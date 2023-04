Endlich wieder Frühlingskonzert! Nach mehr als dreijähriger Zwangspause freuen sich die Musikerinnen und Musiker sowie Dirigent Bastian Lohnert auf ihren Auftritt am kommenden Samstag im neu eröffneten Bürgerhaus in Kippenheim.

Der Musikverein Kippenheim lädt am Samstag, 29.April, ab 19.30 Uhr zu seinem musikalischen Jahreshöhepunkt ein. Unter dem Motto „Österreich“ hat sich das Orchester in diesem Jahr wieder etwas ganz Besonderes für die Ohren der Zuhörerinnen und Zuhörer einfallen lassen.

„Gedankliche“ Bergwanderung in den Alpen

Fanfarenklänge und alpine Melodien werden die Besucher zu Beginn gedanklich auf eine Bergwanderung in die Alpen entführen. Mit leisen und fast mystischen Melodien wird in der „Alpina Saga“ von Thomas Doss der Aufstieg auf die Gipfel beschrieben, wo nach langem Weg die unendliche Weite und Größe der österreichischen Landschaft präsentiert wird.

Auch die Fanfarenklänge der bekannten „Montana Fanfare“ – eine Ode an die überwältigende Schönheit der österreichischen Berglandschaft – von Thomas Doss werden an diesem Abend im Bürgerhaus-Saal erklingen.

Wenn man an Österreich denkt, dann nicht nur an die faszinierende Natur. Auch musikalisch bringt das Land seit Jahrhunderten viele Komponisten und Sänger hervor. Johann Strauss wurde 1874 unter anderem auch durch seine „Fledermaus-Quadrille“ weltberühmt. Nach der Uraufführung der Operette „Die Fledermaus“ wurde diese Quadrille mit ihrer Leichtigkeit für viele flotte Tänze weiterverwendet.

Auch moderne Stücke, darunter Werke von Reinhard Fendrich und dem exzentrischen Falco, werden die Ohren der Gäste im Bürgerhaus-Saal verwöhnen.

Musikalisch gesehen ist auch die Polka eine typische Tanzmelodie, die seit 1840 von österreichischen Volksfesten durch ihre Fröhlichkeit und die raschen Drehungen nicht mehr wegzudenken ist. So wird beispielsweise das Stück „Von Freund zu Freund“ von Martin Scharnagel mit seinen flotten Melodien zum Klatschen und Schunkeln aufrufen.

Marschmusik soll in den Ohren der Zuhörer bleiben

Neben dem Walzer und der Polka ist auch die Marschmusik fester Bestandteil in der österreichischen Musikszene. Timo Dellweg hat mit seiner Hommage an die von 1837 bis 1998 lebende Kaiserin Elisabeth den wunderschönen „Kaiserin-Sissi-Marsch“ komponiert, welcher mit Sicherheit noch nach dem Konzert in den Ohren der Zuhörerinnen und Zuhörern bleiben wird.

Kulinarisch erwarten die Konzertgäste am Samstag neben den belegten Häppchen natürlich auch die beliebten Wiener Würstchen – und nach dem Konzert natürlich noch das ein oder andere Bargetränk.

„Kommen Sie vorbei und genießen Sie einen musikalischen und kurzweiligen Abend mit dem Gesamtorchester des Musikvereins Kippenheim“, lädt der Veranstalter auf den Samstagabend ein.

Fakten zum Konzert

Das Frühjahrskonzert beginnt am Samstag um 19.30 Uhr, Einlass ist bereits um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene acht Euro, für Schüler und Studenten sechs Euro, Kinder unter 14 Jahren müssen nicht zahlen.