht wenige Jahrgänge aus Rangendingen. Denn das beliebte Fest mit seinem bunt-herbstlichen Ambiente und dem direktem Zugang zum Höfendorfer Back- und Schlachthaus bietet alljährlich mit seinem Nonstopp-Programm traditioneller Blasmusikunterhaltung mit vielen Gastkapellen seit einigen Jahren auch einen beliebten Treffpunkt für eine zünftige Jahrgangswanderung.

Los geht es am Samstag, 27. Oktober, um 16 Uhr mit dem Fassanstich. Dazu spielen die Oldies der Musikkapelle Höfendorf. Am Abend nehmen die benachbarten Musikerkameraden des Musikvereins Bietenhausen auf der Bühne Platz und spielen zur Unterhaltung. Außerdem gibt es eine Gratisverlosung mit tollen Preisen. Weiter ist die Cocktail- und Schnapsbar geöffnet.