Anzeige Musik und Genuss kommen nicht zu kurz

Am Samstag wird Blasmusik durch den Musikverein Brigachtal und die Gässlehuper aus Gutmadingen geboten, am Sonntag spielt das Seniorenblasorchester des Blasmusikverbandes zum Frühschoppenkonzert auf, den Nachmittag gestalten musikalisch der Musikverein Randen und der Musikverein Kommingen. "Es ist immer ein gutes Miteinander, alle leben von der Vielseitigkeit des Festes und es trägt zur Stärkung der Dorfgemeinschaft bei", so Mitorganisator Hubert Romer im Gespräch, der sich ebenso wie die Gäste auf den Bieranstich am Samstag durch Oberbürgermeister Erik Pauly und Ortsvorsteher Horst Hall freut.